«Катерино, серце моє!»: чем живет Одесский Оперный во время войны?

Когда говорят пушки – не до оперных премьер. Но сегодня работу над спектаклем «Катерина» по поэме Тараса Шевченко Одесский оперный возобновил. В цехах его художественного комбината мастера создают театральные костюмы и декорации к премьере, которая обязательно состоится. «Одесская жизнь» решила познакомить своих читателей с «производственным закулисьем» будущего спектакля.

Опера для современного зрителя

Идея создания современного оперного спектакля принадлежит генеральному директору, художественному руководителю театра Надежде Бабич.

Музыку к «Катерине» специально по заказу Одесского оперного создал киевский композитор Александр Родин. Это довольно редкий случай в практике театров. А современная музыка требует новаторского решения спектакля, убеждены режиссер-постановщик Оксана Тараненко и художник-постановщик Игорь Анисенко.

Премьера «Катерины» должна была состояться 26 марта. Но в творческие планы театра вмешалась война…

Возобновились работы по сценическому воплощению оперы, благодаря администрации театра, в последних числах марта.

«Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями…»

Российские солдаты, стоящие на постое в селе Катерины, предстанут в спектакле просто группой мародеров. Даже намека на какую-либо «романтику» в решении их образов не оставляет главный художник Одесской оперы Игорь Анисенко: кто-то – в украденной у селян свитке, кто-то – с вышитым рушником…

Хор «злыдней», «зомби» – как называет их постановщик, явится в болотисто-зеленых одеждах: словно вынырнув из мертвящей трясины.

– Я считаю, что в настоящий момент такая постановка актуальна, как никогда, – убежден Игорь Анисенко. – Поэтому мы не откладываем возможность поработать над ней. И премьера, несмотря на известные обстоятельства, обязательно состоится.

Композитор расширил сюжет поэмы Шевченко, включив в партитуру оперы тему круговорота жизни, подчеркнув ее лейтмотивом обрядовых праздников.

– Исходя из этого, нашлось сценографическое решение спектакля – поворотный круг с кольцом жернова, – рассказал художник-постановщик. – То есть люди приходят и уходят, но есть нечто вечное, незыблемое. Это – основная идея спектакля. К определенным временным рамкам он не привязан. Вместе с тем – основан на подлинных архаичных народных обрядах.

Передвижной вертеп и мост на колесах

Непреходящий круговорот жизни представлен сменой времен года, отмеченных народными праздниками: Рождество, веснянки, Купала, русалии, осенняя ярмарка. А одним из сценических образов спектакля стал народный вертеп. Но не кукольный. Вместо классического ящика с марионетками по сцене будет передвигаться деревянная старая мельница, где представления разыграют артисты: лирник, черт, ведьма, шинкарка, цыган. В общем, весь мир – вертеп, и достаточно жестокий.

Спектакль в целом будет весьма динамичным. А так как одна из важнейших ролей в нем отдана хору, для передвижения его по сцене уже сооружен деревянный мост на колесах. Расположиться на нем смогут 40 артистов.

Прозрачный тюль и шум ветра

Украинская культура представлена в спектакле в авангардной стилистике. В пространстве сцены – тканые холсты, местами «прошитые» красным – словно каплями крови.

– Сделаны они из материалов разной плотности, рассчитанных на просвет, – рассказал начальник цеха мягких живописных декораций заслуженный художник Украины Евгений Гуренко. – Поэтому могут создавать различные смысловые иллюзии. А в лирических сценах используем прозрачный нежный тюль.

В цеху изготовили и ветромашину, имитирующую шум ветра. Работает она довольно просто – сверху на достаточно объемную решетчатую деревянную катушку натягивают ткань, и вращают ее вручную. Звук зависит от скорости вращения.

– Современный композитор требует таких звуковых эффектов – созвучных с голосами природы, – отмечает Евгений Леонидович.

Подвал с игровой бутафорией

Практически уже готова и вся игровая бутафория, созданная по пожеланию режиссера. Это предметы, которые «играют» в той или иной сцене спектакля. Так что артистам есть с чем репетировать.

– Все, что было сделано раньше, спрятали в убежище, – рассказала начальник бутафорного цеха Ольга Ковальчук. – В этом спектакле ничего нельзя заменить, покупая либо приспосабливая какие-то вещи. Все очень аутентично. И для того, чтобы сделать такое изделие, мы сначала вручную изготавливаем детали, потом собираем их вместе, потом расписываем. Поэтому процесс очень длительный.

Сейчас в подвале мастерских хранятся бутафорские штофы с горилкой, увесистые тыквы, огромные мясные туши – почти как настоящие. «Сыграть» они должны в сцене осенней ярмарки.

Для хоровых интермедий в цеху изготовили народные погремушки – старинные шумовые инструменты. Такое задание дал мастерам композитор Александр Родин.

Только колыбелька для младенца Катерины – не бутафорская: старинная, баюкавшая не одно поколение украинских малышей.

Костюмы как часть декораций

Возобновилась в мастерских и работа над костюмами к спектаклю.

– Они не привязаны к фольклорному украинскому костюму, который мы привыкли видеть в традиционных спектаклях, – рассказал начальник пошивочного цеха Сергей Васильев. – Костюмы достаточно стилизованы, обобщены. В первую очередь – для артистов хора. Произведение в большей степени хоровое. И, по замыслу постановщиков, хор должен смотреться на сцене общими мазками – как палитра живописная.

Основные закупки материалов были произведены еще до войны.

– Костюмов очень много: более 400. В конце марта все планировали выпустить. Пока это нереально, – признается Сергей Васильев, – но будем как-то решать. Ведь хор, можно сказать, – часть декораций, создает соответственное настроение. Конечно, надеемся, что все получится.

Как только мастерские театра возобновили работу, сотрудники вышли на рабочие места.

– Я рада, что есть люди – фанаты своего дела, – говорит Ольга Ковальчук. – Они делают чудеса и знают, что совершенству нет предела.

А мы ждем премьеру в Оперном. В мирной Одессе и с традиционным аншлагом.