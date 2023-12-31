Почему в Одессе уже нет улиц Володарского и Воровского

Большевистский пропагандист

Володарский, когда родился в 1891 году, был Моисеем Гольдштейном. Случилось это в Волынской губернии в семье ремесленника. Уже в 6-м классе был исключен из гимназии, но не как Остап Бендер «за академическую неуспешность», а за неблагонадежность. И даже ненадолго арестован. Во время революции 1905-1907 гг. составлял и печатал листовки, организовывал митинги. С 1908-го по 1911-й трудился на ниве революционной агитации. В 1911-м был сослан в Архангельскую губернию, после амнистии в 1913-м уехал в США, где вступил в Социалистическую партию Америки. В годы Первой мировой с Троцким и Бухариным в Нью-Йорке издавал еженедельник «Новый мир». Весной 1917 года вернулся в россию, вступил в РСДРП, был назначен главным агитатором Петроградского комитета большевиков.

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Участник октябрьской революции, Володарский стал комиссаром по делам печати, агитации и пропаганды Петрограда, а с 1918 года и всего Севера россии. Организовал цензуру и репрессии в отношении оппозиционной небольшевистской прессы. В конечном итоге его люто возненавидела антибольшевистская оппозиция. Насколько люто? Наверное, можно провести параллель с отношением в нынешней Украине к ведущему «пропагандону» эрэфии Соловьеву (который, к слову, когда вылупился, тоже был вовсе не Соловьев, а Шапиро). Ну у Соловьева все еще впереди, а вот Володарского летом 1918-го таки грохнули – на улице, по дороге на очередной митинг, из пистолета.

Сразу же, как положено, в СССР в его честь наименовали целую кучу топонимов. Погрустили-погрустили, а потом принялись все названия «взад» возвращать. Причем, далеко не только в нынешние годы. К примеру, знаменитый Литейный проспект в Ленинграде носил имя Володарского с 1918-го по 1944-й годы.

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Суд оправдал убийцу Воровского

А вот Вацлав Воровский был на самом деле Вацлавом Воровским. Родился в 1871 году в москве, уже в школе писал антиправительственные стихи, выступал с речами на нелегальных собраниях учащихся.

В 1890 году поступил на физмат МГУ, где организовал польский подпольный кружок. Уже в студенческие годы были аресты и ссылки. После ссылки жил в эмиграции в Женеве. Примкнул к большевикам, стал сотрудником газеты «Искра».

В 1905 году приехал из-за границы в Санкт-Петербург, сотрудничал в большевистских газетах и журналах, занимался закупкой оружия для боевых дружин. В 1906 году участвовал в работе IV съезда РСДРП в Стокгольме. Занимался литературной критикой и политическими фельетонами, печатался.

После прихода большевиков к власти – полпред в Скандинавии; в 1919 году возвратился в Россию. После отъезда Воровского из Швеции на счетах советского представительства в местных банках находилось около 10 млн крон, а на личном счете Воровского – почти 1,8 млн крон. Кроме того, он открыл счета в европейских банках под вымышленными именами. Все это был «общак» для поддержки международного рабочего движения.

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Затем заведовал Госиздатом. С 1921-го был постпредом в Италии. В 1923 году был убит в гостинице в Лозанне (Швейцария) бывшим белогвардейским офицером, потерявшим родных во время революции в россии. Застрелив Воровского и ранив двух его помощников, офицер отдал револьвер метрдотелю со словами: «Я сделал доброе дело – русские большевики погубили всю Европу… Это пойдет на пользу всему миру».

Показательно, что он и его сообщник были оправданы большинством в девять против пяти голосов присяжных. Суд выслушал показания более 70 свидетелей большевистских преступлений. Дипломатические отношения между СССР и Швейцарией были разорваны.

Реакцию белоэмигрантских кругов выразил писатель Арцыбашев: «Воровский убит не как идейный коммунист, а как палач, как агент мировых поджигателей и отравителей, всему миру готовящих участь несчастной россии».

В стихотворении, посвященном Воровскому, поэт Маяковский писал: «Пусть смерть товарища сегодня подчеркнет бессмертье дела коммунизма». Как известно, так называемое дело коммунизма накрылось медным тазом. Такой же далеко не бессмертной оказалась и необходимость присутствия фамилии Вацлава Воровского в числе топонимов городов Украины.

Валерий БОЯНЖУ, Херсон – Одесса