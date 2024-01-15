Как в Одессе появился спуск, названный в честь серийного убийцы

Почему улица Мациевской, а не спуск Войкова

Согласитесь, уважаемые, наш мозг — самая, наверное, сложная во Вселенной штука. Упомянул вот я фамилию крайне неприятного, негативного деятеля, убийцы, а мозг «подкрашивает» в связи с этим мои воспоминания… отчетливым сочетанием вкусов коньяка и шоколада. Но обо всем по порядку…

Да, был в Одессе спуск Войкова. Это название он получил, вероятно, в 1927 году, после того как крупный советский государственный деятель Петр Войков схлопотал в Варшаве пулю от киллера-белоэмигранта. Напомню, к слову, что недавно мы с вами в рамках темы замены одесских топонимов описывали аналогичную кончину товарищей Володарского и Воровского. Сейчас спуск Войкова — это улица Мациевской. Сия дама (1889-1955) в отличие от Войкова имела прямое отношение к Одессе, практически всю свою жизнь посвятила служению Театру и одесситам на театральной сцене. Здесь она стала Народной артисткой УССР, здесь она и почила в Бозе.Так что улица Мациевской в Одессе вполне уместна.

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Юный поклонник террористов-цареубийц

Но перейдем же к рассмотрению «персонального дела» Петра Лазаревича Войкова. Когда-то некие узколобые блюстители «чистоты нации» пытались представить его Пинхусом Лазаревичем Вайнером, но это такая же правда, как и то , что Борис Ельцин — это, по их убеждению, Борух Эльцер. Родился Петя в Керчи в 1888 году в семье выходца из сельчан из-под Лисичанска Лазаря Петровича Войкова и его благоверной Александры Филипповны, в девичестве Ивановой. Так что насчет Петиного происхождения, как говорят в нашей многонациональной Одессе, «чтобы да — так нет». Бунтовать в семье Войковых было делом наследственным: Лазаря в своё время изгнали из Петербургского горного института за участие в студенческих забастовках. Вот и «наш» Войков ещё со школьной скамьи восхищался жизненной позицией Андрея Желябова — одного из организаторов убийства царя Александра Второго. Как же, ведь Желябов в открытом письме престолонаследнику — Александру Третьему — сожалел, что лишь по глупой случайности не принял физического участия в умерщвлении его папы. Несмотря на то, что его кумир таки своего добился — Желябова благополучно повесили — Петя Войков , видать, загадал желание, чтобы хоть у него всё «срослось» с умерщвлением кого-либо «голубых кровей» (уточню, дабы путаницы не было: так в те времена называли представителей царской династии). И всё у Пети получилось… А на пути к этой цели его сначала исключили из 6 класса одной гимназии, потом из 8 класса — уже другой. И всё за подпольную деятельность.

Первые теракты Петра Войкова

Ну и пошло-поехало. В 1903-м вступил в РСДРП (лучше б он во что-то другое вступил), появились партийные «кликухи». Вскоре Петр записался в боевики и поучаствовал в покушении на полицмейстера, после чего подался в бега. Со временем умудрился при этом поступить в Петербургский горный институт, откуда вскоре его отчислили за революционную деятельность (копия папа). В 1907-м — очередной теракт — нападение на градоначальника Ялты.

Бросил семью ради Ленина

Вскоре Войков «слинял» в Женеву, где состыковался с Лениным. А еще обзавёлся женой, а затем сыном. Но мужская дружба оказалась крепче семейных уз: в 1917-м семью Войков бросил, а с Лениным вернулся в россию. После октябрьской революции занимал высокие руководящие посты на Урале, в частности в Екатеринбурге. Именно в те края, именно в тот период был выслан свергнутый царь Николай Второй вместе с многочисленным семейством. И пришло время «сбычи мечт» Петра Войкова насчет умерщвления царя «а ля» кумир его юношества Желябов.

Убил не только царя, но и всех его детей

В непредсказуемой истории СССР есть по этому поводу разночтения, впрочем, не принципиальные. Кто-то уверяет, что Войков не только принимал личное участие в расстреле царя, его детей и челяди, но затем ещё и «руки погрел» на фамильных драгоценностях. А кто-то твердит, что Петр Лазаревич «всего лишь» как высокий чин завизировал решение о казни царя с детворой, а затем оформил документ на выдачу большого количества серной кислоты — для растворения трупов.

А Войков тем временем стал дипломатом. С 1921 года. Из Канады его отфутболили, назвав персоной нон грата из-за участия в убийстве царской семьи. Похожие проблемы возникли и в Польше, но там в 1924 году он все же стал полпредом СССР. Как оказалось, на свою беду: летом 1927 года некий белоэмигрант на Варшавском вокзале застрелил его.

Убийца даже после смерти

Уже мертвый Петр Войков стал убийцей ещё 20 человек : через 2 дня после выстрела в Варшаве в москве демонстративно казнили 20 представителей знати бывшей российской империи. Киллеру-белоэмигранту в Польше дали пожизненное, затем заменили на 15 лет каторги, а в 1937-м освободили. Войкова похоронили у кремлевской стены и , как положено, принялись называть его именем улицы и предприятия. Так в моём родном Херсоне и появилась кондитерская фабрика им. Войкова, вызвавшая у меня «коньячно-шоколадные» воспоминания. Дело в том, что место моей работы после окончания Одесского института связи — это Херсонский телепередающий центр — было расположено совсем невдалеке от «конфетки», как в городе именовали эту фабрику. Насколько невдалеке? Скажем так: если бы осенью 2022 года покидавшие Херсон ордынцы, взрывая нашу 199-метровую телебашню, уложили её в другую сторону, башня своими верхними секциями достала бы до цехов «конфетки». Между нашими предприятиями существовали дружеские отношения: наши спецы помогали кондитерам с ремонтом телевизоров, «видиков» и прочей домашней техники по нашему профилю, а они рассчитывались конечно же не деньгами, а отличным кусковым шоколадом и коньячным спиртом. От отсутствия спирта мы и без того не страдали, получали и свой для протирки контактов, но вы же понимаете: спирта много не бывает. Кстати, уместно отметить чисто советскую тенденцию: великолепные шоколад и коньячный спирт в конечном итоге на фабрике им. Войкова превращались в весьма посредственную продукцию. Карма, видать, от «пламенного революционера» такая осталась…