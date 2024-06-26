Роды в полевых условиях: медики одесской «экстренки» спасли малыша и его маму

Об этом рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области.

На сложный вызов прибыла бригада №252 в составе водителя Александра Герасимова и фельдшеров Юлии Подмазко и Валерии Костиной.

Новорожденный мальчик не показывал признаков жизни, поэтому сразу была проведена санация верхних дыхательных путей, с помощью вдохов и тактильной стимуляции ребенок начал дышать и закричал.

«Пуповину отсекли после исчезновения пульсации, стабилизировали состояние матери и сына и обоих госпитализировали в родильное отделение в удовлетворительном состоянии», — сообщили медики.

На прошлой неделе благодаря быстрому реагированию на вызов медикам одесской «экстренки» удалось не только вытащить из петли, но и реанимировать человека, который решил свести счеты с жизнью.

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