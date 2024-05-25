Новости Одессы и Одесской области

Человек-паук уже не тот: как одессит за границу бежать хотел

Человек-паук уже не тот: как одессит за границу бежать хотел

Не секрет, что многие «уклонисты» прибегают ко всевозможным ухищрениям, чтобы сбежать от мобилизации и, пусть и незаконно, но пересечь границу. И очень многие проявляют в этом деле не абы какой креатив. Не стал исключением и герой нашей сегодняшней истории.

Как рассказали сегодня у себя в Facebook пограничники Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины, накануне пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали мужчину, который пытался незаконно пересечь государственную границу через реку Турунчук, а в дальнейшем и Днестр.

Читайте также: Одессит перевоплотился в чудовище, чтобы попасть в Молдову (видео)

Такой туристический маршрут 28-летний одессит избрал для себя лично, пользуясь онлайн-картой. А для преодоления водной преграды он приобрел детский матрас с изображением человека-паука, ласты и собрал небольшой рюкзак.

Одессит пытался попасть за границу на детском матрасе

Но побег не удался: пограничный наряд, патрулируя участок границы на катере, обнаружил и задержал пловца.

За попытку незаконного пересечения государственной границы на жителя Одессы составили протокол об административном правонарушении ст. 204-1 КУоАП. Дело направлено в суд.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как получить разрешение пограничников, чтобы проехать на юг Одесской области.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua