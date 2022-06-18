Все будет театр: в Одесском Оперном снова звучат овации

17 июня возобновил работу для зрителей Одесский оперный театр. И хотя он «не молчал» все это время – выездные бригады артистов давали концерты в госпитале, Всемирном клубе одесситов, Кирхе и просто под открытым небом, шли репетиции и запись спектаклей, зрители с нетерпением ждали встречи.

В служебных помещениях одесского оперного театра радостное оживление. Распеваются солисты, переговариваются музыканты, костюмеры бегают с выглаженными рубашками, а сотрудник технических служб настраивают последние детали. На фасаде, в нише, где на протяжении всего двадцатого века стояли портреты вождей, реет флаг Украины. Перед центральным входом еще сложены мешки с песком, но вокруг собирается нарядная публика. Театр, двери которого были закрыты 115 долгих дней – открылся!

Решение Одесской военной администрации о возобновлении деятельности учреждений культуры ждали давно и с нетерпением. Ведь вызывал некоторое изумление тот факт, что в городе уже вовсю работали рестораны, бары, клубы, пляжи, а театры были закрыты (хотя после спектаклей и в мирное время не происходили потасовки или другие нарушения общественного порядка). Конечно, сейчас основное внимание уделяется безопасности людей. Именно поэтому перед открытием состоялась тщательная инспекция представителей ГСЧС. Понятно, что в проекте исторического здания не было предусмотрено бомбоубежище. Но, как известно, в театре существует еще несколько подземных уровней. Именно там были обустроены отдельные укрытия для артистов и зрителей. Кстати, количество билетов теперь равно количеству мест под землей – 250. Билетеры прошли тренинги по безопасности и должны проводить зрителей в укрытие во время возникновения опасности. В случае, если тревога будет длиться не более часа, после ее отмены мероприятие будет продолжаться.

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Первый гала-концерт посвятили воинам ВСУ, благодаря которым мы получили возможность наслаждаться прекрасным. В программе звучала музыка украинских и всемирно известных композиторов, были исполнены самые популярные арии.

По словам главного дирижера Вячеслава Чернухо Волыча, многие артисты и технический персонал театра сейчас служит в ВСУ или находятся в эвакуации. Но, тем не менее, афиша на текущий и следующий месяц уже сформирована и зрители смогут насладиться не только концертными исполнениями произведений, но и полноценными большими постановками – операми «Аида», «Запорожец за Дунаем», «Трубадур», «Тоска», «Набукко», балетами «Дон Кихот», «Маскарад», «Жизель» и другими.

Фото Юлии Сущенко и Дмитрия Михайлова