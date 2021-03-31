До конца 2021 года нас могут заставить доплачивать за медицинские услуги. За что и как будут вводить такую соцоплату – разбиралась «Одесская жизнь».

Если пациент желает получить помощь не рядового, а известного врача, то часть суммы за медуслуги по-прежнему заплатит государство, а часть – пациент из своего кармана. Как будут вводить соцоплату?

Доплата за профессора

Законопроект о сооплате медицинских услуг должен появиться в ближайшее время. Разрабатывает документ Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования. По его оценкам, на сегодняшний день сумма неофициальных платежей в отечественной медицине составляет 95 миллиардов гривен. И сооплата необходима, чтобы вывести эти средства из «тени».

Ввести ее предлагают для услуг, не входящих в государственные пакеты медгарантий. Например, вы желаете, чтобы вас оперировал известный хирург. Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) оплачивает проведение операции, а вы доплачиваете разницу между тарифами обычного хирурга и именитого профессора.

Сегодня это так и происходит – но нелегально. Пациент просто договаривается с врачами и платит за операцию «в конверте». А Комитет собирается эту «благодарность» легализовать: четко определить, за какие услуги платит государство, а за какие у пациента есть возможность доплатить.

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Первая попытка

Впрочем, платную медицину власти собирались ввести еще в 2017 году. Тогда был разработан законопроект «О государственных финансовых гарантиях предоставления медуслуг». В нем было сказано, что государство полностью обязуется покрывать только экстренную и первичную медпомощь, а «вторичку» и высокоспециализированное звено – частично, то есть с доплатой пациентов.

Представленные там тарифы, несмотря на то, что жизнь с того времени ощутимо подорожала, впечатляют и сегодня: от 7,1 тысячи за вскрытие фурункула до 200 тысяч гривень за лечение цирроза печени. И вполне вероятно, что при введении сооплаты их пересчитают, как минимум, на процент инфляции.

Недоплата – за счет пациентов

В частных клиниках у «медуслуг в складчину» немало сторонников. Ведь они не заключают договоры с НСЗУ. Предложенные службой тарифы слишком низкие – и это невыгодно. Но, если законопроект примут, пациент сможет получать часть услуги по тарифу НСЗУ и доплачивать из своего кармана до тарифа частников. В этом случае лечение здесь будет стоить ему дешевле.

То есть, на первый взгляд, вырисовывается вполне приемлемый вариант: пациент либо лечится бесплатно на условиях, прописанных в контрактах клиник с НСЗУ, либо – за свой счет, доплачивает за более комфортную палату и именитого врача. Но на практике все может оказаться не совсем так.

На условиях сооплаты будут предоставляться услуги не только в частных клиниках, но и в государственных. Сегодня НСЗУ им хронически недоплачивает. И государственные клиники – если им дадут легальную возможность – смогут покрыть эту недоплату за счет пациентов.

Сейчас обеспечить квалифицированное лечение полностью за счет государственного бюджета нет возможности, так что сооплата неизбежна. Но введена она должна быть обязательно на основе расчетов экономически обоснованной стоимости медицинских услуг. И может стать первым этапом внедрения страховой медицины – частью льготы по страховке.

В общем, все идет к тому, что наша медицина частично, а по некоторым услугам и полностью, похоже, станет платной официально.

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