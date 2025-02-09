очереди отключения света
1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Как информирует Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно», сегодня не повезет жителям следующих адресов:

Южный РЭС

  • Абрикосовая, 15-33;
  • Авиаторов, 43;
  • Калиновского, 2-38;
  • Вершинная, 1-33;
  • Вирского, 2, 4;
  • Ореховая;
  • Дача Ковалевского, 5, 102-144;
  • Эстонская, 1-10а;
  • Дениса Максишко, 1-12, 21, 50, 81, 97;
В то же время, несмотря на похолодание, ситуация в энергосистеме страны остается стабильной, и стабилизационные отключения света сегодня не предусмотрены. О возможных изменениях будет сообщено дополнительно.
  • М. Огренича, 1-12б;
  • Петра Болбочана, 3-5б, 7в;
  • Просвещения, 1-11;
  • Игоря Бедзая, 2-10;
  • Правды;
  • М.Демченко.1-я Линия, 3-15, 20;
  • М. Демченко, 2-я Линия, 2-31;
  • М. Демченко, 3-я линия, 5-67;
  • М. Демченко 4-я Линия;
  • М. Демченко 5-я Линия;
  • М. Демченко, 6-я Линия, 4-36, 100-121;
Выбор редакции: Усиление мобилизации в Одессе: Нацполиция опровергла очередной российский фейк
  • пер. 1-й Амундсена, 1;
  • пер. 2-й Амундсена, 3/корп. 4;
  • пер. 3-й Амундсена, 6/корп. 5, 6а, 6/2,6/корп. 10,6/корп. 7;
  • пер. Амундсена, 1-11;
  • пер. Гетманский, 4;
  • пер. Эстонский, 1-13;
  • пер. Ковалевского, 9.

Работы до 17:00-20:00.

Центральный РЭС

  • Французский бульвар, 14, 14а, 14б;
  • Семинарская, 1-1/корп. 6, пер. Красный, 1, просп. Леси Украинки, 6а, 8а.

Работы до 15:00-19:00.

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