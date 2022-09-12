«Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями»: премьера во время войны

Премьеру оперы Александра Родина «Катерина» ценители музыкального искусства ждут с нетерпением. Ведь состояться она должна была еще 26 марта. Но в творческие планы жестко вмешалась война. Однако во время рашистской агрессии творцы не прекратили работу над оперой. И вскоре премьера «Катерины» откроет VII Международный фестиваль искусств «Бархатный сезон в Одесской опере» – первый с начала полномасштабной войны офлайн фестиваль в Одессе.

Новое воплощение классического произведения

Более 30 лет на сцене Одесского оперного театра шла опера Николая Аркаса «Катерина», созданная по одноименной поэме Тараса Шевченко. Она полюбилась слушателям и всегда хорошо принималась зрителями. Но новое время и новые зрители вызвали необходимость поиска новейших идей и воплощения их в театре.

– Наш театр отличается интересным видением классических произведений, – подчеркивает помощница генерального директора – художественной руководительницы Одесской оперы Надежды Бабич по связям с общественностью Людмила Сергийчук. – Например, спустя 30 лет мы вернулись к опере Виталия Губаренко «Вий». Театром было создано совершенно новое произведение – как по режиссерскому решению, так и по музыкальной интерпретации. Мы вернулись к классической теме, но на другом ветке спирали. И это был очень увлекательный опыт.

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Итак, Надежда Матвеевна обратилась к выпускнику Одесской музыкальной академии, композитору Александру Родину с просьбой написать современную оперу. Взяв за основу классическое и любимое произведение – поэму «Катерина» Шевченко, рассказать на языке творца ХХІ века историю о любви, предательстве, вечных человеческих ценностях.

– Я мечтала о том, чтобы в репертуаре Одесской национальной оперы появилось уникальное представление, которое станет новой вехой в истории украинского театрально-оперного искусства. И постепенно эта мечта «материализовалась», стала реальностью – к сожалению, реальностью военного времени, – рассказывает Надежда Бабич. – Гений Кобзаря стал творческим импульсом для композитора в создании масштабного произведения искусства. В нем воплотились обряды и традиции, национальная культура и жизнь души нашего народа.

Репетиции под обстрелами

Работа над спектаклем началась еще до пандемии. Когда локдаун закончился – была восстановлена. И прервалась снова с началом полномасштабного вторжения рашистов.

Репетиции спектакля возобновились весной. А до этого артисты и технические рабочие театра волонтерили, плели маскировочные сетки, собирали песок для укреплений на одесских пляжах.

Кто-то пошел в армию, кто-то эвакуировался. Но, узнав о возобновлении подготовки спектакля, большинство вернулось в родной Оперный. Хотя репетиции нередко прерывались воздушными тревогами.

Вернулась в город с гастролей в Великобритании, чтобы снова работать в театре, и одна из ведущих солисток Одесского оперного Екатерина Цымбалюк.

– Опера «Катерина» очень актуальна сегодня, – уверена певица. – Почти 200 лет назад Шевченко написал «Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями». Он знал, что это не наши друзья.

«Вышиванка» украинских мелодий

Музыка Александра Родина сегодня звучит на известных сценах мира. А его опера «Катерина» в Одесском оперном станет мировой премьерой. В ней, говорит автор, есть и сказка, и мистика, и драма. Опера трагична, но в то же время здесь много любви и юмора.

– «Екатерина» – это моя жажда вернуть отечественному оперному жанру его законное право на красоту, мелодичность, – признается композитор, – и вложить в эту мелодичность всю магию украинской песни.

Неоромантическая партитура оперы, как в единую вышиванку, объединяет напевы разных регионов Украины. И, уверяет дирижер-постановщик «Катерины», главный дирижер театра Вячеслав Чернухо-Волич, артисты с увлечением разучивают партии – потому что музыка очень выразительная, мелодичная, вдохновенная и трогательная.

Незыблема, как жизнь

Александр Родин расширил сюжет поэмы Шевченко, включив в партитуру тему обрядовых праздников. Исходя из этого, нашел сценографическое решение спектакля художник-постановщик Игорь Анисенко. Ее символом стал поворотный круг с кольцом жернова.

– То есть – люди приходят и уходят, но что-то вечное, незыблемое, как сама жизнь, остается. Это – основная идея спектакля, и к определенным временным рамкам она не привязана, – говорит Игорь Анисенко.

Поразительная новаторская музыка нуждается в новаторском решении спектакля, убеждена его режиссер-постановщик Оксана Тараненко. И спектакль создан современниками для современников: он включает символизм и перемещение во времени, мистику и современные визуальные решения, масштабные декорации и аутентичные костюмы.

Костюмы под обстрелами

«Катерина» – это хоровая опера с большим числом персонажей. Огромное количество сцен насыщено обрядовыми песнями, танцевальными жанровыми эпизодами, что создает колорит украинских народных песнопений.

Важная роль отведена и хореографии. Самое пластическое видение хореографа-постановщика «Катерины» Алексея Скляренко поможет создать ощущение того, что люди, так же, как и природа, являются частью единого мира.

Действующих лиц в спектакле занято очень много. И поэтому нужно очень много костюмов. Несколько сотен костюмов для хора должны были сшить мастерицы в Харькове. Но с началом обстрелов города работа остановилась: швеи просто не могли добраться до цеха. Уже готовые костюмы отправили в Одессу, чтобы в них не попали снаряды.

Но потом продолжили работать дальше. В Одессу решили поехать только когда увидели в своей мастерской на четвертом этаже прилетевшие с улицы куски асфальта после очередного обстрела. Часть уже сшитых костюмов отправили почтой, часть – привезли сами. Сегодня мастерицы шьют костюмы в Одессе. И уверяют, что хоть и тяжело, но всю усталость как рукой снимает, когда актеры приходят и благодарят за труд.

Смена театральных традиций

– Этим спектаклем Одесская Опера изменит подсознательно устоявшуюся традицию интерпретации украинских музыкальных произведений на современной оперно-балетной сцене, – уверена Оксана Тараненко. – Сейчас, когда идут боевые действия, Украина борется за свою свободу, актуализируется вопрос самоидентичности: кто мы, чем мы отличаемся от других, что мы предлагаем миру? И ответы нужно искать у классиков – именно таких, как Тарас Шевченко. Они всегда актуальны.

Премьера оперы «Катерина» состоится 17 сентября. И мы уверены, что зрителям обязательно запомнятся многочисленные волшебные мелодии, звучавшие на спектакле. Ибо опера эта – о любви, а любовь – это жизнь. Незыблемая, несгибаемая жизнь украинского народа.

«Одесская жизнь» об Одесском оперном:

Фото Одесского Оперного театра