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Одесситов возмутил “труп” коровы: его нашли в мусорнике в центре города

Одесситов возмутил “труп” коровы: его нашли в мусорнике в центре города

В контейнере для строительного мусора, который сейчас находится возле Музея ЗиВИ на улице Греческой, прохожие обнаружили, как они посчитали, труп коровы. Рассказываем, что же там случилось.

В Одесских телеграм-каналов один за другим стали появляться снимки мусорного контейнера, установленного на улице Греческой возле Музея западного и восточного искусства (там как раз сейчас проходит ремонт) с валяющимся среди строительного мусора трупом коровы. 

Общественность стала возмущаться. Кто-то жалел корову, другие беспокоились о санитарии.

Разбираться в ситуации отправили специалистов из Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области. 

Специалисты прибыли на место и обследовали предполагаемые останки животного. После осмотра «трупа» они обнаружили, что это чучело копытного животного.

В сообщении Госпродпотребслужбы также сказано, что музеефицированные останки и искусственно созданные фигуры животных не подпадают под действие Закона Украины «О ветеринарной медицине» и не несут угрозы здоровью населения.

чучело коровы в мусорном контейнере

«Труп» коровы в мусорном контейнере на ул. Греческой в Одессе

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что в Одесской маршрутке вместо билетов выдают конфеты.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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