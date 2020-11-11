Новости Одессы и Одесской области

В Украине ввели карантин выходного дня – как долго он продлится?

В Украине ввели карантин выходного дня – как долго он продлится?

В Украине ввели карантин выходного дня.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Соответствующее решение принял сегодня, 11 ноября, Кабинет министров на заседании правительства, передает «РБК-Украина».

Так, правительство поддержало инициативу Минздрава о введении карантина выходного дня с 14 по 30 ноября 2020 года.

Таким образом, вводится жесткий карантин с 00:00 субботы до 00:00 понедельника, то есть каждый уик-энд.

Во время карантина выходного дня запрещается:

  • работа торгово-развлекательных центров;
  • работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов;
  • работа театров и проведение массовых мероприятий;
  • работа баров, ресторанов, кафе, учреждений развлекательной сферы.

Остаются работать;

  • продуктовые магазины;
  • аптеки;
  • АЗС;
  • объекты торговли средствами гигиены, ветеринарными препаратами и кормами; финансовые учреждения;
  • СТО;
  • доставка еды.

В обычном порядке будет осуществляться инкассация и перевозка валютных ценностей.

Ранее стало известно о намерении правительства ввести в Украине карантин выходного дня в ближайшее время.

Читайте также: Имитация борьбы с коронавирусом: известный ресторатор назвал карантин выходного дня спецоперацией по убийству бизнеса.

Фото: Телеграм-канал «Украина сейчас»

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить