Летом — без кондиционеров: почему необходимо экономить электричество, и как спасаться от жары

Лето — пик энергопотребления

В результате ракетных ударов РФ сегодня повреждена и разрушена половина энергетической инфраструктуры Украины. К тому же проводятся ежегодные плановые ремонты атомных энергоблоков, Энергетики готовятся к отопительному сезону.

В то же время традиционно летние месяцы отмечаются повышенной нагрузкой на генерацию. Из-за высоких температур по максимуму работают холодильное оборудование и кондиционеры. В летнюю жару уровень потребления электроэнергии возрастает практически до зимнего. И уже сейчас в энергосистеме Украины наблюдается критически сложная ситуация.

В результате — «черные» промежутки в графиках отключения света становятся все длиннее. Кроме того, чтобы не допустить аварийных ситуаций, украинцев просят экономить электроэнергию. Иначе — заявляют энергетики — не исключены экстренные отключения. К тому же — даже на объектах критической инфраструктуры. И населению, каждый раз используя энергоемкую бытовую технику, необходимо об этом помнить.

Особенно — включая кондиционеры. Среди бытовых приборов они являются одними из самых энергозатратных.

Где кондиционеры отключили

Чтобы улучшить ситуацию в энергосистеме, в правительстве решили уменьшить потребление. И пообещали начать со своих кабинетов.

Согласно распоряжению Кабмина №510-р от 7 июня 2024 года, министерства, центральные органы исполнительной власти, областные военные администрации, секретариат Кабинета министров обязали до 31 декабря перейти в режим экономии.

Для этого в помещениях этих структур, а также — государственных предприятий, учреждений и организаций прекратили использование кондиционеров. Кроме того — отключили наружное освещение зданий и прилегающих территорий.

Экономить электроэнергию рекомендовано даже Верховной Раде, Офису президента, судебным, правоохранительным и другим государственным органам. А органам местного самоуправления в придачу — ограничить освещение улично-дорожной сети и парков.

Распространяется требование экономии электроэнергии и на школы, вузы, другие учебные заведения.

Не ограничены в потреблении электричества больницы. Также не применяются меры по экономии на предприятиях, для которых кондиционирование воздуха является частью технологического процесса, а освещение необходимо для организации дорожного движения.

Электрическую энергию, которая вырабатывается на собственных генерирующих установках потребителей для их нужд, можно не экономить.

Бытовая техника: сколько она потребляет

Стиральная машина, бойлер, пылесос, утюг, электрочайник также потребляют электроэнергию. Вместе с тем никому не приходит в голову от них отказываться. И потребление электроэнергии бытовыми кондиционерами на уровне других приборов.

Например, кондиционер на комнату площадью 25 м² в зависимости от режима и заданной температуры потребляет от 0,1 до 1,0 кВт. Поэтому трудно определить, сколько электричества он «потянет» за месяц.

Потребление зависит от мощности и продолжительности работы. Мощность обычно указана на корпусе или документации. Например, если кондиционер имеет мощность 1,0 кВт и работает 10 часов, потребление составит 10 кВт-ч.

К тому же электропотребление зависит от конкретной модели и условий эксплуатации. А также — температуры наружного воздуха, заданной температуры, режима работы.

Для сравнения среднее потребление другими бытовыми приборами составляет:

LED-телевизор — 0,3-0,5 кВт-ч;

компьютер — 0,3-0,5 кВт-ч;

утюг — 2-2,5 кВт-ч;

электрочайник — 1,5-2,5 кВт-ч;

фен — 1-2,5 кВт-ч;

микроволновая печь — 0,7-2,1 кВт-ч;

стиральная машина — 1,8-2,3 кВт-ч;

бойлер — 1,5-2,5 кВт-ч;

холодильник — 0,1-0,2 кВт-ч;

пылесос — 1,5-2,5 кВт-ч.

То есть — кондиционеры имеют меньшее энергопотребление, чем чайники, фены и пылесосы. Но его фактический объем определяет продолжительность работы.

По расчетам энергетиков, в течение месяца наиболее затратными бытовыми приборами являются компьютер, холодильник, телевизор, стиральная машина, кондиционер и бойлер.

Микроволновые печи, чайники, духовки, плиты, утюги, фены и пылесосы резко повышают нагрузку на сеть. Поэтому ими не рекомендуют пользоваться в часы пиковой нагрузки утром и вечером.

По информации ДТЭК «Одесские электросети», потребление электроэнергии продолжает расти. И это приводит к превышению установленных лимитов. Поэтому возможно введение экстренных отключений. Чтобы этого не допустить, каждый одессит должен уменьшить использование электричества. Не включать кондиционер или по крайней мере увеличить выбранную температуру — чтобы он потреблял меньше электричества. Помыть посуду руками, а не в посудомойке. Оптимизировать стирку. Хранить в термосе горячую воду для чая и кофе — чтобы не греть ее снова. Вытаскивать из розеток неиспользуемые приборы — в «спящем режиме» они тоже «съедают» электроэнергию. Такие простые шаги — огромная помощь энергосистеме.

Как охладить комнату без кондиционера

Заклеить окна солнцезащитной пленкой

Это действенный способ, поскольку пленка пропускает часть лучей. В комнате остается достаточно света, но температура не поднимается. Снаружи окно будет выглядеть так, будто его обклеили фольгой. Внутри будет видно все, что происходит на улице — просто немного темнее. Видимость будет как через солнцезащитные очки.

Уменьшить количество работающей техники

Если хочется снизить температуру в помещении, нужно выключить бытовую технику. Температуру могут повышать компьютеры, ноутбуки и приставки. Особенно ощущается жара, если устройства работают на пиковых нагрузках и прогреваются до 60-80°C, а корпус — в пределах 35-50°C. Из-за этого на расстоянии полметра до приборов температура воздуха становится выше на 1-2°C. Когда жарко, такая прибавка радости не добавляет.

Также нужно учитывать, что классические лампочки накаливания нагреваются при работе до крайне высоких значений — вплоть до 80°C. И чтобы улучшить микроклимат помещения, их лучше заменить на светодиодные. Они почти не нагреваются и при этом экономят электроэнергию.

Проветривание — как не упустить жар

При проветривании стоит учитывать температуру воздуха снаружи помещения. Если на улице жарче, чем дома, после проветривания станет еще теплее. Комната отдаст свою прохладу «наружу», взамен получая тепло. Поэтому в жаркий сезон рекомендуется проветривать дом только в темное время суток, когда на улице становится достаточно прохладно.

Использовать холодные и влажные простыни

Чтобы спать в прохладе, можно воспользоваться холодильником.

Спрячьте простыню в большой пакет. Это нужно, чтобы на ткань не попала влага. Положите пакет на 15-20 минут в морозильник. Достаньте простыню и расстелите ее. Еще 30-40 минут она будет дарить прохладу.

Таким образом можно воспользоваться «мокрым» способом экстренного охлаждения помещения без кондиционера. Для этого нужно большой кусок ткани окунуть в таз с холодной водой. Затем отжать и повесить его на окно или сушку возле окна.

Воздух с улицы будет проходить через «влажный фильтр» и немного охлаждаться.

Влажная уборка

Для максимального эффекта стоит использовать ледяную воду. Для этого в ведро с холодной водой добавляют до 300 граммов льда. А затем моют ею помещение.

Прячем плед в шкаф

«Народное» название плотного текстиля — хранитель пыли. Кроме грязи, он накапливает в себе еще и тепло. Поэтому, если хочется прохлады летом, лучше спрятать плотные ткани в шкаф и заменить их на более «легкий» вариант. Спастись от жары помогут тонкие материалы — атлас, шелк, шифон. А вот шерсть, плюш и плотный трикотаж лучше спрятать до «суровых» времен.