Ключевые моменты:

В ArtOdesa представили восьмую книгу Аркадия Рыбака

Автор рассказал о цивилизациях майя, инков и ольмеков

Книга объединяет историю, путешествия и авторские фотографии

После презентации одесситы пообщались с писателем и получили автографы

Презентация книги состоялась в галерее ArtOdesa Летнего театра Городского сада — одном из культурных пространств Одессы, где регулярно проходят выставки, творческие встречи и презентации книг. На мероприятии побывала и пообщалась с автором журналистка «Одесской жизни» Мария Котова.

Теплая встреча в ArtOdesa

Чемодан возле рояля, стопка новеньких книг, фотографии далеких стран и полный зал людей, которые, несмотря на войну, пришли говорить не о тревогах, а о мире. В галерее ArtOdesa Летнего театра Городского сада состоялась презентация новой книги журналиста, писателя, издателя и неутомимого путешественника Аркадия Рыбака — восьмого тома его серии «Хорошо ли там, где нас нет?». Книга получила название «Куда исчезли индейцы».

Встреча началась тепло и непринужденно. Представляя автора, ведущая напомнила, что одесситы давно знают Аркадия Рыбака как человека, который с одинаковым увлечением пишет и об истории родного города, и о самых отдаленных уголках планеты.

Сам автор прежде всего поблагодарил присутствующих.

— Я понимаю, какие сегодня непростые времена. У каждого свои заботы, свои переживания. Поэтому то, что вы пришли на презентацию книги, для меня чрезвычайно ценно, — сказал он.

А затем неожиданно обратился к залу с простым вопросом:

— Кто из вас был в Латинской Америке?

Рук поднялось совсем немного.

— Тогда эта книга написана именно для вас, — улыбнулся писатель.

Путешествие сквозь Мексику, майя и Мачу-Пикчу

И уже через несколько минут галерея словно перенеслась за океан. Слушатели путешествовали вместе с автором по древним городам майя, поднимались к затерянному среди Анд Мачу-Пикчу, бродили по огромному Национальному антропологическому музею в Мехико, где история измеряется не столетиями, а тысячелетиями.

Аркадий Рыбак говорит не языком академических лекций. Он рассказывает так, словно ведет друзей по давно знакомым улицам. С юмором, с неожиданными подробностями, с личными впечатлениями.

Оказывается, самая большая пирамида в мире находится вовсе не в Египте. Она расположена в мексиканской Чолуле и столетиями считалась… обычным холмом. Испанцы даже построили на ее вершине храм, не подозревая, что под ногами скрывается грандиозное сооружение древней цивилизации.

Тайны древних цивилизаций

Не меньшее восхищение вызвала история загадочных ольмеков, оставивших после себя гигантские каменные головы весом в десятки тонн. Как их перевозили без современной техники? Чем обрабатывали камень? Ответов до сих пор нет.

Писатель не скрывает: именно такие загадки снова и снова заставляют его отправляться в путь.

Не менее эмоциональным стал рассказ о Перу. О Куско, где после резкого подъема в горы воздуха словно становится вдвое меньше, а каждый быстрый шаг напоминает, что Анды не любят спешки. О каменных стенах инков, между блоками которых невозможно просунуть даже лезвие ножа. Об озере Титикака и плавучих островах Урос, где люди и сегодня живут почти так же, как их предки много столетий назад.

Индейцы никуда не исчезли

Но главная мысль книги звучит гораздо шире, чем ее название.

«Куда исчезли индейцы?» — спрашивает автор.

И сам же отвечает: никуда.

Они живут в Мексике, Перу, Эквадоре, Гватемале. Говорят на языках своих предков, помнят свое происхождение, бережно хранят традиции и не стесняются называть себя потомками великих цивилизаций.

Во время встречи Аркадий Рыбак не раз подчеркивал: его книги — это не путеводители. Это истории человека, увидевшего мир собственными глазами. Именно поэтому рядом с рассказами — сотни авторских фотографий, сделанных в самых отдаленных уголках планеты.

Автографы, вопросы и новые маршруты

В конце вечера слушатели еще долго не расходились. Звучали вопросы о путешествиях, о новых маршрутах, о жизни современных индейцев, о будущих книгах.

А возле рояля, рядом с символическим дорожным чемоданом, выстроилась небольшая очередь за автографами.

Пожалуй, это и есть лучший итог встречи. Ведь хорошие книги, как и настоящие путешествия, всегда оставляют после себя желание отправиться дальше — пусть даже сначала только на страницах.

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