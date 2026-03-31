Ключевые моменты:

  • В лицее «Хабад» дети учатся традициям Песаха через практику: пекут мацу и готовят праздничный стол
  • Через игры, песни и наставничество старших детей младшим объясняют смысл свободы и историю Исхода

Журналист «Одесской жизни» Алексей Овчинников посетил одесский лицей «Хабад», где имел возможность наблюдать за подготовкой детей к Песаху и процессом выпекания мацы.

Также он поговорил с представительницей иудейской общины — ребецн Нехамой Виглер, которая рассказала о символике мацы и смысле традиций, связанных с праздником Песах.

Песах — чем отличается от Пасхи

2 апреля иудейская община города отмечает Песах – один из самых важных праздников, который напоминает об Исходе евреев из рабства 3000 лет назад. Праздник отмечается несколько дней и требует тщательной подготовки и соблюдения традиций.

В некоторых семьях строгому соблюдению иудейских традиций учат с рождения. Но даже если в семье не очень придерживались традиций, то в школе ребенку и расскажут, и научат его не просто накрывать стол для седера – семейной праздничной трапезы, но и выпекать мацу. Кстати, обучают этим премудростям не только в израильских школах, но и в одесских.

Христиане отмечают Пасху как праздник воскресения Иисуса Христа, тогда как иудеи празднуют Песах в память об освобождении своего народа из египетского рабства. И это главное, смыслообразующее отличие.

Подготовка к празднику

Дети готовят мацу
Детям рассказывают о значении Песаха и традициях, связанных с праздником

Праздник отмечают неделю, а готовиться к нему начинают еще раньше. За одну-две недели проводится генеральная уборка в доме, цель которой – удалить следы всего квасного.

А накануне праздника проводится поиск хамеца (хлеб или все, что прошло процесс брожения), который сейчас превратился в веселую игру. Также для праздничного стола готовятся специальные столовые приборы, скатерти и, конечно, блюда. Каждое блюдо – это глубокий символизм.

В лицее «Хабад» готовиться начинают за неделю. Дети из разных классов не только пекут мацу, но и узнают об основных элементах и смыслах праздника. Самым маленьким знания подают через игру, песни и танцы. Более старшие дети относятся к обучению серьезнее. Но интересно, что в качестве наставников с ними занимаются совсем юные девушки, а не обычные учителя.

Значение мацы — самого древнего хлеба

Маца – самый древний из всех видов хлеба, который без изменений готовят уже несколько тысячелетий всего из двух ингредиентов: муки и воды.

– Маца – символ скромности, в отличие от пышного белого хлеба, – говорит ребецн (жена раввина) Нехама Виглер. – Наш народ готовит мацу, потому что тогда, когда люди быстро вышли из Египта, из рабства, некогда было печь хлеб. Сегодня мы хотим объяснить детям, почему это так, и стремимся, чтобы наши дети почувствовали, что они по-настоящему свободны.

Чтобы все успеть, на большом экране включают таймер и работа начинает кипеть. Очень важно, чтобы от замеса до выпекания прошло не более 18 минут.

Дети тщательно раскатывают тесто и быстро несут его на кухню, где уже ждут повара и раскаленная плита. Один класс сменяет другой, а стопка мацы на кухне увеличивается. В конце дня ее раздадут детям.

Маца почти готова
Пока что маца является «учебной», поэтому съесть ее можно будет сразу

Мацу можно будет съесть сразу, ведь она не освящена, а значит сейчас это просто хлеб, а не праздничное блюдо.

Но главный ингредиент настоящей мацы – вера. Именно она делает из этого кусочка пресного теста символ свободы и стойкости целого народа.

Дети готовят мацу
Стол, накрытый к Песаху

Читайте также:

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ещё по теме