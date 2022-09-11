Одесская национальная опера подготовила мировую премьеру оперы «Катерина»

17, 18 сентября 2022 года в Одесском национальном академическом театре оперы и балета состоится премьера, которую ожидает все культурное сообщество — опера Александра Родина «Катерина».

В Одесской опере знаковая премьера

Опера «Катерина» Александра Родина по мотивам произведений Тараса Шевченко – самая масштабная во времена независимой Украины постановка театра, специально к которой написаны музыка и либретто.

Автор идеи и художественная руководительница этого масштабного проекта — генеральный директор-художественная руководительница театра Надежда Бабич.

Надежда Бабич рассказывает:

Мы прошли непростой путь от идеи до создания спектакля, который стал символом утверждения национального достоинства и стойкости, веры в Победу и важности приближать его мощной силой искусства – это опера Александра Родина «КАТЕРИНА».

В театре рассказали, что работа над этим произведением была испытанием на прочность, выдержку, честность и искренность в искусстве, воплощением веры в силу света, добра.

Я благодарна каждому, кто приложил свое вдохновение и талант в осуществлении столь важного для Украины и мира художественного события!

– говорит Надежда Бабич.

Теперь в репертуаре Одесской национальной оперы появился уникальный спектакль, который станет новой вехой в истории украинского театрально-оперного искусства.

Как все начиналось?

Более тридцати лет на сцене нашего театра шел спектакль «Катерина» Николая Аркаса по одноименной поэме Тараса Шевченко. Должен сказать, что она полюбилась зрителю и всегда хорошо воспринималась. Но новое время и новый зритель вызвали необходимость поиска новых идей и их воплощения. Итак, я обратилась к современному украинскому композитору Александру Родину (автору музыки и либретто) с просьбой, взяв за основу классическое и любимое произведение – поэму «Катерина» Кобзаря, «рассказать» языком художника XXI века историю о любви и предательстве, вечных человеческих ценностях…

– рассказывает Надежда Бабич.

И, по ее словам, произошло невероятное – гений Кобзаря стал творческим импульсом для композитора в создании масштабного произведения искусства по мотивам поэмы, в котором нашли воплощение обряды и традиции, глубинные смыслы и национальные культурные коды, жизнь души украинского народа. Создание картины украинского мира и мировоззрения сплотило художников, рожавших новую «Катерину» времен войны!

Кто работал над созданием новой оперы

В создании оперы была задействована мощная творческая группа постановщиков – дирижер Вячеслав Чернухо – Волич, режиссер Оксана Тараненко, хормейстер Валерий Регрут, художник Игорь Анисенко, балетмейстер Игорь Скляренко, автор видеоконцепции Дмитрий Ципердюк, мастера-виртуозы производственных мастерских.

Надежда Бабич надеется, что это событие станет символом нашей Победы и примером единства и несокрушимости духа украинской нации.

Автор музыки и либретто – выпускник Одесской музыкальной академии, композитор, музыка которого звучит на известных сценах мира Александр Родин отметил:

Опера «Катерина» — это моя дань и мой низкий поклон гению украинской литературы Тарасу Шевченко. Это моя жажда вернуть оперному жанру его законное право на красоту и мелодичность и вложить в эту мелодичность магию украинской песни».

Новое произведение – это путешествие по всем знаковым украинским праздникам, обрядам, традициям, на фоне которых разворачиваются истории жизни героев поэмы Тараса Шевченко.

Для дирижера-постановщика оперы, главного дирижера театра Вячеслава Чернухо-Волича существует абсолютная аксиома: зрителю, выходящему после просмотра спектакля, должен запомниться хотя бы один музыкальный мотив:

Я уверен, что после премьеры «Катерины» таких мелодий будет раздаваться в памяти зрителя много. Знакомство с неоромантической партитурой Родина вдохновило меня и всех артистов, которые с увлечением разучивают партии, потому что музыка очень выразительна, мелодична, вдохновлена ​​и трогательна. Эта опера о любви, а любовь – это жизнь.

Этим спектаклем Одесская опера хочет изменить подсознательно устоявшуюся традицию интерпретации украинских музыкальных произведений на современной оперно – балетной сцене.

Сейчас, когда происходят боевые действия и Украина борется за свою свободу, когда актуализируется вопрос самоидентичности – кто мы, чем мы отличаемся от других, какие смыслы мы предлагаем миру? – ответы нужно искать у классиков, именно у таких, как Тарас Шевченко – они всегда актуальны,

– уверенная режиссер-постановщица Оксана Тараненко.

Художник-постановщик спектакля Игорь Анисенко:

Считаю, что сейчас такая постановка актуальна, как никогда, поэтому мы упорно работаем над ней. И премьера, невзирая на войну, обязательно состоится. Композитор, автор либретто Александр Родин расширил сюжет поэмы Шевченко, включив в партитуру оперы тему обрядовых праздников. Исходя из этого нашлось сценографическое решение спектакля – поворотный круг с кольцом жернова, то есть люди приходят и уходят, но что-то вечное, незыблемое как сама жизнь остается. Это основная идея спектакля и к определенным временным рамкам она не привязана.

Хормейстер-постановщик спектакля, главный хормейстер театра Валерий Регрут отметил, что:

«Катерина» – это хоровая опера, ее фактура сложна по гармоническому языку, ритму, палитре тембров. Огромное количество сцен насыщено обрядовыми песнями, танцевальными жанровыми эпизодами, что создает колорит украинских народных песнопений.

Важная роль отведена и хореографии, над которой работает Алексей Скляренко. Именно его пластическое видение поможет создать ощущение того, что люди, равно как природа, являются частью одного мира.

17 и 18 сентября с первыми премьерными показами оперы Александра Родина «Катерина» начнется новый отсчет в истории украинской оперы.

В театре отмечают, что «Катерина» – уникальное художественное явление, созданное современниками для современников: впечатляющая музыка, сумевшая вместить в себя мотивы почти из всех регионов Украины, масштабные декорации, аутентичные костюмы, символизм, перемещение во времени, традиции и обряды, мистику , современные визуальные решения.



