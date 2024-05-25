Человек-паук уже не тот: как одессит за границу бежать хотел

Как рассказали сегодня у себя в Facebook пограничники Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины, накануне пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали мужчину, который пытался незаконно пересечь государственную границу через реку Турунчук, а в дальнейшем и Днестр.

Такой туристический маршрут 28-летний одессит избрал для себя лично, пользуясь онлайн-картой. А для преодоления водной преграды он приобрел детский матрас с изображением человека-паука, ласты и собрал небольшой рюкзак.

Но побег не удался: пограничный наряд, патрулируя участок границы на катере, обнаружил и задержал пловца.

За попытку незаконного пересечения государственной границы на жителя Одессы составили протокол об административном правонарушении ст. 204-1 КУоАП. Дело направлено в суд.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как получить разрешение пограничников, чтобы проехать на юг Одесской области.