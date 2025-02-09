Как информирует Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно», сегодня не повезет жителям следующих адресов:
Южный РЭС
- Абрикосовая, 15-33;
- Авиаторов, 43;
- Калиновского, 2-38;
- Вершинная, 1-33;
- Вирского, 2, 4;
- Ореховая;
- Дача Ковалевского, 5, 102-144;
- Эстонская, 1-10а;
- Дениса Максишко, 1-12, 21, 50, 81, 97;
В то же время, несмотря на похолодание, ситуация в энергосистеме страны остается стабильной, и стабилизационные отключения света сегодня не предусмотрены. О возможных изменениях будет сообщено дополнительно.
- М. Огренича, 1-12б;
- Петра Болбочана, 3-5б, 7в;
- Просвещения, 1-11;
- Игоря Бедзая, 2-10;
- Правды;
- М.Демченко.1-я Линия, 3-15, 20;
- М. Демченко, 2-я Линия, 2-31;
- М. Демченко, 3-я линия, 5-67;
- М. Демченко 4-я Линия;
- М. Демченко 5-я Линия;
- М. Демченко, 6-я Линия, 4-36, 100-121;
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- пер. 1-й Амундсена, 1;
- пер. 2-й Амундсена, 3/корп. 4;
- пер. 3-й Амундсена, 6/корп. 5, 6а, 6/2,6/корп. 10,6/корп. 7;
- пер. Амундсена, 1-11;
- пер. Гетманский, 4;
- пер. Эстонский, 1-13;
- пер. Ковалевского, 9.
Работы до 17:00-20:00.
Центральный РЭС
- Французский бульвар, 14, 14а, 14б;
- Семинарская, 1-1/корп. 6, пер. Красный, 1, просп. Леси Украинки, 6а, 8а.
Работы до 15:00-19:00.
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