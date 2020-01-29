Одесские огнеборцы в поисках техники и обмундирования

Пожар на Троицкой, ставший трагическим завершением ушедшего года, всколыхнул всю страну. Он не только унес множество жизней, проявил человеческий героизм и бесчеловечную халатность, но и выявил острые проблемы организации пожарной службы ГСЧС. Как работают одесские спасатели, и какие меры приняты для предотвращения подобных трагедий, в День работника пожарной охраны выясняла «Одесская жизнь».

На пожар – без тормозов

Очевидцы вспоминают: у пожарных, прибывших на место трагедии, не было специальных приспособлений для спасения людей. В частности – тентов и батутов, по словам руководства ГСЧС, не предусмотренных для использования. Сочилась вода из изношенных пожарных шлангов, а один и вовсе лопнул. К тому же на место пожара спасатели приехали на устаревших автомобилях ЗИЛ-130. Модель эта современным требованиям пожарной службы давно не соответствует, убеждены сами огнеборцы.

– У нас в части наблюдал такую картину, – рассказал боец одной из одесских пожарных команд Евгений, – для того, чтобы восстановить боевую машину, которую нужно было бы списать 60 лет назад, ребята, приходя на службу, брали сварочный аппарат и заваривали пришедшие в негодность борта. Конечно, хорошо, когда ты смотришь за своей машиной, но не до такой же степени! А еще слышал от ребят о том, как машина, полная бойцов, заряженная водой, приезжала на вызов с одним тормозящим колесом!

Правда, накануне нового года автопарк спасателей Одесской области все же пополнился 6 новыми автомобилями. Помогли и китайские партнеры, передав подразделениям ГСЧС современную технику. Есть у одесских спасателей 50-метровая автолестница, достигающая 16-го этажа. Таких лестниц в Одессе должно быть больше, считает Евгений, – для всех жилмассивов с высотной застройкой. Ведь остальные лестницы достигают лишь 6 — 10 этажей. Но с каждым годом высотность зданий растет. Например, сегодня в Одессе строятся жилые дома в 19-25 этажей, высота которых — 60 и более метров.

Чтобы берцы не разлезлись и страховка не подвела

Оказалось, что обмундирование одесских пожарных просто не выдерживало экстремальных условий. И одесситы приносили к месту трагедии сменную одежду. А модельер Константин Леонтьев купил спасателям 20 пар специализированных берцев.

Вместе с тем, руководство ГСЧС заявляло, что пожарные полностью укомплектованы и ни в чем не нуждаются.

– Защитная одежда оставляет желать лучшего, – признался Евгений. – Если не прорезиненная, а брезентовая, то намокает, на морозе промерзает. Тяжелая, сковывающая движения, она замедляет действия спасателей. К тому же в большинстве боевых частей — допотопные тяжелые кислородные баллоны. Почему бы ни взять на вооружение немецкие, фирмы «Dräger»? Они легкие, потому что сделаны из стекловолокна, и оснащены специальной подставкой для спины – чтобы двигаться с ними быстрее и удобней было. А иногда есть просто секунды для принятия решения – найти спрятавшегося в горящем доме ребенка, вытащить газовые баллоны, готовые взорваться в любой момент… Вот у наших соседей, в Польше – и оборудование современное, и «боёвки» водонепроницаемые, удобные. Есть и классная специализированная обувь – легкая, непромокаемая с усиленной подошвой, чтобы не пробить ногу, когда крыша обвалилась, и гвозди торчат. А мне вот на смену выдали сапоги, которые протекали в обычной луже…

Потому пожарные, порой, покупают качественное обмундирование за свой счет. И жизнь свою за собственные деньги страхуют.

– Я считаю, что именно для представителей этой профессии надо сделать самые лучшие условия страхования жизни и здоровья, – убежден Евгений. – А сегодня самая главная страховка у нас – это постоянные тренировки, закалка своего характера, четкое осознание, куда ты идешь. Поэтому первыми «в бой идут одни старики», а ребята помоложе на подстраховке стоят. Главное — доверять напарнику, с которым ты работаешь.

Кто заплатит за «куб жизни»?

После трагедии на Троицкой пожарные передали комиссии ЖКХ горсовета список необходимого к закупке оборудования и амуниции на общую сумму около 18 млн. грн.. В списке более 30 позиций. Это и пожрано-спасательное оборудование (штурмовые лестницы), и элементы экипировки (обувь, огнеупорные костюмы, кислородные маски). Но для финансирования городской программы пожарной и техногенной безопасности бюджетной комиссией было заложено всего 4,6 млн. грн.

Не решен пока вопрос и о финансировании строительства новых пожарных депо в районе Лузановки и Аркадии. Без ответа до сих пор остается электронная петиция с просьбой купить Одессе пневматические спасательные подушки, зарегистрированная на платформе «Социально активный гражданин».

«Куб жизни» обещают подарить одесским пожарным выпускники колледжа, здание которого сгорело 4 декабря, Василий Каракаш и Вадим Шеремет.

Шары-огнетушители и ХАБ Службы спасения

Одесситы решили собственными силами возрождать городскую пожарную службу. По инициативе создателя социальной платформы «Доброе дело» Анатолия Кавуна составили подробный перечень необходимого оборудования, используемого в развитых странах. Следующий этап — приобретая образцы, убедить государство сертифицировать и покупать лучшее.

Первой пробной позицией стал заказ самосрабатывающих порошковых шаров-огнетушителей. В списке необходимого оборудования — высотные пожарные машины, кубы жизни, спасательные рукава…

Еще одна инициатива – создание Городского ХАБа Службы спасения. Проект предусматривает музей части, аудиторию для лекций детям о правилах поведения на пожарах и в экстренных ситуациях, мини-спортзал, гараж для нескольких видов техники, раздевалки с разной экипировкой. При таком пожарном управлении Анатолий предлагает создать открытый фонд с наблюдателями, чтобы прививать людям моду помогать службе спасения.

«Я б в пожарники пошел…»

Подобные проекты сегодня работают, например, в США, где спонсировать спасателей – престижно. И пожарные части оборудованы здесь по последнему слову техники. Самая большая пожарная машина вмещает массу спецоборудования для всевозможных случаев: бензопилы, тенты, огромные вентиляторы, надувные подушки. К тому же бригада пожарных — это еще и бригада парамедиков, которые могут оказать неотложную помощь. Есть здесь как профессиональные пожарные, так и волонтеры. Чем дальше от больших городов, тем их больше. Готовят добровольных пожарных в течение трех месяцев – если, конечно, физическая форма и смелость позволяют.

Кстати, в Германии пожарных-добровольцев гораздо больше, чем профессионалов. И оснащены они не хуже.

В Польше быть пожарным-волонтером почетно. Обычно добровольная пожарная охрана к месту очага возгорания прибывает первой – локализует пламя и докладывает боевой части профессионалов суть проблемы.

Могут появиться добровольные пожарные дружины и в Одессе. Примером тому служит добровольная пожарная дружина в селе Нерубайское. Там локализовать пламя помогает профессионалам команда из четырех человек. В их арсенале даже несколько пожарных машин имеется. Списанных, правда. Но обновленных.

Для дома, для семьи

В США пожарная инспекция обязана проверить детекторы дыма в каждой квартире. В Украине закон пока не предписывает гражданам устанавливать в своих жилищах противопожарное оборудование. Но все же, учитывая недавнюю печальную статистику, обзавестись им было бы не лишним.

На кухне и в комнатах можно установить автономные детекторы дыма, работающие на батарейках. Если в квартире появится угарный газ, сработает сирена. Стоят такие датчики 300 – 500 грн.

Для дома рекомендуется купить 2 бытовых огнетушителя. Один — обязательно на кухне. Цена – порядка 1000 грн. за оба. Со дня изготовления их можно использовать в течение года, а потом перезаправлять. Стоимость перезаправки – 100 грн.

Если, не дай Бог, все же придется эвакуироваться, для обеспечения безопасности используем самоспасатель. Это спецсредство одевается на голову и позволяет в дыму дышать через фильтр 20–35 минут. Стоимость — до 1000 грн.

*****

А чтобы избежать страшных огненных трагедий – и, прежде всего, в учебных заведениях — необходимо, в первую очередь, правильно обеспечивать меры противопожарной безопасности, убежден спасатель Евгений.

– На каждом этаже, где находится рукав, подключенный к сети гидранта, отвечать за него должен взрослый мужчина, понимающий, как им пользоваться, прошедший хотя бы минимальное обучение. Занятия по противопожарной безопасности с детьми надо проводить как можно чаще, – подчеркнул пожарный. – Ведь когда будет реветь сирена, никто не станет смотреть план аварийных выходов — куда бежать. Если конкретно распределить обязанности и поставить задачи, трагедия на Троицкой не повторится.

Фото: ГСЧС

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!