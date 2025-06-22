Ключевые моменты:

Режиссер-постановщик Одесского театра кукол создала захватывающую сказочную историю по мотивам народной сказки;

Спектакль оказался не простым, а интерактивным – зритель не просто смотрели, но и принимали в нем участие;

Даже воздушная тревога не сломила зрителей театра кукол на премьерном показе;

В каждой сцене спектакля «Гуси-Лебеди» оживает сам дух украинской сказки.

Режиссер-постановщик Александра Панфилова создала захватывающую сказочную историю об отважной Настуне, отправившейся спасать своего братика Иванка от злых волшебных птиц.

Казалось, каждая минута на сцене была пропитана магией, а куклы, мастерски созданные по украинским народным традициям художницей Светланой Прокофьевой, просто завораживали!

Дети были в восторге, ведь спектакль оказался интерактивным – они не просто смотрели, а активно помогали Настуне преодолевать препятствия! Встречи и помощь сказочным существам – Печке, Яблоньке, Речке – выпали на долю Настуни, которую мудрые герои научили: помоги кому-то, и к тебе тоже придет своевременная помощь!

Яркая хореография Дианы Костики и мелодии Романа Каралкина создавали незабываемую атмосферу. А артисты – Анастасия Волошина, Анастасия Игнатович, Евгения Есьман, Алина Князева и Артем Теляшенко – сыграли так искренне, что даже взрослые не могли сдержать улыбки.

Даже воздушная тревога, прозвучавшая во время спектакля, не сломила дух! Зрители спокойно покинули зал, но с энтузиазмом вернулись, чтобы досмотреть историю до конца.

Благодаря смелости Настуни, поддержке друзей и, конечно, активному участию маленьких героев, Иванко вернулся домой – это была настоящая победа над злом!

И еще: казалось, в каждой сцене спектакля оживает сам дух украинской сказки. Поэтому он не только для деток, он будет интересен каждой семье, ведь это не просто постановка, а настоящая приключение, полное любви, надежды и стойкости!..

Читайте также: Одесский театр кукол показал спектакль о приключениях необычной коровы (фоторепортаж).

Фото автора