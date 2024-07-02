Одесситов приглашают бесплатно обследовать сердце: когда и где

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Акция будет проводиться по таким адресам:

КНП «Городская клиническая больница №1»

консультативно-диагностическое отделение №2 – ул. Ивана и Юрия Лип, 1, 1-й этаж, каб. №6а. Время работы кабинета ЭКГ: с 11:00 до 15:30;

КНП «Городская больница №5»

консультативно-диагностическая поликлиника – ул. Троицкая, 38, 1-й этаж, каб. №18. Время работы кабинета ЭКГ: с 10:00 до 13:00;

КНП «Городская больница № 8»

Фонтанская дор., 110, 2-й этаж, каб. №203. Время работы кабинета ЭКГ: с 9:00 до 13:00;

КНП «Городская клиническая больница №10»

ул. Маршала Малиновского, 61а, 2-й этаж, каб. №2. Время работы кардиолога: с 8:00 до 14:00; кабинет ЭКГ №6 – с 8:00 до 15:00;

КДЦ при КНП «Городская клиническая больница №11»

ул. Академика Воробьева, 5г, 1-й этаж, каб. №1. Время работы кабинета ЭКГ: с 9:00 до 14:00;

КНП «Консультативно-диагностический центр №6»

ул. Добровольцев (Маршала Говорова), 26а, 2-й этаж, каб. №202. Время работы кабинета ЭКГ: с 9:00 до 15:00;

КНП «Консультативно-диагностический центр №20»

ул. Левитана, 62, 3-й этаж, каб. №334. Время работы кабинета ЭКГ: с 8:00 до 18:30;

КНП «Консультативно-диагностический центр №29»

ул. Академика Заболотного, 32а, 2-й этаж, каб. №18. Время работы кабинета ЭКГ: с 8:00 до 16:30;

КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №2»

Время работы кабинетов ЭКГ:

ул. Добровольцев (Маршала Говорова), 26, 1-й этаж, каб. №6, с 9:00 до 15:00;

ул. Сегедская, 16, 1-й этаж, каб. №13, с 9:00 до 15:00;

ул. Базарная, 77, 1-й этаж, каб. №9, с 9:00 до 15:00;

ул. Пастера, 56, 2-й этаж, каб. №14, с 9:00 до 15:00;

пер. Обсерваторный, 8, 2 этаж, каб. №27, с 9:00 до 15:00.

КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №3»

Время работы кабинетов ЭКГ:

Фонтанская дорога, 110, каб. №9, с 8:00 до 20:00;

Фонтанская дорога, 30/32, каб. №8, с 8:00 до 20:00;

ул. Ильфа и Петрова, 63/1, каб. №23, с 8:00 до 20:00;

пер. Рислинга (Ушакова), 9, каб. №2, с 8:00 до 20:00;

ул. Научная (ул. Шишкина), 48/1, каб. №3, с 8:00 до 20:00;

Люстдорфская дорога, 170, каб. №2, с 8:00 до 20:00;

ул. Ефима Геллера, 43, каб. №4, с 08:00 до 20:00.

КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №4»

Время работы кабинетов ЭКГ:

ул. Левитана, 62, 2-й этаж, каб. №8, с 9:00 до 17:00;

ул. Академика Филатова, 7а, 1-й этаж, каб. №1, с 9:00 до 17:00.

КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №5»

Время работы кабинетов ЭКГ:

ул. Семена Палия, 83/1, каб. №10, с 9:00 до 18:00;

ул. Академика Заболотного, 59/1, каб. №11, с 9:00 до 18:00;

ул. Давида Ойстраха, 7, каб. №10, с 9:00 до 18:00.

КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №16»

Время работы кабинетов ЭКГ:

ул. Ивана и Юрия Лип, 1, 1-й этаж, каб. №26, с 10:00 до 16:00;

ул. Житомирская (Академика Гаркавого), 2, 1-й этаж, каб. №105, с 10:00 до 16:00;

ул. Ефима Фесенко, 11, 2-й этаж, каб. №212, с 10:00 до 16:00;

ул. Бугаевская, 46, 1-й этаж, каб. №7, с 10:00 до 16:00;

ул. Болгарская, 38, 3 этаж, каб. №1, с 10:00 до 16:00.

КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №18»

Время работы кабинетов ЭКГ:

ул. Героев обороны Одессы, 52, 1-й этаж, каб. №8, с 9:00 до 16:00;

ул. Атамана Чепиги, 54, 1-й этаж, каб. №112, с 9:00 до 16:00;

ул. Торговая, 29/31, 4 этаж, каб. №424, с 9:00 до 16:00.

Стоит напомнить, что сердечно-сосудистые заболевания являются ведущими причинами инвалидности и смертности в Украине и во всем мире. Предотвратить их развитие и повысить продолжительность жизни можно, если повлиять на основные факторы риска: артериальная гипертензия, высокий индекс массы тела, повышенный уровень глюкозы, употребление алкоголя и табака, недостаточная физическая активность и т.д.

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