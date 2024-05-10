Как сохранить здоровье зубов: восемь вопросов стоматологу

Как часто нужно посещать стоматолога и нужно ли идти к врачу, если ничего не беспокоит?

— Даже при отсутствии жалоб стоматолога нужно посещать с целью профилактического осмотра не реже одного раза в год, а если у вас есть хронические заболевания зубов и десен и склонность к образованию налета и зубного камня — то минимум раз в полгода. К тому же, некоторые стоматологические патологии протекают без явных симптомов и их начальные признаки может заметить только специалист.

Нужно ли чистить зубы после каждого приема пищи?

— Зубы достаточно чистить дважды в день — утром и вечером, после еды. В течение дня после приема пищи рот достаточно интенсивно прополоскать водой и при необходимости воспользоваться флоссом (зубной нитью).

Как правильно чистить зубы? Какие типичные ошибки совершают люди во время этой простой процедуры?

— Распространенные ошибки: это слишком быстрая чистка зубов, выбор слишком жесткой зубной щетки, горизонтальные движения щеткой вперед-назад, которые только загоняют налет в межзубное пространство, и игнорирование зубной нити.

Чистка зубов должна занимать 2-3 минуты. Совершайте по 10-15 «выметающих» движений в направлении с десен на зубы на каждом участке верхней и нижней челюсти. Обязательно пользуйтесь зубной нитью: по статистике, на долю щетки приходится около 60% работы, а оставшиеся 40% — на счету флоса, который может достать и очистить даже труднодоступные места. Некоторым людям для очистки межзубных промежутков больше подходят дентальные ершики (они бывают разной формы и размера). Важно также каждый раз чистить и язык (специальным скребком или обратной, ребристой стороной щетки) — на его неровной поверхности скапливаются бактерии и образуется налет, который часто становится виновником неприятного запаха изо рта.

Как выбирать зубную щетку и пасту?

— Советую пользоваться щетками средней жесткости с плотными густыми пучками щетинок разной длины (это оптимальный вариант для большинства, но при чувствительной эмали нужна мягкая щетина) и ферментными (энзимными) зубными пастами. Они стоят дороже обычных «семейных» паст, но это средства нового поколения, которые отлично справляются с профилактикой кариеса, гингивита и пародонтита, а также препятствуют образованию зубного камня.

А какая щетка лучше: обычная или электрическая?

— Электрические зубные щетки очень популярны, но с профессиональной точки зрения особых преимуществ они не имеют. Более того, по своим пациентам я вижу, что владельцы электрощеток часто ленятся и не дочищают зубы в труднодоступных местах, поэтому я остаюсь сторонницей тщательной «ручной» чистки зубов при условии правильного проведения процедуры.

Безопасно ли постоянно пользоваться отбеливающей зубной пастой и есть ли от нее реальный эффект?

— Я не советую увлекаться отбеливающими зубными пастами, поскольку они по большей части содержат абразивные частицы, способные повредить эмаль. К тому же слухи об эффективности таких паст сильно преувеличены — они имеют небольшой отбеливающий эффект только в том случае, если до этого человек не очень тщательно следил за зубами. Тогда благодаря такой пасте его зубы просто «осветляются» до своего естественного цвета. Поэтому лучше ежедневно использовать обычные лечебно-профилактические пасты, а отбеливающими, при необходимости, чистить зубы всего одну неделю в месяц.

Какие продукты наиболее полезны и вредны для зубной эмали?

— Для зубов полезны любые сырые овощи и фрукты, особенно морковь, яблоки, груши, капуста, огурцы — они дают отличную жевательную нагрузку и в то же время являются своеобразной природной щеткой. На пользу пойдут и молоко, кисломолочные продукты, морская рыба, яйца — в них много кальция и необходимых микроэлементов. Важно также пить достаточно чистой (не газированной) воды: хотя бы полтора литра в сутки.

Но не увлекайтесь соками (как пакетированными, так и фрешами) и цитрусовыми — они создают вредную для зубов кислую среду и могут усилить чувствительность эмали. Вредны также кофе и алкоголь, которые выводят из организма кальций. Но самое большое зло для зубов — сладкие газированные напитки, карамельки, ириски, нуга и чупа-чупсы.

Что скажете о жвачке: действительно ли она в «походных» условиях заменяет чистку зубов или это рекламный прием?

— Пациенты часто спрашивают о пользе жевательной резинки, но у меня к ней двойственное отношение. С одной стороны — жвачка действительно помогает очистить ротовую полость от остатков пищи, когда после еды нет возможности почистить зубы или прополоскать рот (правда, происходит механическая очистка только одной поверхности зуба, а всего таких поверхностей пять!). С другой стороны, в жевательной резинке много красителей и ароматизаторов, которые не приносят пользы, попав в организм. К тому же, если долго жевать жвачку, происходит перегрузка жевательных мышц челюсти, суставов и связок, а также начинают активно выделяться слюна и желудочный сок, которые пропадают «впустую», потому что им нечего переваривать. Поэтому вывод: жевать жвачку после еды можно, но не дольше 5-10 минут.

Мифы и правда о здоровье зубов

После еды не обойтись без зубочистки

Многие люди (особенно представители старшего поколения) не представляют гигиену ротовой полости без зубочисток, активно используя их после каждого приема пищи. Но по современным стоматологическим стандартам зубочистки (как деревянные, так и пластиковые) считаются достаточно опасными предметами. При удалении частиц пищи они часто ломаются и могут травмировать десны, вызвав раздражение и воспаление. Поэтому для очистки межзубных промежутков гораздо безопаснее использовать зубную нить.

Кариес нельзя предупредить — здоровье зубов зависит от генетики

Это лишь отчасти правда: генетика влияет на здоровье зубов опосредованно. Напрямую предрасположенность к кариесу или другим стоматологическим патологиям «по наследству» не передается. Поэтому профилактикой развития кариеса — самого распространенного стоматологического заболевания — можно и нужно заниматься так же, как профилактикой развития других распространенных болезней: например, атеросклероза или гипертонии.

После чистки зубов обязательно использовать специальный ополаскиватель

На самом деле ополаскиватели (в частности лечебные, в состав которых входят спирт, хлоргексидин, триклозан, цитрат кальция, фторид и т.д.) рекомендованы далеко не всем, их нужно применять только по назначению врача. Если у вас нет заболеваний десен и других стоматологических патологий — в ополаскивателе нет необходимости. Ведь наравне с плохими бактериями в ротовой полости, его активные компоненты убивают и полезные микроорганизмы. Кроме того, регулярное использование ополаскивателей может вызвать сухость во рту и даже ухудшить состояние зубной эмали.

Если без полоскания вы не чувствуете процедуру чистки зубов завершенной, приобретите ирригатор — безопасное устройство, обеспечивающее массаж десен и удаление зубного налета за счет пульсаций водяной струи.