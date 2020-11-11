В Украине ввели карантин выходного дня – как долго он продлится?

Где обязательно носить маску и как накажут нарушителей? 6 ноября Верховная Рада одобрила новый законопроект, которым ужесточаются карантинные меры. Уже с понедельника человека без маски в общественном месте могут оштрафовать. С 9 ноября закон вступил в силу. «Одесская жизнь» выясняла ответы на самые главные вопросы: кто будет штрафовать, где нельзя быть без маски и сколько придется заплатить за нарушение? ПОДРОБНЕЕ

Карантин выходного дня в Украине: что будет можно, а что нельзя? В ближайшее время в Украине введут карантин выходного дня. Ожидается, что такие ограничения продлятся в течение нескольких недель. Какие же ограничения ждут украинцев и кто останется работать на карантине выходного дня? ПОДРОБНЕЕ