Роды в полевых условиях: медики одесской «экстренки» спасли малыша и его маму

Роды в полевых условиях: медики одесской «экстренки» спасли малыша и его маму

Единая оперативно-диспетчерская служба «екстренки» получила вызов из одного из сел Одесского района, где у женщины начались роды в поле. Ребенок родился, но не дышал.

Об этом рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области.

На сложный вызов прибыла бригада №252 в составе водителя Александра Герасимова и фельдшеров Юлии Подмазко и Валерии Костиной.

спасли новорожденного

Новорожденный мальчик не показывал признаков жизни, поэтому сразу была проведена санация верхних дыхательных путей, с помощью вдохов и тактильной стимуляции ребенок начал дышать и закричал.

«Пуповину отсекли после исчезновения пульсации, стабилизировали состояние матери и сына и обоих госпитализировали в родильное отделение в удовлетворительном состоянии», — сообщили медики.

спасли новорожденного

На прошлой неделе благодаря быстрому реагированию на вызов медикам одесской «экстренки» удалось не только вытащить из петли, но и реанимировать человека, который решил свести счеты с жизнью.

Читайте также: В Одессе врачи спасли мальчика, который имел очень редкую врожденную аномалию

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua