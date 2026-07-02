Ключевые моменты:

В результате прилета баллистики разрушены два складских помещения под Одессой.

На одном из складов загорание потушили на начальной стадии, а на втором огонь охватил тысячи квадратных метров.

Спасатели ликвидировали пожар на пшеничном поле на площади 15 гектаров, защитив от огня еще 35 гектаров урожая.

К ликвидации масштабных последствий вражеской атаки ГСЧС привлекла 73 спасателя и 18 единиц спецтехники.

Стали известны подробности ликвидации последствий баллистического удара, который российская армия нанесла по Одесской области днем 1 июля. О деталях спасательной операции сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.

В результате прилета баллистической ракеты значительные разрушения и возгорания зафиксированы в двух складских помещениях. В них хранились туалетная бумага и минеральные удобрения. На одном из объектов огнеборцы смогли оперативно остановить пламя на начальной стадии и на незначительной площади. Второй склад получил колоссальные разрушения, там огонь распространился на тысячи квадратных метров.

Параллельно с тушением зданий подразделения ГСЧС вели борьбу за урожай. Из-за обстрела загорелась пшеница на корне. Пожарные ликвидировали возгорание поля на площади 15 гектаров, благодаря чему удалось спасти от уничтожения еще 35 гектаров украинского хлеба.

Всего на месте происшествия от ГСЧС работали 73 человека личного состава и 18 единиц специальной техники. Спасатели подтвердили, что эта вражеская атака унесла жизни двух человек, а еще 13 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о большой вероятности массированной атаки в ночь на 2 июля.