Если у вас от холода внезапно стали бледнеть и неметь пальцы рук – это могут быть симптомы синдрома Рейно.

Чем опасен синдром Рейно, кому грозит это заболевание и как лечится? Об этом рассказала врач-ревматолог высшей категории днепровской горбольницы №9 Наталья Герасименко.

Первичный или вторичный синдром Рейно

Синдром Рейно – это спазм сосудов кистей (реже – стоп) в результате сильного стресса или воздействия холода. Помимо дискомфорта, из-за нарушения кровообращения он вызывает изменение цвета кожи (бледность, синюшность, покраснение) на одном или нескольких пальцах. Иногда от сужения сосудов и побледнения кожных покровов страдают также нос, уши или подбородок.

Синдром получил название в честь французского врача Мориса Рейно. Он впервые описал этот недуг в 1862 году. Данному расстройству подвержены около 5% населения земли, причем женщины болеют в несколько раз чаще мужчин.

Заболевание может быть первичным или вторичным. Первичная форма (ее также называют болезнь Рейно) встречается в 80% случаев и считается самостоятельной патологией. Вторичный синдром проявляется как сопутствующий симптом других болезней – ревматоидного артрита, системной красной волчанки, васкулита, склероза и т.д.

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В чем причины?

Точные причины возникновения этого заболевания до сих пор не выявлены. Но основными предрасполагающими факторами считаются наследственная склонность, эндокринные нарушения (сахарный диабет, патологии щитовидной железы), заболевания сосудов и соединительной ткани. К факторам риска относят также частые травмы и перенапряжение кистей и пальцев рук, регулярное переохлаждение конечностей. Спровоцировать развитие синдрома Рейно способны и хронический стресс, переутомление, интоксикация организма тяжелыми металлами, курение.

В запущенном состоянии болезнь может проявляться даже без воздействия провоцирующих факторов. Такие приступы синдрома Рейно называют самопроизвольными.

Тревожные симптомы синдрома Рейно

К характерным симптомам болезни Рейно относятся побеление кожи на пальцах рук, ощущение в них холода, онемения, боли, жжения. Изменение окраски, как правило, начинается на одном пальце, затем распространяется на другие (чаще страдают три средних пальца) и становится симметричным на обеих кистях. На более поздних стадиях болезни развивается синюшность кожи, боль усиливается, могут возникнуть отечность и покраснение. В запущенных случаях синдром Рейно сопровождается искривлением пальцев, дистрофией ногтей, образованием язв, некрозом тканей.

В целом длительность приступа может колебаться от 15-20 минут до нескольких часов.

Диагностика и лечение

При подозрении на синдром Рейно нужно обратиться к ревматологу или сосудистому хирургу. Диагноз ставится на основе жалоб пациента и клинических симптомов. Также применяется холодовая проба и комплексное обследование (биохимический анализ крови, общий анализ мочи, допплерография, УЗИ внутренних органов, рентгенография и т.д.), которое помогает отличить первичную и вторичную форму заболевания.

Лечение синдрома Рейно должно быть комплексным. В первую очередь устраняются факторы, провоцирующие приступы: переохлаждение, стресс, переутомление, вредные привычки. Медикаментозная терапия может включать в себя обезболивающие, сосудорасширяющие и противовоспалительные препараты, успокоительные средства, витаминные комплексы. Также рекомендованы физиотерапевтические процедуры (электрофорез, грязевые и парафиновые аппликации), психотерапия. При вторичной форме лечение направлено на основное заболевание.

При неэффективности консервативной терапии применяется хирургическое вмешательство. Обычно это эндоскопическая симпатэктомия, которая заключается в удалении или купировании нервных волокон симпатического ствола, вызывающих спазмы артерий.

Тренируем сосуды

Для профилактики синдрома Рейно рекомендуется принимать контрастный душ, который тренирует сосуды. Также важно не нервничать, высыпаться, отказаться от курения и ограничить употребление кофе и кофеиносодержащих напитков, провоцирующих спазм сосудов.

Ирина Лебединец

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