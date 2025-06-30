23 июня

В Одесском академическом театре кукол – премьера спектакля «Гуси-Лебеди»:

Премьера в Одесском театре кукол

24 июня

Улица Торговая: так цветет гранатовое дерево:

Гранатовое дерево

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25 июня

Июнь в Стамбульском парке:

В Стамбульском парке

26 июня

В старом одесском дворике на улице Гоголя:

Одесский дворик на улице Гоголя

27 июня

Наш красавец и гордость!

Одесский Оперный

28 июня

Театральная площадь в конце июня:

Лето в Одессе

29 июня

Как только не украшают одесские витрины!

Как украшают одесские витрины

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