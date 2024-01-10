ВНО или мультитест: что будут сдавать выпускники школ в 2024 году

ВНО И ГИА отменяется

Из-за полномасштабной войны в Украине Внешнее независимое оценивание (ВНО) выпускников отменяется и в 2024 году. Этот формат предусматривает, что на каждый предмет выделяется отдельный день для сдачи экзамена, но в условиях войны организовать такое невозможно. Поэтому на смену ВНО ввели мультитест, который сдается за один день.

Что касается Государственной итоговой аттестации (ГИА), которую проходили 4-классники и 9-классники, то ее в 2024-ом году тоже не будет, и причина не только в войне. До 9 класса ещё не дошла программа НУШ. Выпускников средней школы пришлось бы оценивать по старой программе, которая уже не является актуальной.

НМТ-2024: предметов станет больше

В 2024 году тестирование планируется начать в мае. Количество предметов мультитеста увеличится: история Украины станет обязательным предметом для поступления в вузы.

В 2024-ои году НМТ будет включать 4 предмета: 3 обязательных и 1 на выбор. Обязательными предметами будут украинский язык (без литературы), математика и история Украины. Четвертый предмет — на выбор ученика: украинская литература, иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский), биология, география, физика или химия.

Таким образом Украина приблизится к стандартам стран Европы, где у выпускников проверяют знания не менее пяти предметов.

Мультитест в 2024 году станет продолжительней

Суммарно НМТ-2024 будет длиться 240 минут: планируется два блока по 120 минут, между которыми будет перерыв. На каждый предмет выделяется по 60 минут.

Национальный мультипредметный тест 2024 года будут сдавать по следующему таймингу:

60 мин — украинский язык;

60 мин — математика;

перерыв (продолжительность перерыва объявят позже);

60 мин — история Украины;

60 мин — предмет на выбор.

Тест 2024 года стал длиннее, поэтому потребуется больше дней, чтобы охватить всех участников.

Что еще изменится в НМТ-2024

НМТ 2024 по украинскому языку будет проводиться без вопросов по литературе — её можно будет сдать отдельно. А НМТ 2024 по истории Украины станет обязательным для всех, но будет содержать лишь тесты о периоде XVI-XXI веков.

Пока что неизвестно, какими будут количество и структура заданий, и сколько баллов нужно будет набрать по каждому предмету для прохождения теста. Эти детали огласят в течение 2024 года. Однако в МОН заявляли, что собираются повысить пороговые баллы на НМТ по всем предметам.

Как и в прошлые года, НМТ 2024 будет проводиться в две сессии — основную и дополнительную. Точные даты станут известны позднее.

Воздушная тревога во время НМТ приостанавливает ход экзамена. Выпускникам предложат пройти в укрытие до окончания тревоги, а затем продолжить тест после отбоя. Если тревога будет длиться больше 2,5 часов, то экзамен могут перенести на дополнительную сессию.

Неявка на мультитест из-за воздушной тревоги считается уважительной причиной — такому абитуренту надо будет зарегистрироваться на дополнительную сессию.

Пробный мультитетст в 2024-ом году проводиться не будет.

Как и в 2023 году, тестирование будет проходить во временных экзаменационных центрах в учебных заведениях. В этот раз планируется устанавливать в этих центрах металлодетекторы.