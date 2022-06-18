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Все будет театр: в Одесском Оперном снова звучат овации

Все будет театр: в Одесском Оперном снова звучат овации

17 июня возобновил работу для зрителей Одесский оперный театр. И хотя он «не молчал» все это время – выездные бригады артистов давали концерты в госпитале, Всемирном клубе одесситов, Кирхе и просто под открытым небом, шли репетиции и запись спектаклей, зрители с нетерпением ждали встречи.

В служебных помещениях одесского оперного театра радостное оживление. Распеваются солисты, переговариваются музыканты, костюмеры бегают с выглаженными рубашками, а сотрудник технических служб настраивают последние детали. На фасаде, в нише, где на протяжении всего двадцатого века стояли портреты вождей, реет флаг Украины. Перед центральным входом еще сложены мешки с песком, но вокруг собирается нарядная публика. Театр, двери которого были закрыты 115 долгих дней – открылся!

Одесский Оперный, фасад
Одесский Оперный, 17 июня 2022
Одесский Оперный, кулисы
Одесский Оперный, костюмы
Одесский Оперный, музыканты
Одесский Оперный, люстра2
Одесский Оперный, зрительный зал2
Одесский Оперный, люстра
Одесский Оперный, внутри
Одесский Оперный, в зале

Решение Одесской военной администрации о возобновлении деятельности учреждений культуры ждали давно и с нетерпением. Ведь вызывал некоторое изумление тот факт, что в городе уже вовсю работали рестораны, бары, клубы, пляжи, а театры были закрыты (хотя после спектаклей и в мирное время не происходили потасовки или другие нарушения общественного порядка). Конечно, сейчас основное внимание уделяется безопасности людей. Именно поэтому перед открытием состоялась тщательная инспекция представителей ГСЧС. Понятно, что в проекте исторического здания не было предусмотрено бомбоубежище. Но, как известно, в театре существует еще несколько подземных уровней. Именно там были обустроены отдельные укрытия для артистов и зрителей. Кстати, количество билетов теперь равно количеству мест под землей – 250. Билетеры прошли тренинги по безопасности и должны проводить зрителей в укрытие во время возникновения опасности. В случае, если тревога будет длиться не более часа, после ее отмены мероприятие будет продолжаться.

Одесский Оперный, убежище

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Первый гала-концерт посвятили воинам ВСУ, благодаря которым мы получили возможность наслаждаться прекрасным. В программе звучала музыка украинских и всемирно известных композиторов, были исполнены самые популярные арии.

Одесский Оперный открылся
Одесский Оперный, сцена
Одесский Оперный, концерт
Одесский Оперный, в зале
Одесский Оперный, гала-концерт
Одесский Оперный, зрительный зал
Одесский Оперный, на сцене2
Одесский Оперный, представление

По словам главного дирижера Вячеслава Чернухо Волыча, многие артисты и технический персонал театра сейчас служит в ВСУ или находятся в эвакуации. Но, тем не менее, афиша на текущий и следующий месяц уже сформирована и зрители смогут насладиться не только концертными исполнениями произведений, но и полноценными большими постановками – операми «Аида», «Запорожец за Дунаем», «Трубадур», «Тоска», «Набукко», балетами «Дон Кихот», «Маскарад», «Жизель» и другими.

Оперный театр, афиша

Фото Юлии Сущенко и Дмитрия Михайлова

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