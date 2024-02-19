Одесская народная читальня: как 133 года назад появилась центральная библиотека

Здание было построено на средства городского головы Григория Маразли — из собственного кармана он пожертвовал на создание «храма знаний» 20 тысяч рублей. В то время это была огромная сумма. Для примера: автомобиль можно было приобрести за две тысячи. В год открытия библиотеки городская власть выделила на покупку книг тысячу рублей. Позже библиотека получала ежегодную субсидию в размере 300 рублей, 200 рублей ежемесячно давал Григорий Маразли.

Первоначально фонд читальни составлял 1200 книг, а количество читателей доходило до 300 человек в день. Книгу мог получить каждый желающий. Правда, на дом книги не выдавали — читать их можно было только в зале библиотеки. В основном посетителями читальни были те, кто не мог покупать книги: мелкие ремесленники, молодежь, лица свободных профессий и небогатые торговцы. Время работы читальни было удобным для работающих посетителей — с полудня до девяти часов вечера. Желающих приобщиться к чтению было так много, что вскоре помещение пришлось расширить за счет двухклассного народного училища.

За все годы своего существования библиотека ни разу не меняла профиля. Только во время Второй мировой войны, когда Одесса была оккупирована румынскими войсками, в помещении читальни был открыт румынский госпиталь.

В конце 1980-х годов библиотека стала «звездой» кино — здесь сняли несколько сцен из фильма «Дежа вю». Помещение библиотеки превратилось в пекарню, где под видом пекаря скрывался американский гангстер. Кроме того, здесь снимали восемь кинокартин, в том числе «Зеленый фургон» и «Биндюжник и король».

Сейчас читальня носит имя Ивана Франко, которое библиотека получила в 1926 году — в десятую годовщину со дня смерти украинского писателя и философа.

Источники: grad.ua, dumskaya.net