Як зберегти здоров’я зубів: вісім запитань стоматологу

Як часто потрібно відвідувати стоматолога та чи потрібно йти до лікаря, якщо нічого не турбує?

— Навіть за відсутності скарг стоматолога потрібно відвідувати з метою профілактичного огляду не рідше одного разу на рік, а якщо у вас є хронічні захворювання зубів і ясен та схильність до утворення нальоту й зубного каменю – то мінімум раз на півроку. До того ж, деякі стоматологічні патології протікають без явних симптомів і їх початкові ознаки може помітити тільки фахівець.

Чи потрібно чистити зуби після кожного прийому їжі?

— Зуби достатньо чистити двічі на день – вранці та ввечері, після їди. Протягом дня після прийому їжі рот достатньо інтенсивно прополоскати водою й при необхідності скористатися флосом (зубною ниткою).

Як правильно чистити зуби? Які типові помилки роблять люди під час цієї простої процедури?

— Поширені помилки: це дуже швидке чищення зубів, вибір надто жорсткої зубної щітки, горизонтальні рухи щіткою вперед-назад, які тільки заганяють наліт у міжзубний простір, та ігнорування зубної нитки.

Чищення зубів має займати 2-3 хвилини. Здійснюйте по 10-15 «вимітаючих» рухів у напрямку з ясен на зуби на кожній ділянці верхньої та нижньої щелепи. Обов’язково користуйтеся зубною ниткою: за статистикою, на частку щітки припадає близько 60% роботи, а 40%, що залишилися, — на рахунку флоса, який може дістати й очистити навіть важкодоступні місця. Деяким людям для очищення міжзубних проміжків більше підходять дентальні йоржики (вони бувають різної форми та розміру). Важливо також щоразу чистити й язик (спеціальним скребком або зворотною, ребристою стороною щітки) – на його нерівній поверхні накопичуються бактерії та утворюється наліт, який часто стає винуватцем неприємного запаху з рота.

Як вибирати зубну щітку та пасту?

— Раджу користуватися щітками середньої жорсткості із щільними густими пучками щетинок різної довжини (це оптимальний варіант для більшості, але при чутливій емалі потрібна м’яка щетина) та ферментними (ензимними) зубними пастами. Вони коштують дорожче за звичайні «сімейні» пасти, але це засоби нового покоління, які відмінно справляються з профілактикою карієсу, гінгівіту та пародонтиту, а також перешкоджають утворенню зубного каменю.

А яка щітка краща: звичайна чи електрична?

— Електричні зубні щітки дуже популярні, але з професійної точки зору особливих переваг вони не мають. Більше того, по своїм пацієнтам я бачу, що власники електрощіток часто лінуються та не дочищають зуби у важкодоступних місцях, тому я залишаюся прихильницею ретельного «ручного» чищення зубів за умови правильного проведення процедури.

Чи безпечно постійно користуватися відбілюючою зубною пастою та чи є від неї реальний ефект?

— Я не раджу захоплюватися зубними пастами, що відбілюють, оскільки вони здебільшого містять абразивні частинки, здатні пошкодити емаль. До того ж чутки про ефективність таких паст сильно перебільшені — вони мають невеликий відбілюючий ефект тільки в тому випадку, якщо до цього людина не дуже ретельно стежила за зубами. Тоді завдяки такій пасті її зуби просто «освітлюються» до свого природного кольору. Тому краще щодня використовувати звичайні лікувально-профілактичні пасти, а відбілюючими, за потреби, чистити зуби всього один тиждень на місяць.

Які продукти найбільш корисні та шкідливі для зубної емалі?

— Для зубів корисні будь-які сирі овочі та фрукти, особливо морква, яблука, груші, капуста, огірки – вони дають відмінне жувальне навантаження й в той же час є своєрідною природною щіткою. На користь підуть і молоко, кисломолочні продукти, морська риба, яйця – в них багато кальцію та необхідних мікроелементів. Важливо також пити достатньо чистої (не газованої) води: хоча б півтора літри на добу.

Але не захоплюйтеся соками (як пакетованими, так і фрешами) та цитрусовими – вони створюють шкідливе для зубів кисле середовище та можуть посилити чутливість емалі. Шкідливі також кава та алкоголь, які виводять із організму кальцій. Але найбільше зло для зубів – солодкі газовані напої, карамельки, іриски, нуга та чупа-чупси.

Що скажете про жуйку: чи справді вона в «похідних» умовах замінює чищення зубів чи це рекламний прийом?

— Пацієнти часто запитують про користь жувальної гумки, але в мене до неї подвійне ставлення. З одного боку — жуйка дійсно допомагає очистити ротову порожнину від залишків їжі, коли після їди немає можливості почистити зуби або прополоскати рот (щоправда, відбувається механічне очищення лише однієї поверхні зуба, а всього таких поверхонь п’ять!). З іншого боку, у жувальній гумці багато барвників та ароматизаторів, які не приносять користі, потрапивши до організму. До того ж, якщо довго жувати жуйку, відбувається перенавантаження жувальних м’язів щелепи, суглобів і зв’язок, а також починають активно виділятися слина та шлунковий сік, які пропадають «марно», тому що їм нема чого перетравлювати. Тому висновок: жувати жуйку після їди можна, але не довше 5-10 хвилин.

Міфи і правда про здоров’я зубів

Після їди не обійтися без зубочистки

Багато людей (особливо представники старшого покоління) не уявляють гігієну ротової порожнини без зубочисток, активно використовуючи їх після кожного прийому їжі. Але за сучасними стоматологічними стандартами зубочистки (як дерев’яні, так і пластикові) вважаються досить небезпечними предметами. При видаленні частинок їжі вони часто ламаються й можуть травмувати ясна, викликавши подразнення та запалення. Тому для очищення міжзубних проміжків набагато безпечніше використовувати зубну нитку.

Карієс не можна попередити – здоров’я зубів залежить від генетики

Це лише частково правда: генетика впливає на здоров’я зубів опосередковано. Безпосередньо схильність до карієсу або інших стоматологічних патологій «у спадок» не передається. Тому профілактикою розвитку карієсу – найпоширенішого стоматологічного захворювання – можна й потрібно займатися так само, як профілактикою розвитку інших розповсюджених хвороб: наприклад, атеросклерозу чи гіпертонії.

Після чищення зубів обов’язково використовувати спеціальний ополіскувач

Насправді ополіскувачі (зокрема лікувальні, до складу яких входять спирт, хлоргексидин, триклозан, цитрат кальцію, фторид тощо) рекомендовані далеко не всім, їх потрібно застосовувати лише за призначенням лікаря. Якщо у вас немає захворювань ясен та інших стоматологічних патологій – в ополіскувачі немає потреби. Адже нарівні з поганими бактеріями в ротовій порожнині, його активні компоненти вбивають і корисні мікроорганізми. Крім того, регулярне використання ополіскувачів може спричинити сухість у роті та навіть погіршити стан зубної емалі.

Якщо без полоскання ви не відчуваєте процедуру чищення зубів завершеною, придбайте іригатор – безпечний пристрій, що забезпечує масаж ясен та видалення зубного нальоту за рахунок пульсацій водяного струменя.