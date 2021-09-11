История Одессы: наследие Одесской Германики

Можно ли в наше время совершить географическое открытие, да еще и в окрестностях Одессы? Оказывается, можно, если подразумевать под этим термином Черноморскую Германику. А это до середины 1940-х годов более 400 немецких селений и хуторов.

7 августа 2021 года на проходившем в парке Шевченко книжном фестивале «Зеленая волна» состоялась презентация альбома памятных открыток с этим названием. Он напоминает о наших забытых земляках — народе черноморских немцев. В XIX и начале XX века, в незабвенные времена Золотого века Южной Пальмиры, его представители внесли выдающийся вклад в процветание как Одессы, так и всей Степовой Украины. Эхо Одесской Германики красочно отразилось в рекламных изданиях своего времени, о чем и дает представление собрание открыток.

Немецкие офицеры, состоявшие на службе в корпусе генерал-аншефа Гудовича, как, к примеру, майоры Сандерс и Меркель, капитан Люберх и квартермистр Эртман, отличились еще в штурме и взятии крепости Гаджибея под командованием Иосифа де-Рибаса. Военные инженеры Егор Ферстер и Иван Кругучаствовали в строительстве Одесского порта и береговых укреплений, городской садовник Ганс Герман — пионер озеленения Одессы.

С 1803 года переселенцы-ремесленники из Германии обосновались в Одессе Верхней немецкой колонией, центром которой стала со временем Лютеранская кирха Святого Павла. Их мастерские положили начало промышленному развитию Южной Пальмиры. Они основали здесь новые производства туалетного мыла, лаков, красок, пробковые, пивоваренные, завод шампанских вин.

Именно немецкие фабриканты первыми на юге Украины освоили производство красок и лаков на заводе Карла Берга, рубероида и асфальта — на заводе Эрнста Грюцмахера.

Главные железнодорожные мастерские Юга «паровозного барона» Карла Унгерн-Штернберга, — неотъемлемая составляющая истории становления одесской промышленности.

Судостроительный и судоремонтный завод с литейным производством Адольфа Беллино и Себастьяна Фендериха в считанные годы вырос в крупнейшее на Юге промышленное предприятие.

Особенное место в хозяйственном освоении Степовой Украины по праву занимал завод сельскохозяйственных орудий Иоганна Гена, который стал ведущим в Российской империи производителем плугов.

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В развитии Одессы в XIX столетии немецкие инициативы были весьма заметны. Недавние граждане Германии стали тут первыми оптиками, оружейниками, фармацевтами и ювелирами.

Немцы основали в то время в Одессе такие отрасли промышленности, как мыловарение, производство часов, пивоварение. Чего стоила только одна марка пива «Санценбахер». Или «Енни» с «Кемпе»!

Немцы занимали высшие административные должности генерал-губернаторов Южного края, градоначальников, командующих Одесским военным округом. Весьма заметен их вклад в торгово-промышленное развитие Одессы, о чем свидетельствует многолетняя деятельность в должности председателей Биржевого комитета и в Обществе предпринимателей и заводчиков. Они оставили не утратившее своей ценности наследие в трудах Общества сельского хозяйства Юга.

Об одесских немцах прежде напоминали в городе названия Немецкой и Евангелической площадей и одноименных улиц, Евангелической больницы, Немецкого базара, улиц Колонистской и Штиглица, переулков Лютеранского, Евангелического, Санценбахера, Вагнера, Дурьяна, а также мостов, — Лютеранского, Коцебу и Ланга.

В значительной мере трудами немцев прежнее Дикое поле на протяжении жизни одного поколения, а это какие-то 25 лет, становится еще в XIX веке самой процветающей провинцией, «отечественным Тексасом» былой Российской империи, хотя справедливо было бы назвать украинской Германикой с ее столицей в Одессе.

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Если Степовая Украина по праву и пользовалась репутацией хлебной нивы мирового значения, то этим она во многом была обязана экономическим успехам в хлебопашестве немецких поселений, именуемых тогда колониями, как в ближайших, так и дальних окрестностях Одессы. Поэтому мы должны сохранить наследие Одесской Германики, поскольку оно и в наши времена являет собою успешный пример хозяйственного освоения Степовой Украины.

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