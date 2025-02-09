Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 133 боевых столкновения.

В субботу, 8 февраля, враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 91 авиаудар, в том числе сбросил 147 управляемых авиабомб, а также произвел более 5800 обстрелов, из них 127 – из реактивных систем залпового огня и привлек для поражений 2856 дронов-камикадзе.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 28 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 44 авиационных удара, с применением 64 управляемых бомб, а также совершил 544 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 15 – из реактивных систем залпового огня.

По сообщению оперативно-стратегической группировки войск «Хортица», оккупанты пытались переправиться через Оскол на Купянском направлении, чтобы расширить плацдарм. ВСУ уничтожили вражеский десант.

«Недалеко от Двухлетней были заранее обнаружены попытки противника переправить личный состав через реку Оскол», – говорится в сообщении.

Силы обороны нанесли огневое поражение по противнику, оккупанты были уничтожены.

По официальной информации Воздушных сил, в ночь на 9 февраля 2025 года противник атаковал 151-м ударным беспилотником (БпЛА) типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

По состоянию на утро воскресенья подтверждено сбитие 70 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Волынской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

74 вражеских беспилотника-имитатора были локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Сумщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Житомирщина и Волынь.

По сообщению противовоздушной обороны юга Украины, в ночь на 9 февраля сбито 7 вражеских ударных БпЛА «Shahed» и беспилотников других типов.

Почему Россия хочет захватить морские порты Одесской области

По словам президента Украины Владимира Зеленского, целью России является контроль над глобальным рынком зерна. Именно поэтому россияне стремятся захватить порты Большой Одессы: Одессу, Пивденный и Черноморск.

Об этом он заявил накануне в интервью информагентству Reuters.

По словам главы государства, страна-агрессор контролирует Черное море, и для господства над мировым зерновым рынком остается только захват портов Одессы. Он отметил, что в таком случае РФ станет единственной страной, которая сможет продавать зерно в таком объеме.

«Их желание забрать еще одесские порты, и тогда, вы же понимаете, они давно хотели зерновой свой «ОПЕК» сделать таким, чтобы полностью контролировать цены на агропромышленный комплекс в мире, по крайней мере в большом регионе – части мира. И для этого им осталось только одно – порты Одессы. Они контролируют Черное море, они контролируют Крым. И для них это очень важно. И это уже не только о красоте Крыма, это о конкретных деньгах. Зерновой коридор полностью заблокировать и затем демпинговать тем, что продавать зерно будут в таком объеме только они. То есть, здесь абсолютно логичны их шаги, и они связаны только с деньгами и уничтожением Украины», – сказал президент Украины.

Потери врага на утро 9 февраля 2025

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по шести районам сосредоточения личного состава и техники, трем артиллерийским средствам, а также двух радиолокационных станциях российских захватчиков.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1460 человек. Также украинские воины обезвредили: