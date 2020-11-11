Пожары, как ни печально, за последнее время стали в Одессе не редкостью. Недавний, вспыхнувший на 25-м этаже ЖК «Альтаир», в очередной раз выявил катастрофическую беспомощность обитателей многоэтажек перед огненной стихией.

Сирена и вентилятор – на крыше

Согласно государственным строительным нормам Украины, пожарная сигнализация обязательно должна быть установлена в домах выше 10 этажей. В них обустраивается система дымоотвода: специальная шахта проходит через весь дом, а на каждом этаже расположен клапан для удаления дыма. В общих коридорах и в коридорах квартир устанавливаются дымовые датчики сигнализации. Вся система выводится на пульт, с которого сигнал передается на пост наблюдения пожарной охраны.

При срабатывании сигнализации открывается клапан на этаже пожара, и вентилятор на крыше высасывает дым из этого коридора, чтобы люди могли безопасно эвакуироваться с этажа. Также включается звуковой сигнал сирены, оповещающий, что в доме пожар и людям необходимо покинуть здание.

Кто отвечает за пожарную безо­пасность высотки?

По словам Никиты Карпенко, для строителей механизм сдачи объектов в эксплуатацию сегодня максимально упрощен. Подтвердить пожарную безопасность новостроя может даже частный эксперт. А вот ГСЧС в приемных комиссиях не участвует. Так что застройщик может спокойно сдать в эксплуатацию новострой, даже не соответствующий противопожарным требованиям.

Отвечает же за противопожарную безо­пасность дома управляющая компания либо ОСМД. Именно они должны проверять работу противопожарной системы. А для этого – заключить договор с обслуживающей компанией, специализирующейся на пожарных сигнализациях.

Как жильцам контролировать пожарную безопасность?

Следить за противопожарным состоянием дома без особых усилий могут и сами жильцы. Просто хотя бы раз в неделю не пользоваться лифтом, а пешком ходить, проверяя попутно, не заперты ли пожарные лестницы и пролеты в доме. А открыты они должны быть всегда – чтобы в случае необходимости можно было спуститься вниз, не отравившись угарным газом. Кстати, в ЖК «Альтаир» пожарным, чтобы спасти жителей с 25-го этажа, закрытые входные металлические двери пришлось демонтировать.

Эксперт также рассказал, что начинается противопожарная безопасность здания с парковки у дома. Здесь всегда должна быть возможность разместить специализированную технику, предназначенную для эвакуации людей с высотных этажей. Чтобы разложить автолестницу, необходимо установить четыре специальные точки крепления. Диаметр всей этой конструкции – более десяти метров. Это минимальная площадь, которая должна быть доступна для работы пожарной спецтехники.

Что нужно иметь дома «на всякий пожарный»?

Никита Карпенко советует: для собственного спокойствия в квартире необходимо установить противопожарные датчики, распознающие продукты горения и угарный газ. При опасности они издают резкий визжащий звук, способный и спящего разбудить. Датчики полностью автономны. А стоят относительно недорого – порядка 500 гривен.

К тому же в квартире стоит иметь два огнетушителя: углекислотный и порошковый. Один должен находиться максимально близко к кухне, второй – в другом конце квартиры.

В случае эвакуации используйте капюшоны-самоспасатели. Они оснащены специальными фильтрами, которые защищают легкие от продуктов горения и угарного газа. Такой защитный капюшон должен иметь каждый жилец многоквартирной высотки.

– Если же ситуация критическая – закройтесь в квартире, откройте окно, демонстрируйте свое местонахождение и звоните 101, – советует руководитель Центра Специальной подготовки SAR.

Где самые безопасные квартиры?

С точки зрения пожарной безопасности, в Одессе выбирать квартиру лучше до 16-го этажа. Автолестница, достигающая этой высоты – ее длина 50 м, – есть только в пожарной части Малиновского района. Остальные пожарные лестницы – до 30 м.

– Так что шансов, что при пожаре людей снимут с 16-го этажа, если выход отрезан, нет. И об этом надо помнить, – подчеркнул эксперт Никита Карпенко.

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