Стерненко подал апелляцию в одесский суд

В Одесский апелляционный суд поступили апелляционные жалобы на приговор активисту, экс-главе одесской ячейки «Правого сектора» Сергею Стерненко, осужденного на семь лет и три месяца лишения свободы за разбой и незаконное обращение с оружием.

По данным пресс-службы суда, апелляцию подали сам Стерненко, его адвокат Андрей Писаренко и заместитель руководителя Одесской областной прокуратуры.

Также определился состав судебной коллегии, которая будет рассматривать это дело – это председательствующая судья Альбина Кадегроб, а также судьи Руслан Котелевский и Вадим Прибылов.

Напомним, 23 февраля 2021 года Приморский суд Одессы вынес приговор Сергею Стерненко и его подельнику Руслану Демчуку. Суд признал их виновными в совершении преступлений по статье 187 (разбой) и статье 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса.

А 19 марта одесский Приморский суд отклонил ходатайство адвокатов Стерненко и оставил его под стражей.

В тот же день суд продолжил слушание по делу Стерненко об убийстве им человека в мае 2018 года. Следующее заседание по этому делу назначено на 2 апреля.

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