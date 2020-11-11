В Украине ввели карантин выходного дня – как долго он продлится?

В Украине ввели карантин выходного дня.
Соответствующее решение принял сегодня, 11 ноября, Кабинет министров на заседании правительства, передает «РБК-Украина».
Так, правительство поддержало инициативу Минздрава о введении карантина выходного дня с 14 по 30 ноября 2020 года.
Таким образом, вводится жесткий карантин с 00:00 субботы до 00:00 понедельника, то есть каждый уик-энд.
Во время карантина выходного дня запрещается:
- работа торгово-развлекательных центров;
- работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов;
- работа театров и проведение массовых мероприятий;
- работа баров, ресторанов, кафе, учреждений развлекательной сферы.
Остаются работать;
- продуктовые магазины;
- аптеки;
- АЗС;
- объекты торговли средствами гигиены, ветеринарными препаратами и кормами; финансовые учреждения;
- СТО;
- доставка еды.
В обычном порядке будет осуществляться инкассация и перевозка валютных ценностей.
Ранее стало известно о намерении правительства ввести в Украине карантин выходного дня в ближайшее время.
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Фото: Телеграм-канал «Украина сейчас»