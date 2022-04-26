Как будущая мама выбралась в Одессу из оккупированного Херсона

Сегодня Херсон находится на грани гуманитарной катастрофы. Выживать здесь крайне тяжело. Особенно женщинам, готовящимся стать матерями. Свою историю читателям «Одесской жизни» рассказала жительница Херсона Марина, которой удалось вырваться из оккупированного города.

Российских флагов быть не должно

Как и все супружеские пары, Марина с мужем мечтали о ребенке. Но забеременеть не удавалось в течение шести лет. Поэтому супруги решились на использование репродуктивных технологий. И второго февраля в одесской клинике Марине сделали операцию по экстракорпоральному оплодотворению. ЭКО оказалось удачным! Женщина беременна двойней. Мечты стали сбываться. А потом пришла война…

В начале марта Херсон оказался под оккупацией рашистов.

– В город заехало очень много российских военных. Поставили блокпосты. Вывесили свои флаги. И это очень сильно угнетает нас, украинский народ. Потому что в Херсоне должны развеваться украинские флаги, а не русские, – не сомневается Марина. – Ходят по домам, проверяют: почему нет прописанных в квартире мужчин, где они?

Сегодня российские ФСБшники, заполучив базы с домашними адресами херсонцев, ищут сотрудников полиции, активистов. В городе пропадает множество людей.

– Очень тяжело в Херсоне волонтерам, – рассказывает Марина. – Их отлавливают русские, берут в плен, избивают.

Патриоты-волонтеры и мэр под дулом автомата

А без волонтерской деятельности сегодня городу, фактически отрезанному от территорий, контролируемых украинскими властями, выжить почти невозможно. «Зеленых коридоров» здесь нет. Херсон находится на грани гуманитарной катастрофы.

– В городе заканчивалась мука – думали, вообще останемся без хлеба, – вспоминает Марина. – Но вроде на месяц этот вопрос решили. А что будет дальше – никто не знает.

И именно патриоты-волонтеры на свой страх и риск привозят в оккупированный Херсон из Николаева продукты и медикаменты, так необходимые жителям.

– Хотя и наш мэр держится. Он молодец, – убеждена Марина. – Никуда не уехал – находится в Херсоне. Хотя первые две недели вообще был под дулом автомата. Но до сих пор помогает людям настолько, насколько он может помогать.

Пять процентов за наличку

Банки в Херсоне пока работают. Но налички мало. Все больше отделений закрываются.

– Очень тяжело снять деньги – с шести утра у банкоматов выстраиваются шестичасовые очереди, – рассказывает Марина. – Выстоять такую очередь, по крайней мере мне, – нереально.

Но «кому война, а кому мать родна». И находятся «дельцы», решившие подзаработать на беде земляков. По словам Марины, эти предприимчивые пройдохи предлагают снять деньги из банкоматов без очереди за 5% от суммы.

– И люди отдают эти 5%, чтобы была наличка какая-то. Это необходимо – ведь купить что-то еще можно только на рынках. АТБ у нас не работает. А если и работает, то там такие очереди. И завозят очень мало продуктов – пустые полки стоят. А на базаре цены очень высокие. Первое время даже яблоки были по 65 гривен. Сахар стоит, как минимум, 100 гривен за килограмм. Бананы, к примеру, сейчас по 150 гривен, шоколадные конфеты – по 400. А для беременной много чего нужно, – признается Марина.

После Бучи и Ирпеня…

Медицинские учреждения в городе работу сейчас практически прекратили.

– Уезжают врачи – элементарно УЗИ невозможно сделать, – рассказывает Марина. – А мне необходимы гормональные препараты. Нужно пить еще семь недель – а ни купить, ни передать их сейчас невозможно. Поэтому я решила выехать.

К тому же херсонцы решают покинуть город, бросают свои дома, увидев зверства рашистов в находившихся под оккупацией Буче и Ирпене.

– Я жила в частном секторе – а там везде эти русские, – вспоминает Марина. – Я боялась, что зайдут просто в дом: или убьют, или изнасилуют. И этот страх не покидал – особенно, как только наступал вечер.

Чтобы выбраться из Херсона, жители создают группы в Tелеграм-каналах и по три-четыре человека в машинах пытаются выехать с оккупированной территории.

– Из города мы выезжали дважды. В первый раз простояли в очереди перед одним из постов шесть часов. А потом приехали чеченцы на БТРах и сказали, чтобы уезжали все, никого сегодня не пустят. Мы развернулись и уехали с полпути. Дорога проселочная, пыль столбом. Но через несколько дней отошли немножко и решили ехать снова. Выехали в пять утра. Рисковали – потому что комендантский час еще не закончился. Но повезло – проскочили, – рассказывает Марина. – Слава Богу, у меня ничего не забрали. Хотя русские очень падки на айфоны, технику Apple – и у многих людей их отобрали.

«Здесь очень добрые люди»

В Одессу Марина приехала с двумя сумками – в машину с большим багажом не возьмут. И здесь тоже столкнулась с проблемами.

– Риелторы просят заплатить за два-три месяца вперед. А это 14-20 тысяч гривен. Я понимаю, что им тоже надо кушать. Но если в Одессе что-то произойдет? Да и денег таких нет, – делится Марина.

Но ей повезло – удалось снять квартиру от хозяина. Соседями оказались беженцы из Мариуполя, семья из Донецка с двумя детьми. У каждого – своя страшная история…

– Заехала в пустую квартиру – у меня ничего не было. Потом зарегистрировалась в волонтерском центре. И волонтеры привезли посуду, одеяла, – рассказывает Марина. – Когда услышали, что я беременная, да еще двойней, – стали больше продуктов привозить, фруктов.

Волонтерские центры для переселенцев в Одессе очень хорошие – особенно в школах на Ришельевской, 18 и на Гагарина, 3, говорит будущая мама. Работают там и девушки, выбравшиеся из Херсона, бежавшие из Мариуполя.

– Одесса очень сильно помогает. Здесь очень добрые люди – пытаются помочь всем, чем только могут, – делится Марина. – Мне необходимо пропить семь упаковок гормонального препарата – каждая стоит 500 гривен. И обычные люди – не волонтеры – привозят по одной упаковке.

О посылке для мамы и соседстве с Чернобаевкой

Чтобы получить справку внутренне перемещенного лица, нужно выстоять огромную очередь.

– Я в очередях стоять не могу – тяжело, – признается Марина. – Но все же удалось дозвониться – записалась по телефону. И справку смогу получить через неделю.

Тогда Марина будет иметь право на материальную помощь для переселенцев. И постарается помочь оставшейся дома маме – как-то переслать продукты из Одессы: «Ведь здесь так недорого».

Если повезет – попробует подыскать бесплатное жилье. И станет на учет в женскую консультацию. Хотелось бы, конечно, чтобы в медучреждении были хоть какие-то скидки – ведь сейчас УЗИ надо будет делать постоянно, множество анализов сдавать.

– Но главное – надеюсь, что Одессу бомбить не будут. Я уехала с войны. Жила за пять километров от Чернобаевки. Естественно, не только слышала, но и видела, что там происходит. Это очень страшно, – вспоминает Марина. – Я дома не спала, а в Одессе спать стала.