Кто имеет право на бесплатное зубопротезирование в Одессе

За 9 месяцев 2023 года в городских стоматологических поликлиниках Одессы бесплатное протезирование зубов проведено 2354 пациентам льготных категорий, из которых подавляющее большинство составили пенсионеры.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.
Финансирование на проведение бесплатного зубопротезирования льготным категориям населения выделяется в рамках реализации Городской целевой программы «Здоровье» на 2021-2023 годы.
В этом году проведение безвозмездной терапевтической, хирургической санации полости рта и зубопротезирования предусмотрено для жителей Одессы, которым на момент обращения исполнилось 85 лет и более.
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Также на бесплатное зубопротезирование имеют право:
- лица с инвалидностью в результате войны и приравненные к ним лица;
- лица, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, отнесены к категории 1 и 2, а также несовершеннолетние дети умерших из-за аварии на ЧАЭС;
- почетные доноры Украины;
- участники боевых действий;
- участники боевых действий в зоне АТО в Донбассе, участники боевых действий в войне рф против Украины;
- пострадавшие участники Революции Достоинства;
- ветераны военной службы, ветераны органов внутренних дел, ветераны Национальной полиции, ветераны налоговой милиции, ветераны Государственной пожарной охраны, ветераны Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, ветераны службы гражданской защиты, ветераны Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
Адреса городских стоматологических клиник в Одессе
Городская стоматологическая поликлиника №1:
- адрес: ул. Сегедская,1;
- телефон: (0482) 63-03-33.
Городская стоматологическая поликлиника №2:
- адрес: Приморский бульвар, 6;
- телефон: (048) 725-91-24.
Городская стоматологическая поликлиника №3:
- адрес: Люстдорфская дорога, 86-А;
- телефон: (048) 765-25-42.
Городская стоматологическая поликлиника №4:
- адрес: ул. Прохоровская, 43;
- телефон: (048) 732-25-29.
Городская стоматологическая поликлиника №5:
- адрес: ул. Академика Заболотного, 37;
- телефон: (048) 755-24-43.