Кто имеет право на бесплатное зубопротезирование в Одессе

В Украине зафиксирована вспышка гепатита: угрожает ли она Одессе и области Вспышка гепатита A была зафиксирована этой осенью в Винницкой области. С некоторой вероятностью это может быть следствием ухудшения санитарных условий и отсутствия на некоторых территориях доступа к безопасному водоснабжению во время войны. Поэтому существует вероятность распространения и других инфекционных болезней. Так, летом 2022 года медики были насторожены относительно холеры, но заболевания удалось избежать. «Одесская жизнь» узнавала, какова сейчас ситуация с гепатитом A, угрожает ли он Одесской области и как можно защититься от болезни. ПОДРОБНЕЕ

Головокружение, слабость, забывчивость: что это может быть? Если вас беспокоят слабость, забывчивость и частые головокружения, может, вы просто переутомились или переволновались, а, возможно, у вас недостаточное мозговое кровообращение. Чем опасно это состояние и какие меры позволяют его предупредить, рассказала терапевт Виктория Кокошко. ПОДРОБНЕЕ

Бесплатное жилье для ВПЛ: как найти и что делать, если выселяют из текущего Иногда появляются новости, что переселенцев просят освободить общежития образовательных учреждений или временное бесплатное жилье, которое им предоставили органы местной власти. Законны ли такие действия и что в таком случае делать, «Одесская жизнь» спросила у юристки Одесского бюро правовой помощи №3 Татьяны Пироженко. ПОДРОБНЕЕ