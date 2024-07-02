Влітку — без кондиціонерів: чому необхідно економити електрику, і як рятуватися від спеки

Літо – пік енергоспоживання

Внаслідок ракетних ударів РФ сьогодні пошкоджено та зруйновано половину енергетичної інфраструктури України. До того ж проводяться щорічні планові ремонти атомних енергоблоків, Енергетики готуються до опалювального сезону.

Водночас традиційно літні місяці відзначаються підвищеним навантаженням на генерацію. Через високі температури по максимуму працюють холодильне обладнання та кондиціонери. У літню спеку рівень споживання електроенергії зростає практично до зимового. І вже зараз в енергосистемі України спостерігається критично складна ситуація.

В результаті – «чорні» проміжки у графіках відключення світла стають дедалі довшими. Крім того, щоб не допустити аварійних ситуацій, українців просять економити електроенергію. Інакше – заявляють енергетики – не виключені екстрені відключення. До того ж — навіть на об’єктах критичної інфраструктури. І населенню, щоразу використовуючи енергоємну побутову техніку, необхідно про це пам’ятати.

Особливо – включаючи кондиціонери. Серед побутових приладів вони є одними з найбільш енерговитратних.

Де кондиціонери відключили

Щоб покращити ситуацію в енергосистемі, в уряді вирішили зменшити споживання. І пообіцяли розпочати зі своїх кабінетів.

Відповідно до розпорядження Кабміну №510-р від 7 червня 2024 року, міністерства, центральні органи виконавчої влади, обласні військові адміністрації, секретаріат Кабінету міністрів зобов’язали до 31 грудня перейти в режим економії.

Для цього у приміщеннях цих структур, а також – державних підприємств, установ та організацій припинили використання кондиціонерів. Крім того — відключили зовнішнє освітлення будівель та прилеглих територій.

Заощаджувати електроенергію рекомендовано навіть Верховній Раді, Офісу президента, судовим, правоохоронним та іншим державним органам. А органам місцевого самоврядування на додачу — обмежити освітлення вулично-дорожньої мережі та парків.

Поширюється вимога економії електроенергії й на школи, виші, інші навчальні заклади.

Не обмежені у споживанні електрики лікарні. Також не застосовуються заходи щодо економії на підприємствах, для яких кондиціювання повітря є частиною технологічного процесу, а освітлення необхідне для організації дорожнього руху.

Електричну енергію, яка виробляється на власних генеруючих установках споживачів для їх потреб, можна не заощаджувати.

Побутова техніка: скільки вона споживає

Пральна машина, бойлер, пилосос, праска, електрочайник також споживають електроенергію. Разом з тим, нікому не спадає на думку від них відмовлятися. І споживання електроенергії побутовими кондиціонерами на рівні інших приладів.

Наприклад, кондиціонер на кімнату площею 25 м² залежно від режиму та заданої температури споживає від 0,1 до 1,0 кВт. Тому важко визначити, скільки електрики він «потягне» за місяць.

Споживання залежить від потужності та тривалості роботи. Потужність зазвичай вказана на корпусі чи документації. Наприклад, якщо кондиціонер має потужність 1,0 кВт і працює 10 годин, споживання складе 10 кВт-год.

До того ж електроспоживання залежить від конкретної моделі та умов експлуатації. А також – температури зовнішнього повітря, заданої температури, режиму роботи.

Для порівняння середнє споживання іншими побутовими приладами складає:

LED-телевізор – 0,3-0,5 кВт-год;

комп’ютер – 0,3-0,5 кВт-год;

праска — 2-2,5 кВт-год;

електрочайник – 1,5-2,5 кВт-год;

фен — 1-2,5 кВт-год;

мікрохвильова піч — 0,7-2,1 кВт-год;

пральна машина – 1,8-2,3 кВт-год;

бойлер — 1,5-2,5 кВт-год;

холодильник – 0,1-0,2 кВт-год;

пилосос — 1,5-2,5 кВт-год.

Тобто – кондиціонери мають менше енергоспоживання, ніж чайники, фени та пилососи. Але його фактичний обсяг визначає тривалість роботи.

За розрахунками енергетиків, протягом місяця найбільш витратними побутовими приладами є комп’ютер, холодильник, телевізор, пральна машина, кондиціонер та бойлер.

Мікрохвильові печі, чайники, духовки, плити, праски, фени та пилососи різко підвищують навантаження на мережу. Тому ними не рекомендують користуватися в години пікового навантаження вранці та ввечері.

За інформацією ДТЕК «Одеські електромережі», споживання електроенергії продовжує зростати. І це призводить до перевищення встановлених лімітів. Тому можливе введення екстрених відключень. Щоб цього не допустити, кожен одесит має зменшити використання електрики. Не включати кондиціонер або принаймні збільшити вибрану температуру — щоб він споживав менше електрики. Помити посуд руками, а не посудомийці. Оптимізувати прання. Зберігати в термосі гарячу воду для чаю та кави – щоб не гріти її знову. Витягувати з розеток прилади, що не використовуються — в «сплячому режимі» вони теж «з’їдають» електроенергію. Такі прості кроки – величезна допомога енергосистемі.

Як охолодити кімнату без кондиціонера

Заклеїти вікна сонцезахисною плівкою

Це дієвий спосіб, оскільки плівка пропускає частину променів. В кімнаті залишається достатньо світла, але температура не підіймається. Зовні вікно буде виглядати так, ніби його обклеїли фольгою. Усередині ж буде видно все, що відбувається на вулиці — просто трохи темніше. Видимість буде наче через сонцезахисні окуляри.

Зменшити кількість техніки, що працює

Якщо хочеться знизити температуру в приміщенні, потрібно вимкнути побутову техніку. Температуру можуть підвищувати комп’ютери, ноутбуки та приставки. Особливо відчувається спека, якщо пристрої працюють на пікових навантаженнях та прогріваються до 60-80°C, а корпус — в межах 35-50°C. Через це на відстані пів метра до приладів температура повітря стає вищою на 1-2°C. Коли спекотно, така надбавка радості не додає.

Також потрібно враховувати, що класичні лампочки розжарювання нагріваються при роботі до вкрай високих значень — аж до 80°C. І щоб поліпшити мікроклімат приміщення, їх краще замінити на світодіодні. Вони майже не нагріваються і при цьому економлять електроенергію.

Провітрювання — як не впустити жар

При провітрюванні варто враховувати температуру повітря ззовні приміщення. Якщо на вулиці спекотніше, аніж удома, після провітрювання стане ще тепліше. Кімната віддасть свою прохолоду «назовні», натомість отримуючи тепло. Тому в спекотний сезон рекомендується провітрювати будинок тільки в темний час доби, коли на вулиці стає досить прохолодно.

Використовувати холодні та вологі простирадла

Щоб спати у прохолоді, можна скористатися холодильником.

Сховайте простирадло в великий пакет. Це потрібно, щоб на тканину не потрапила волога. Покладіть пакет на 15-20 хвилин у морозильник. Дістаньте простирадло та розстеліть його. Ще 30-40 хвилин воно буде дарувати прохолоду.

Таким чином можна скористатися «мокрим» способом екстреного охолодження приміщення без кондиціонера. Для цього потрібно великий шматок тканини занурити в таз з холодною водою. Потім віджати і повісити його на вікно або сушку біля вікна.

Повітря з вулиці буде проходити через «вологий фільтр» і трохи охолоджуватися.

Вологе прибирання

Для максимального ефекту варто використовувати крижану воду. Для цього у відро з холодною водою додають до 300 грамів льоду. А потім миють нею приміщення.

Ховаємо плед у шафу

«Народна» назва щільного текстилю — зберігач пилу. Окрім бруду, він накопичує в собі ще й тепло. Тому, якщо хочеться прохолоди влітку, краще заховати щільні тканини в шафу та замінити їх на більш «легкий» варіант. Врятуватися від спеки допоможуть тонкі матеріали — атлас, шовк, шифон. А ось шерсть, плюш та щільний трикотаж краще заховати до «суворих» часів.