Пенсии военнослужащим: как их сейчас назначают и выплачивают?

В то же время выплата пенсий военным пенсионерам не прекращается при повторном принятии на службу:

по призыву во время мобилизации, на особый период;

по призыву резервистов в особый период;

по контракту во время действия особого периода (до его окончания или до дня освобождения).

После увольнения со службы пенсии таких военнослужащих пересматриваются с учетом дополнительной выслуги лет и денежного довольствия. Оно определяется по последней должности на момент повторного увольнения со службы. Для перерасчета уполномоченный орган министерства или ведомства, из которого военнослужащий уволился со службы, предоставляет денежный аттестат, справку о дополнительных видах денежного довольствия, расчет выслуги лет военнослужащего.

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