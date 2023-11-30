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Кто имеет право на бесплатное зубопротезирование в Одессе

Кто имеет право на бесплатное зубопротезирование в Одессе

За 9 месяцев 2023 года в городских стоматологических поликлиниках Одессы бесплатное протезирование зубов проведено 2354 пациентам льготных категорий, из которых подавляющее большинство составили пенсионеры.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Финансирование на проведение бесплатного зубопротезирования льготным категориям населения выделяется в рамках реализации Городской целевой программы «Здоровье» на 2021-2023 годы.

В этом году проведение безвозмездной терапевтической, хирургической санации полости рта и зубопротезирования предусмотрено для жителей Одессы, которым на момент обращения исполнилось 85 лет и более.

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Также на бесплатное зубопротезирование имеют право:

  • лица с инвалидностью в результате войны и приравненные к ним лица;
  • лица, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, отнесены к категории 1 и 2, а также несовершеннолетние дети умерших из-за аварии на ЧАЭС;
  • почетные доноры Украины;
  • участники боевых действий;
  • участники боевых действий в зоне АТО в Донбассе, участники боевых действий в войне рф против Украины;
  • пострадавшие участники Революции Достоинства;
  • ветераны военной службы, ветераны органов внутренних дел, ветераны Национальной полиции, ветераны налоговой милиции, ветераны Государственной пожарной охраны, ветераны Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, ветераны службы гражданской защиты, ветераны Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Адреса городских стоматологических клиник в Одессе

Городская стоматологическая поликлиника №1:

  • адрес: ул. Сегедская,1;
  • телефон: (0482) 63-03-33.

Городская стоматологическая поликлиника №2:

  • адрес: Приморский бульвар, 6;
  • телефон: (048) 725-91-24.

Городская стоматологическая поликлиника №3:

  • адрес: Люстдорфская дорога, 86-А;
  • телефон: (048) 765-25-42.

Городская стоматологическая поликлиника №4:

  • адрес: ул. Прохоровская, 43;
  • телефон: (048) 732-25-29.

Городская стоматологическая поликлиника №5:

  • адрес: ул. Академика Заболотного, 37;
  • телефон: (048)­ 755-24-43.
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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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