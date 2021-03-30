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Блэкаут по-одесски: кто останется без света в последний день марта

Блэкаут по-одесски: кто останется без света в последний день марта

Завтра, в среду, 31 марта, в Одессе энергетики планируют отключить электричество жителям 13-ти улиц в Киевском, Малиновском и Приморском районах города.
Об этом сообщает компания «ДТЭК Одесские электросети».

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Так, с 09:00 до 17:00 без электроснабжения останутся:

  • 2-й переулок Александра Невского, 7б, 7в;
  • 5-й переулок Василия Кандинского, 14а, 19;
  • 5-й Ульяновский переулок, 1, 19а, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7а, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9;
  • Александра Невского улица,42а, 44, 44а, 44а/1, 46а, 48а;
  • Ванцетти улица, 54;
  • Вертелецкого улица, 47в;
  • Дмитрия Донского улица, 57;
  • Китобойная улица, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 53/1, 53а, 50б, 49г, 55а, 55в, 51а, 59, 57а, 52г, 50а, 59а, 70а, 69а, 61а, 61б, 65б, 65а, 63а, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 74, 76;
  • Обильная улица, 56, 68, 57б, 57б/1, 82, 68а, 57а, 84, 88, 105, 107, 109;
  • Планетная улица, 26а, 38, 41, 43, 45, 47, 68, 41а, 38г, 47а, 47б, 43б.

А с 09:00 до 19:00 света не будет по таким адресам:

  • Канатная улица, 45;
  • Троицкая улица, 1;
  • Успенская улица, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 13/15, 11/13, 19а, 17/3, 17, 25, 27, 28, 29, 31.

Причина отключения электроснабжение – плановые работы.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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