Не допустить трагедии: в одесском учебном центре рассказали, как вести себя при пожаре и как от него уберечься

Грустная статистика свидетельствует о том, что Одесса занимает третье место в Украине по количеству пожаров. Только за десять месяцев этого года их стало больше на четверть, по сравнению с прошлым.

Закон не обязывает украинцев иметь противопожарные спецсредства дома, но никто не мешает их приобрести. Осознание проблемы показывает, что в случае трагедии не стоит пенять на политиков или кого-либо еще.

Руководитель учебного центра SAR Никита Карпенко рассказал “ОЖ”, что необходимо иметь в своем доме, чтобы не допустить трагедии, а также о том, как вести себя во время пожара.

В квартире или доме

Датчики дыма

Можно установить дорогостоящую систему, которая будет подавать сигнал сразу на пульт охраны, откуда он перенаправится к пожарным. А если у вас нет такой возможности – существует отличная альтернатива. Специалист советует купить автономные детекторы дыма, которые работают на батарейках.

Такие датчики стоят 300 – 500 грн. Установить их нужно в каждой комнате и на кухне. Основная задача обрудования – при проникновении в квартиру угарного дыма или углекислого газа оповестить вас об этом. В случае тревоги сработает сирена, которая разбудит вас, если вы спите и будет слышна в другом конце квартиры.

Огнетушители

Что такое пламя? Это сырье, которое горит, это высокая температура, которая нагревает сырье и кислород. Если убрать один из трех компонентов, то система огня распадается.

Для дома рекомендуется купить бытовые огнетушители. Для квартиры хватит два – порошковый и углекислотный. Они оба эффективны. Разница в том, что углекислотный газ под давлением выходит из емкости и тем самым не дает кислороду попасть к источнику пламени. Так убирается один из трех компонентов для возникновения пламени. Углекислотный меньше вредит окружающей обстановке.

Порошковый состоит из пудры, которая под давлением распыляется по всей квартире. Т.е. из-за небольшого возгорания будет испачкана вся квартира.

Порошковый огнетушитель применяется тогда, когда мы не можем справиться с помощью углекислотного огнетушителя, когда на кону стоит сохранение всего жилища.

Цена двух огнетушителей составит до тысячи гривен. Их можно использовать до года со дня изготовления, а потом перезаправлять. Стоимость перезаправки – 100 грн.

Кухня

В доме особое внимание стоит уделить кухне – там есть открытое пламя. Самой распространенной причиной пожаров становится следующая ситуация: готовя еду на раскаленной сковороде, мы очень часто оставляем на ручке защитную варежку.

Нагреваясь, она начинает дымиться. Человек, видя дым, хватает воду и льет ее на варежку, вода попадает на раскаленное масло – происходит взрыв, и пламя перекидывается на кухонную утварь или мебель. Поэтому один огнетушитель рекомендуется иметь на кухне.

Захламленный балкон

Балкон не должен быть захламленным. Если он не застеклен, то на него возможно попадание непогашенного окурка, спички, петарды, которые начинают тлеть в мусоре.

Надо помнить: при возгорании балкона необходимо закрывать окна и двери. Если окна и двери открыты – сквозняк разгонит пламя по всей квартире.

Источники тепла

При возникновении пожара должен быть источник тепла. Кухня, электронагревательные приборы, если это Новый год – китайская гирлянда. Мы ее используем несколько лет подряд. Из-за низкого качества контакты перетираются, и при включении возникает короткое замыкание и нагрев.

А вы помните, что если в сухую елку кинуть спичку, она сгорает за минуту. Елку с горящей гирляндой не стоит оставлять без присмотра, ее нельзя использовать в качестве ночника.

Пожар в коридоре

Если есть возможность, то надо в первые “золотые минуты” моментально покинуть дом. Если мы начнем собирать вещи и документы, то потеряем время, а значит, шанс выжить. Все документы должны находиться в определенном месте, чтобы за несколько секунд их успеть забрать.

Эвакуация

Если есть возможность выйти, мы максимально низко наклоняемся и выходим.

Люди чаще всего погибают не от пламени, а от отравления удушливым газом, продуктами горения. Угарный газ легче воздуха и он поднимается наверх.

Эвакуация происходит только в одну сторону – вниз. Если путь не отрезан пламенем – открываем дверь, спускаемся, максимально пригнувшись, держимся за руку или за одежду соседа, чтобы не упустить в дыму друг друга.

Если эвакуироваться невозможно, выход отрезан – надо закрыть полностью все двери, по возможности максимально заделать все щели, чтобы угарный дым не попадал в помещение, подойти к окну, открыть его, дышать воздухом и показывать, где ты находишься. Можно продублировать звонок на 101 и обозначить свое точное местоположение, пожарные уже буду знать, на какой участок им делать приоритет.

При пожаре ни в коем случае не используем лифт – в течении кратчайшего времени дом должен быть обесточен. По правилам, пожарные имеют право не начинать спасательные работы, пока дом не будет обесточен. Электрики отключают дом дистанционно.

Чтобы избежать отравления угарным газом и дымом

Если нет специального оборудования, можно использовать обычные тряпки, чтобы обмотать лицо. Если есть возможность, надо накрыть себя полностью плотной натуральной х/б тканью. Это делается для того, чтобы после того, как вы пройдете сквозь пламя, лицо и руки остались целыми.

Тряпку, перед тем как прикрыть лицо, желательно смочить. Если воды рядом нет, помочитесь на тряпку – это спасет вам жизнь. Тут действует простое правило: на пожаре не может быть неловкости или какого-то стеснения.

Самоспасатель

Это спецсредство одевается на голову и позволяет вам дышать через фильтр на протяжении десятков минут, находясь в огне и дыму. По закону самоспасателями должны быть укомплектованы все государственные дошкольные и средние учебные заведения, больницы. Но купить такой самоспасатель можно и самостоятельно. Стоимость его до 1000 грн.

Кто отвечает за пожарную безопасность?

В офисах и на предприятиях за пожарную безопасность отвечают юридические лица. В жилых домах ответственные за пожарную безопасность – сервисные организации ОСМД. Если это новый дом, то, по всем нормативам, в нем должно быть наличие пожарных выходов, при большой этажности – работающие пожарные гидранты на верхних этажах, системы эвакуации.

Если человек купил квартиру в новом доме и платит несколько тысяч гривен в месяц за коммунальные услуги, он может попросить продемонстрировать, как в доме работает специальная пожарная вытяжка, которая может удалять дым и продукты горения.

Как определить отравление угарным газом

Основные признаки отравления – головокружение, потеря сознания, прекращение дыхания. Потерпевшему нужно расстегнуть воротник, вытащить на улицу, дать подышать свежим воздухом, надеть самоспасатель, если он еще в задымленном помещении. Если перестал дышать, проводить сердечно-легочную реанимацию: 30 нажатий – два спасательных вдоха.

Фото: “ОЖ”, SAR

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