Ключевые моменты:

Ветеран войны — более широкое понятие, чем участник боевых действий

Каждый УБД является ветераном, но не наоборот

Статус УБД получают не только бойцы на передовой

В Украине уже более двух миллионов ветеранов

Вопрос статуса ветеранов в Украине все чаще становится поводом для общественных дискуссий — от споров в транспорте до обсуждений в соцсетях. Разобраться помогают не эмоции, а законодательство. Основным документом является Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», который определяет категории ветеранов и основания для получения статуса участника боевых действий. Данные о количестве ветеранов также регулярно публикует Министерство по делам ветеранов Украины. Именно на этих официальных документах и статистике основано это объяснение журналистки «Одесской жизни» Таи Найденко.

Ветеран или УБД?

Когда человек представляется ветераном войны, не стоит требовать показать боевые шрамы или рассказать, оборона какого города ему запомнилась больше всего. Ведь «ветеран войны» — это широкое определение.

Главным документом в этом вопросе является базовый Закон Украины «О статусе ветеранов войны…». Он был принят в 1993 году и первоначально касался участников Второй мировой войны и войны в Афганистане. Со временем документ дополнили и адаптировали к реалиям АТО и нынешней полномасштабной войны.

Согласно этому закону, к ветеранам войны относятся три основные категории: участники боевых действий (УБД), лица с инвалидностью вследствие войны и участники войны. С категорией инвалидности разобраться, пожалуй, проще, а вот разницу между УБД и участником войны уловить бывает непросто.

УБД определяются как лица, которые непосредственно участвовали в выполнении боевых задач по защите Родины или в обеспечении их выполнения непосредственно в районах ведения боевых действий. В то же время участники войны — это все, кто официально работал на оборону страны, даже в тылу.

Итак, юристы советуют запомнить простую формулу: «Не каждый ветеран имеет статус УБД, но каждый УБД является ветераном».

Основные льготы для лиц со статусом УБД:

75% скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг

бесплатные лекарства по рецепту врача, первоочередное обслуживание и 100% оплата больничных

бесплатный проезд в городском и пригородном общественном транспорте

льготы на обучение для ветеранов и их детей

дополнительный 14-дневный отпуск в год с сохранением заработной платы

«Откуда у него УБД?»

Сегодня часто можно услышать: «Какой он УБД? Съездил в Донецкую область на месяц, какой-то делопроизводитель или бухгалтер…». Это ошибочное мнение, ведь с точки зрения законодательства — это тоже УБД. Такой статус получают не только солдаты в окопах на линии боевого соприкосновения. В законе говорится как об «осуществлении мероприятий по обеспечению обороны», так и об «обеспечении их осуществления» непосредственно в районах ведения боевых действий.

Боевую работу каждого бойца обеспечивают повара, делопроизводители, заведующие хозяйством, водители, механики, медики и множество других людей с небоевыми специальностями. Государство постоянно привлекает этих людей к ротациям, поэтому «тыловики» регулярно оказываются на передовой в месячных, а иногда и многомесячных командировках. Так они получают удостоверение УБД на вполне законных основаниях.

В то же время и в обществе, и среди самих военных есть желание выделить именно «воинов», которые подвергаются наибольшей опасности и несут самое тяжелое бремя войны. Выделить их хотя бы в определениях, если не в льготах. Для героев Второй мировой у нас было слово «фронтовик», но сегодня оно воспринимается исключительно как советское. Новое же международное слово «комбатант» в быту так и не прижилось. Здесь еще есть над чем работать.

(Инфоблок) По состоянию на 1 мая 2026 года статус ветерана в Украине имеют более 2 миллионов человек (2 014 623 человека).

Из них:

участники боевых действий (УБД) — 1 471 193 человека;

лица с инвалидностью вследствие войны — 159 132 человека.

Большинство украинских ветеранов в настоящее время продолжают службу в рядах Сил обороны.

«Невидимая» инвалидность

Отдельная болезненная тема — споры вокруг «слишком бодрого» внешнего вида ветеранов. Ведь в представлении многих гражданских человек с инвалидностью — это обязательно тот, кто потерял конечность или передвигается в инвалидной коляске.

Между тем сами военные постоянно напоминают: подтвержденный статус «лица с инвалидностью вследствие войны» может быть вполне реальным, даже если болезнь не бросается в глаза. Наиболее распространенными причинами подорванного здоровья среди защитников являются именно невидимые травмы: «убитый» постоянным стрессом и сухпайками желудок, «убитая» множественными контузиями голова и «убитый» позвоночник, который годами выдерживал вес бронежилета, оружия и рюкзаков. Поэтому внешне вроде бы «целый» и здоровый человек часто не может есть твердую пищу, долго ходить или даже просто сидеть на стуле более нескольких часов подряд. Это настоящая инвалидность.

Проблема «диванных» УБД

К сожалению, это явление также получило широкий общественный резонанс. Речь идет о случаях фиктивного оформления боевых распоряжений (БР) или о реальных, но исключительно формальных и краткосрочных поездках в относительно безопасные районы зоны боевых действий.

Главная цель таких «командировок» — накопить необходимое количество дней пребывания возле фронта, чтобы «высидеть» себе статус УБД и гарантировать льготы. Это вызывает наибольшее возмущение среди тех защитников, которые получают свой статус ценой собственной жизни и здоровья на «нуле».

Судебная практика по выявлению подобных махинаций пока крайне невелика. Ведь доказать неправомерное получение статуса УБД довольно сложно: для этого требуется полноценное расследование, сбор доказательств и свидетельских показаний. Сделать это в условиях войны чрезвычайно трудно, а порой и вовсе невозможно.

Тем не менее нынешнее «не ко времени» впоследствии может обернуться серьезной проверкой для каждого. Ведь количество ветеранов и лиц, имеющих право на льготы, стремительно увеличивается, а вместе с этим возрастает и финансовая нагрузка на бюджет страны. Если количество льготников достигнет четверти или трети населения, масштабной ревизии не избежать. И настоящие защитники ждут разоблачения мошенников с надеждой и одновременно с опасением: ведь чем ближе к линии фронта, тем чаще теряются и документы, и живые свидетели героических событий…

Человека могут лишить статуса УБД!

Для этого законом предусмотрены три основания:

умышленное совершение тяжкого или особо тяжкого преступления во время участия в боевых действиях либо преступления против основ национальной безопасности Украины;

выявление факта подделки документов, на основании которых был предоставлен статус УБД;

подача личного заявления об отказе от статуса.

Ранее мы рассказывали о том, что военным не доплачивают боевые: почему деньги «зависают» и что делать.

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