В Одесском оперном премьера: обновленная версия балета “Дон Кихот”

Балет Л. Минкуса “Дон Кихот” идет на сцене Одесской национальной оперы уже около 100 лет. Балет за это время много раз менялся в зависимости от постановщиков. И вот, 13 августа, зритель сможет увидеть еще одну версию долгожителя театральной сцены.

“Обновленная версия балета “Дон Кихот” более эмоциональная, лаконичная, импульсивная и целостная, а просмотр спектакля будет однозначно происходить на одном дыхании” – отмечает исполняющий обязанности художественного руководителя балетной труппы, заслуженный артист Украины Гарри Севоян.

Продолжительность новой постановки гораздо меньше, ведь теперь балет будет представлен в двух действиях. Новая хореографическая редакция заполнена яркими и интересными для современного зрителя фрагментами.

Авторы хореографической редакции – исполняющий обязанности художественного руководителя балетной труппы, заслуженный артист Украины Гарри Севоян и ассистентка балетмейстера Янина Киселева.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что с 17 июня, не смотря на войну, возобновил работу для зрителей Одесский оперный театр.

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