Если у вас есть лишний вес и хронические заболевания сердца, вам стоит быть особо внимательными к признакам, характерным для развития кардиосклероза.

Кому грозит это заболевание и как оно проявляется, объяснила врач-кардиолог днепровской горбольницы №9 Лилия Майорова.

Страдает сердечная мышца

Кардиосклероз – это патологический процесс. Он характеризуется разрастанием соединительной ткани, которая замещает функциональные клетки сердечной мышцы (миокарда) и приводит к образованию рубцов. В результате происходит деформация сердечных клапанов, и мышца теряет свои сократительные способности.

Выделяют две формы кардиосклероза – очаговую и диффузную, которые различаются интенсивностью разрастания соединительной ткани. Если в сердечной мышце диагностируется наличие рубцовых образований – это очаговый кардиосклероз. Пусковым механизмом для развития этой формы часто становится перенесенный инфаркт миокарда.

При диффузном кардиосклерозе соединительная ткань равномерно распределяется по всему миокарду. Эта форма патологии обычно возникает как осложнение ишемической болезни сердца или инфекционных заболеваний.

Кардиосклероз может развиться у пациента любого возраста, даже у ребенка. Но поскольку его основными катализаторами выступают хронические болезни сердца, пожилые люди находятся в особой группе риска.

Причины кардиосклероза

К основным причинам возникновения кардиосклероза относят наличие воспалительных или дистрофических процессов в миокарде, нарушение обмена веществ. Чаще всего патология становится следствием или осложнением таких заболеваний, как миокардит, миокардиодистрофия, атеросклероз сосудов сердца, инфаркт миокарда, ревматизм.

В свою очередь, факторами риска для развития этих недугов являются частые стрессы, неврозы, переедание и любовь к острым и жирным блюдам, лишний вес, малоподвижный образ жизни (или, наоборот, чрезмерные и продолжительные физические нагрузки), злоупотребление алкоголем, курение. Играет роль и наследственная предрасположенность.

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Тревожные симптомы

Опасность кардиосклероза в том, что зачастую он развивается практически бессимптомно, особенно на начальных стадиях. По мере прогрессирования заболевания и в зависимости от его формы, проявлениями кардиосклероза бывают повышенная потливость, постоянная слабость и быстрая утомляемость, болезненные ощущения в области груди, аритмия и шумы в сердце. Кроме того, могут наблюдаться одышка (как после физической нагрузки, так и в состоянии покоя), кашель, повышение артериального давления, отечность и зябкость конечностей, тошнота и головокружение.

Но для обращения к врачу не стоит ждать проявления всего «букета» симптомов. Кардиосклероз развивается постепенно, и ухудшение состояния может годами чередоваться с периодами ремиссии. В итоге упускается время, когда заболевание можно остановить на ранней стадии. Возможными осложнениями кардиосклероза могут стать сердечная недостаточность, аритмии, аневризмы.

Диагностика и лечение кардиосклероза

При подозрении на кардиосклероз нужно обратиться к семейному врачу или кардиологу. Специалист соберет анамнез, выяснив, какие заболевания могли привести к изменениям в сердечной мышце. Он также направит на обследования, необходимые для уточнения диагноза. Как правило, это электрокардиография (ЭКГ), эхокардиография (ЭхоКГ), магнитно-резонансная томография (МРТ) и ангиография сердца.

Лечение кардиосклероза обычно направлено на устранение причины и симптомов болезни, укрепление сердечной мышцы и предотвращение осложнений. Терапия назначается в зависимости от формы и стадии заболевания, количества, размера и локализации рубцов, возраста и общего самочувствия пациента. Если лекарственных средств недостаточно, могут быть рекомендованы хирургические методы.

Больному также назначаются диета, лечебная физкультура и общая коррекция образа жизни.

Что делать?

При лечении и для профилактики кардиосклероза следует соблюдать диету. Употреблять мясо и рыбу в отварном и тушеном виде. Супы можно на некрепком бульоне, овощи, фрукты, каши, молочные продукты.

Также важно избегать стрессовых ситуаций и переохлаждения, нормализовать сон, обеспечить умеренную, но регулярную физическую активность. Кроме того, рекомендован прием витаминов, калия и магния, санаторно-курортное лечение. Необходимы контроль за артериальным давлением и ежегодное прохождение ЭКГ даже без жалоб на самочувствие.

Ирина Лебединец

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