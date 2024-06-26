Одесская научная библиотека приглашает «за кулисы грез»

Одесская научная библиотека приглашает «за кулисы грез»

Завтра, 27 июня 2024 года, в Одесской национальной научной библиотеке (ОННБ) состоится презентация поэтических сборников «Род мой» и «За кулисами грез» и встреча с их автором – поэтессой с Донбасса Светланой Кучеренко.

Как рассказали в ОННБ, Светлана Григорьевна Кучеренко – уроженка города Славянска Донецкой области, по специальности – работник культуры, автор интересных культурно-художественных проектов, популяризирующих и распространяющих достояние отечественной культуры в Украине и за рубежом, в частности проекта «Единая Украина – Восток и Запад вместе» (2010).

В 2014 году после начала российской агрессии на Востоке Украины Светлана Кучеренко с детьми была вынуждена переехать в Одесскую область и почти сразу активно вошла в творческую жизнь нашего региона.

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С 2019 года Светлана Кучеренко заведует отделом народного творчества и этнографии Одесского областного центра украинской культуры. За значительный вклад в развитие культуры области была награждена Почетным знаком Одесского областного совета, а также дипломами и благодарностями Департамента культуры национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Одесской облгосадминистрации.

Поэтесса Светлана Кучеренко

Светлана Кучеренко

Писать стихи Светлана начала с раннего детства, и уже тогда они посвящались родным – маме, папе, живописной украинской природе Кировоградщины и Донбасса и Украине в целом. Не могла не сказаться на творчестве Светланы Григорьевны и война, ворвавшаяся в мирную жизнь украинцев.

Ее стихи публиковались в различных литературных альманахах, журналах и газетах. А в 2024 году дрогобычское издательство «Коло» выпустило два сборника поэтессы – «Род мой» и «За кулисами грез».

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«Я пишу сегодня, в дни войны, о своем роде – простых и трудолюбивых людях, о городах и селах своей страны, вспоминаю родных и далеких украинцев, которых считаю своей семьей… Лирика и проза стали моей художественной исповедью, что всегда исцеляет душу», – отмечает сама поэтесса.

ОННБ приглашает всех поклонников поэтического слова на интересную и вдохновляющую встречу. Начало мероприятия – в 14:00.

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