Россияне средь бела дня ударили по гипермаркету в Харькове – есть погибшие и без вести пропавшие (фото)

Напомним, этой ночью россияне уже били по Харькову четырьмя ракетами С-300. В результате прилетов по Слободскому району города частично разрушен лицей. Также зафиксированы попадания в промышленной зоне и на открытой местности. Но, к счастью, жертв и пострадавших не было.

И вот около 16:00 часов харьковчане снова услышали взрывы. Сообщалось о «прилете» по спальному району города.

«Предварительно прилет в спальном районе города, в плотной гражданской застройке. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», – сообщил в соцсети мэр города Игорь Терехов.

Позже стало известно, что удар рашистов пришелся в строительный гипермаркет «Эпицентр». А глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем Телеграм-канале уточнил, что на месте «прилета» возник масштабный пожар.

В момент написания этой новости стало известно о двух погибших. Но поскольку информация постоянно обновляется, их может оказаться и больше.

По словам Игоря Терехова, россияне прицельно ударили по торговому центру, где на момент удара было много людей.

«Есть большое количество людей, пропавших без вести. Много раненых. Судя по всему, удар наносился именно по торговому центру, где находилось много людей – это чистый терроризм», – прокомментировал городской голова.

По последним данным, число пострадавших в Харькове выросло до 24, как минимум 15 работников гипермаркета не выходят на связь.

По словам Олега Синегубова, внутри могли находиться несколько сотен людей.

Сегодняшний удар по Харькову прокомментировал президент Владимир Зеленский. По его словам, это очередное проявление русского безумия.

Также глава государства заявил, что Украине нужно достаточно защиты ПВО, чтобы защищать жизни людей.

«Чтобы российские террористы не могли даже приблизиться к нашим границам – мы говорим о том, как буквально не допустить подобных террористических ударов», – сказал Зеленский, напомнив, что если бы Украина имела достаточно средств ПВО и современной боевой авиации, такие российские удары стали бы просто невозможными.