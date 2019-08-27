Авторская колонка: когда прекратятся трагические пожары в Одессе?

В последние годы Одесса все больше ассоциируется не с морем и пляжами. Мы становимся городом пожаров, на которых массово гибнут люди. Дом Профсоюзов, детский лагерь «Виктория», психиатрическая больница, а теперь — трагедия в отеле «Токио Стар», унесшая 9 жизней.

Уже почти привычно, что следующий страшный пожар случается раньше, чем закончилось расследование по предыдущим. Привычна реакция чиновников, политиков, пожарных инспекторов: они немедленно бросаются проводить проверки и говорить о пожарной безопасности. С должностей летят «козлы отпущения», кто-нибудь даже попадает в тюрьму. Самое большее, на что мы можем рассчитывать после таких трагедий, это наказание двух-трех виновных. И конечно справедливость важна, но она никак не заменяет пожарной безопасности.

А безопасность — постоянный сложный процесс. И, что самое ужасное, она очень дорого стоит. Пожарная безопасность начинается с первого простого уровня — огнетушителей и пожарных щитов. Копейки для того же гостиничного бизнеса. Если отнестись к этому серьезнее, то на следующем уровне появится уже более дорогая пожарная сигнализация. И с этим худо-бедно справляются. Далее нужно озаботиться специальными материалами и пропитками, которые не дадут помещениям вспыхнуть в считанные минуты. Это уже ощутимо бьет по карману.

И, наконец, самая дорогостоящая мера: заранее продумать конструктивные особенности здания, дымоудаление, безопасные пути эвакуации, гидранты и главное — дорогу для подъезда пожарных машин. Правда, при таком подходе в здании бывшего трамвайного депо вообще нельзя было бы размещать гостиницу «Токио».

Да что там гостиница! Если хотим предотвратить подобные пожары, то нам придется снести или перестроить половину зданий в городе. Отреставрировать ветхие дома, строго ограничить количество этажей в новостроях, расширить дороги и свободные зоны с учетом подъезда пожарных машин… Уже не знаете, смеяться вам или плакать над такими мечтами? Но кое-что вы знаете точно: этого не будет.

В связи с пожаром в отеле «Токио» возбуждено два уголовных дела: на владельца отеля и на инспектора, выдавшего ему разрешение. Но «Токио» не был гостевой избушкой на окраине Одессы. Это крупный многоместный отель на виду, в самом центре города. О его существовании, как и о «смешных» крошечных номерах без окон, не мог не знать каждый политик и чиновник в Одессе.

Но ответственные за пожарную безопасность делят прибыли, остальные закрывают глаза, постояльцы радуются дешевизне. И все вместе надеются на заветное «авось пронесет!». Такое впечатление, что в городе действует огромный заговор против безопасности, в котором участвуют все. Цель заговора — деньги. Прибыли, взятки, договорняки и откаты.

Вот почему вопросы «Что сгорит следующим?» и «Сколько людей погибнет?» — только вопросы времени.

Фото: ГС ЧС Одесской области