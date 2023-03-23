В Одессе будут бесплатно обследовать на три опасных заболевания

В пятницу, 24 марта, любой человек в Одессе сможет бесплатно обследоваться на ВИЧ, гепатиты и туберкулез.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

В информации мэрии говорится, что ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом в Одессе пройдет акция по бесплатному тестированию на ВИЧ и вирусные гепатиты. Также специалисты будут проводить скрининг туберкулеза.

Пройти тесты можно будет в пятницу, 24 марта 2023 года с 10:00 до 13:00.

Адрес: Гуманитарный центр Приморского района, школа №117 (угол улиц Ришельевской и Жуковского).