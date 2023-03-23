Куклы-обереги для фронта передали мастерицы из Одесщины

«Куклы-мотанки — оберег защитника» от воспитанников кружка «Умелые ручки» под руководством библиотекаря Антонины Носик создали для воинов, которые сегодня защищают наш общий дом – Украину.

Мастер-класс «Лялька-мотанка — оберіг захисника» прошел в Переймовской библиотеке на Балтщине. Этот сакральный оберег призван отводить беду от дома.

Мастерица подобрала цветовую палитру, которая распространена на Подолье. Это в основном цвета солнца, неба, света, жизни и любви.

Участницы кружка Марьяна Шпак, Александра Горобец, Ольга Носик, Виктория Калиниченко открыли для себя разнообразие «мотанки» и ее роли в жизни украинского народа. Среди них есть Берегиня рода, Неразлучники, Мотанка-Кубышка, Кукла-Капустка, Очистительница, Плодородие, Весна-Панянка, Кукла-Прихоти, Путешественница…

— Каждая из них имеет свое предназначение. Но все они – защитные символы коловорота жизни, – поведала Антонина Носик.

Новые знания, вопросы и ответы, молитвы сопровождали творческий процесс. Девочки так увлеченно творили свои куклы-мотанки, что в их умелых ручках рождались волшебные обереги с долькой любви детского сердца.

– Мы хотим передать эти обереги нашим защитникам и защитницам, чтобы они уберегли наших воинов. Чтобы воины почувствовали свет и тепло наших сердец, чтобы эта весточка из дома согревала их и чтобы они знали, что дома их ждут. Пусть эти обереги помогут нашим бойцам и принесут каждому из них добро и радость Победы, наперебой говорили школьницы.

Так пусть будет так, как хотят дети! А кукла-мотанка, отличающая украинскую культуру среди других культур, пусть переходит от бабушек к внукам-правнукам и свято хранит гармонию рода, края и Украины.

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