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Жуткое убийство в Одесской области: парень зарезал мать и пытался убить отца (видео)

Жуткое убийство в Одесской области: парень зарезал мать и пытался убить отца (видео)

В Беляевском районе Одесской области 20-летний парень заранее спланировал убийство своих родителей. 

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Он наточил нож, дождался, когда отец с матерью лягут спать, вошел в их спальню начал резать. Раненные родители вытолкали сына, начали вызывать полицию, но выбил окно и набросился на них снова. Отцу с матерью он в целом нанес 15 ножевых ранений, а потом сбежал.

Его 46-летняя мать скончалась от ран, 45-летнему отцу удалось выжить.

Беглого сына задержале на берегу Днестра, сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области. Ему грозит длительное заключение, вплоть до пожизненного.

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Евгений Белый
Евгений Белый ПРОФИЛЬ

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