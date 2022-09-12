Пенсии военнослужащим: как их сейчас назначают и выплачивают?

Военные пенсии назначаются военнослужащим после увольнения со службы, сообщили в Пенсионном фонде.
В то же время выплата пенсий военным пенсионерам не прекращается при повторном принятии на службу:
- по призыву во время мобилизации, на особый период;
- по призыву резервистов в особый период;
- по контракту во время действия особого периода (до его окончания или до дня освобождения).
После увольнения со службы пенсии таких военнослужащих пересматриваются с учетом дополнительной выслуги лет и денежного довольствия. Оно определяется по последней должности на момент повторного увольнения со службы. Для перерасчета уполномоченный орган министерства или ведомства, из которого военнослужащий уволился со службы, предоставляет денежный аттестат, справку о дополнительных видах денежного довольствия, расчет выслуги лет военнослужащего.
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