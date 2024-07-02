Одесситов приглашают бесплатно обследовать сердце: когда и где

Завтра, в среду, 3 июля 2024 года, в Одессе пройдет День скрининга сердечно-сосудистых заболеваний, в рамках которого всех желающих приглашают обратиться в медучреждения города и бесплатно пройти скрининг сердечно-сосудистых болезней: измерить артериальное давление, частоту пульса, сделать ЭКГ, определить уровень глюкозы в крови, получить рекомендации врача.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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Акция будет проводиться по таким адресам:
КНП «Городская клиническая больница №1»
консультативно-диагностическое отделение №2 – ул. Ивана и Юрия Лип, 1, 1-й этаж, каб. №6а. Время работы кабинета ЭКГ: с 11:00 до 15:30;
КНП «Городская больница №5»
консультативно-диагностическая поликлиника – ул. Троицкая, 38, 1-й этаж, каб. №18. Время работы кабинета ЭКГ: с 10:00 до 13:00;
КНП «Городская больница № 8»
Фонтанская дор., 110, 2-й этаж, каб. №203. Время работы кабинета ЭКГ: с 9:00 до 13:00;
КНП «Городская клиническая больница №10»
ул. Маршала Малиновского, 61а, 2-й этаж, каб. №2. Время работы кардиолога: с 8:00 до 14:00; кабинет ЭКГ №6 – с 8:00 до 15:00;
КДЦ при КНП «Городская клиническая больница №11»
ул. Академика Воробьева, 5г, 1-й этаж, каб. №1. Время работы кабинета ЭКГ: с 9:00 до 14:00;
КНП «Консультативно-диагностический центр №6»
ул. Добровольцев (Маршала Говорова), 26а, 2-й этаж, каб. №202. Время работы кабинета ЭКГ: с 9:00 до 15:00;
КНП «Консультативно-диагностический центр №20»
ул. Левитана, 62, 3-й этаж, каб. №334. Время работы кабинета ЭКГ: с 8:00 до 18:30;
КНП «Консультативно-диагностический центр №29»
ул. Академика Заболотного, 32а, 2-й этаж, каб. №18. Время работы кабинета ЭКГ: с 8:00 до 16:30;
КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №2»
Время работы кабинетов ЭКГ:
- ул. Добровольцев (Маршала Говорова), 26, 1-й этаж, каб. №6, с 9:00 до 15:00;
- ул. Сегедская, 16, 1-й этаж, каб. №13, с 9:00 до 15:00;
- ул. Базарная, 77, 1-й этаж, каб. №9, с 9:00 до 15:00;
- ул. Пастера, 56, 2-й этаж, каб. №14, с 9:00 до 15:00;
- пер. Обсерваторный, 8, 2 этаж, каб. №27, с 9:00 до 15:00.
КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №3»
Время работы кабинетов ЭКГ:
- Фонтанская дорога, 110, каб. №9, с 8:00 до 20:00;
- Фонтанская дорога, 30/32, каб. №8, с 8:00 до 20:00;
- ул. Ильфа и Петрова, 63/1, каб. №23, с 8:00 до 20:00;
- пер. Рислинга (Ушакова), 9, каб. №2, с 8:00 до 20:00;
- ул. Научная (ул. Шишкина), 48/1, каб. №3, с 8:00 до 20:00;
- Люстдорфская дорога, 170, каб. №2, с 8:00 до 20:00;
- ул. Ефима Геллера, 43, каб. №4, с 08:00 до 20:00.
КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №4»
Время работы кабинетов ЭКГ:
- ул. Левитана, 62, 2-й этаж, каб. №8, с 9:00 до 17:00;
- ул. Академика Филатова, 7а, 1-й этаж, каб. №1, с 9:00 до 17:00.
КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №5»
Время работы кабинетов ЭКГ:
- ул. Семена Палия, 83/1, каб. №10, с 9:00 до 18:00;
- ул. Академика Заболотного, 59/1, каб. №11, с 9:00 до 18:00;
- ул. Давида Ойстраха, 7, каб. №10, с 9:00 до 18:00.
КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №16»
Время работы кабинетов ЭКГ:
- ул. Ивана и Юрия Лип, 1, 1-й этаж, каб. №26, с 10:00 до 16:00;
- ул. Житомирская (Академика Гаркавого), 2, 1-й этаж, каб. №105, с 10:00 до 16:00;
- ул. Ефима Фесенко, 11, 2-й этаж, каб. №212, с 10:00 до 16:00;
- ул. Бугаевская, 46, 1-й этаж, каб. №7, с 10:00 до 16:00;
- ул. Болгарская, 38, 3 этаж, каб. №1, с 10:00 до 16:00.
КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №18»
Время работы кабинетов ЭКГ:
- ул. Героев обороны Одессы, 52, 1-й этаж, каб. №8, с 9:00 до 16:00;
- ул. Атамана Чепиги, 54, 1-й этаж, каб. №112, с 9:00 до 16:00;
- ул. Торговая, 29/31, 4 этаж, каб. №424, с 9:00 до 16:00.
Стоит напомнить, что сердечно-сосудистые заболевания являются ведущими причинами инвалидности и смертности в Украине и во всем мире. Предотвратить их развитие и повысить продолжительность жизни можно, если повлиять на основные факторы риска: артериальная гипертензия, высокий индекс массы тела, повышенный уровень глюкозы, употребление алкоголя и табака, недостаточная физическая активность и т.д.
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