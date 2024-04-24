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Як внутрішнім переселенцям взяти книжки в одеських бібліотеках

Як внутрішнім переселенцям взяти книжки в одеських бібліотеках

Скандал із переселенкою з Харкова, дитині якої відмовилися видавати книжки в тернопільській бібліотеці, викликав великий резонанс. «ОЖ» поцікавилася в одеських бібліотеках, як внутрішні переселенці можуть отримати книжки, чи є для цього якісь перешкоди та чи існує для них спеціальна застава.

Бібліотеки під час війни — це більше, ніж місце, де можна взяти книгу для читання. У багатьох бібліотеках проводяться концерти та майстер-класи, читацькі конференції та просто зустрічі, на яких люди розповідають про себе. Такі заходи дуже важливі для тих, хто через війну покинув рідні місця, і особливо для дітей, які й так отримали сильну психологічну травму. Адже саме читання книжок формує майбутнього жителя країни, допомагає правильному баченню світу, розумінню добра і зла.

Дорослі бібліотеки

У Центральній міській бібліотеці імені Івана Франка серед читачів дуже багато переселенців. Більшість із них приходять самі, а для літніх людей книжки беруть їхні діти. Бібліотекарі ЦМБ знають усіх, хто приїхав до нашого міста, рятуючись від війни. Книжковий фонд бібліотеки здатний задовольнити всі смаки і запити читачів. Крім того, на полицях можна побачити велику кількість книжок іноземними мовами, адже серед читачів чимало тих, хто читає книжки в оригіналі, наприклад, англійською або польською мовами.

Записатися переселенцям до бібліотеки дуже просто. Для цього потрібно:

  • пред’явити паспорт, прописка при цьому не має значення;
  • хіба що під час оформлення формуляра, як і належить, бібліотекар уточнить адресу проживання майбутнього читача.

Щодо застави, то в бібліотеці до своїх читачів ставляться з довірою і жодних грошей не вимагають. Якщо людина під час запису до бібліотеки з якихось причин не має українського паспорта, вона може пред’явити закордонний паспорт, водійське, пенсійне посвідчення, студентський квиток або свідоцтво про постійне проживання. Також потрібно залишити свій номер телефону.

Дитячі бібліотеки

Що стосується дитячих бібліотек, то про існуючі там правила нам розповіли в Одеській обласній дитячій бібліотеці.

Якщо коротко, то жодних застав для переселенців за книжки немає, приносити довідки про місце реєстрації теж не треба.

Під час першого візиту до бібліотеки батьки повинні:

  • пред’явити документ на дитину, наприклад, свідоцтво про народження$
  • потім бібліотекарю потрібно показати свій паспорт, звідки співробітники бібліотеки переписують адресу прописки, і повідомити адресу проживання та номер телефону;
  • спеціальних довідок про це приносити не потрібно, майбутньому абоненту зазвичай вірять на слово.

Після цього без жодної застави дитина отримує книжки, які має повернути, як передбачено правилами, за два тижні.

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Ирина Сорокина ПРОФІЛЬ
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