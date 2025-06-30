23 июня
В Одесском академическом театре кукол – премьера спектакля «Гуси-Лебеди»:
24 июня
Улица Торговая: так цветет гранатовое дерево:
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25 июня
Июнь в Стамбульском парке:
26 июня
В старом одесском дворике на улице Гоголя:
27 июня
28 июня
Театральная площадь в конце июня:
29 июня
Как только не украшают одесские витрины!
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