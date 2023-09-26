Як зберегти здоров’я очей

Ви помічаєте менше деталей, кольори стали менш яскравими, а після недовгої роботи за комп’ютером «наче пісок у вічі насипали»? Не ігноруйте тривожні симптоми – адже вони можуть свідчити про проблеми із зором.

Так, чим раніше провести обстеження, з’ясувати причину дискомфорту та при необхідності розпочати лікування, тим більша ймовірність зберегти зір на довгі роки.

При цьому є прості способи зберегти здоров’я ваших очей у домашніх умовах. «Одеське життя» ділиться кількома корисними порадами.

Проблеми із зором: що нам докучає найбільше?

Для початку давайте дізнаємося, які бувають найпоширеніші проблеми із зором. Людське око – орган зі складною анатомічною структурою, і проблеми зі здоров’ям органів зору можуть бути дуже різними, проте найбільш поширені три: короткозорість, далекозорість та астигматизм.

Короткозорість

Короткозорість (міопія) – це дефект зору коли поблизу людина бачить добре, а предмети, розташовані далі – гірше. Так відбувається тому, що око фокусує зображення не на сітківці, а на невизначеній області перед нею, тому воно сприймається як нечітке. Проблему короткозорості вирішують окуляри, контактні лінзи або хірургічне втручання.

Далекозорість

Далекозорість (гіперметропія) – дефект зору, при якому близькорозташовані предмети людина бачить погано, а чим далі розташований предмет, тим чіткіше він сприймається органами зору. Так відбувається тому, що зображення фокусується оком ззаду сітківки. Проблему далекозорості також допомагають вирішити окуляри, контактні лінзи, а у найважчих випадках – хірургічне втручання.

Астигматизм

Астигматизм – порушення, у якому нечіткість зорового сприйняття виникає через викривлення рогівки ока, інколи ж – через деформації кришталика. Окуляри та лінзи не вирішать проблему астигматизму, повністю перемогти його допоможе лише операція. Якщо астигматизм діагностований у дитинстві і корекція зору не проводилася, людина може втратити гостроту зору протягом усього життя. У дорослих захворювання може бути причиною головного болю.

Як покращити зір: 8 корисних порад

У лікуванні очей краще не експериментувати та довіритися досвідченим лікарям, але підтримати гостроту зору та підвищити ефективність лікування можна і в домашніх умовах.

Робіть перерви в роботі

Якщо ви цілий день проводите за монітором, робіть 15-хвилинні перерви щогодини, знижуйте навантаження на очі. Для тих, чия робота за комп’ютером становить менше половини робочого дня, оптимальним є 15-хвилинний відпочинок кожні дві години.

Зменшити навантаження на очі допоможуть і спеціальні окуляри з фільтром синього світла, і не забувайте, що відпочинок для очей – це відпочинок від будь-якого екрану, тому не варто, відволікаючись від комп’ютера, відразу перемикатися на смартфон.

Частіше моргайте

На перший погляд – дивна порада, адже ви не думаєте про те, як часто моргаєте. Але нормальна частота моргання – один раз на 10 секунд, а коли ми дивимося на екран комп’ютера чи смартфона, ми моргаємо рідше. Очі не отримують потрібного зволоження і не очищаються від мікрочастинок, що потрапляють на слизову. Під час перерви в роботі зробіть просту вправу – інтенсивно поморгайте кілька секунд.

Робіть гімнастику для очей

Вправи для покращення зору – відмінний метод відновлення здоров’я очей. Існує безліч комплексів вправ, оптимальний залежно від потреб вашого організму, допоможе підібрати офтальмолог. Головне – робити рекомендовані вправи регулярно.

Масаж шийно-комірової зони

Для того, щоб відновлювати зір, не обов’язково працювати з очима – через надмірну напругу м’язів шийного відділу порушується кровообіг, мозок зазнає кисневого голодування, а це може призвести до проблем із зором. Допоможе масаж. Якщо ви вирішили вибрати цей спосіб – зверніться до окуліста та терапевта. Як правило, лікарі призначають курс із 10-14 процедур, які потрібно відвідувати щодня.

Дотримуйтесь режиму дня та сну

Доведено, що від хронічного недосипу зростає внутрішньочерепний тиск, що збільшує ризик появи глаукоми, яка за відсутності лікування призводить до сліпоти. Також безсоння призводить до набряку та ураження очного нерва. Намагайтеся лягати спати в один і той же час, щонайменше за півгодини до сну відкладіть смартфон і спите в темряві, а при необхідності – в масці для сну.

Займайтеся спортом

Фізична активність покращує кровообіг, що позитивно впливає на здоров’я очей. Вибирайте вид спорту, не пов’язаний із підняттям тяжкості та ризиком травм голови. Віддайте перевагу фітнесу, йозі, плавання – під час цих занять легко регулювати навантаження, вони безпечні для очей та сприяють загальному оздоровленню.

Носіть сонцезахисні окуляри

Ультрафіолетове випромінювання згубно впливає на очі і може призвести до порушень структури органів зору та серйозних проблем. Для захисту ока від сонця вибирайте якісні окуляри з надійним UF-фільтром та носіть їх не лише влітку. Промені сонця взимку не менш небезпечні для очей, ніж у теплу пору року.

Не забувайте про продукти, багаті на вітаміни

Багатьом з нас відомі народні рецепти, що включають продукти для очей, багаті цими вітамінами:

вітамін A або ретинол міститься в помаранчевих овочах і фруктах, у чорниці, печінці та риб’ячому жирі;

вітамін B1 – у бобових, печінці та пшеничній муці грубого помелу;

вітамін B2 – у зелених листових овочах, яйцях та соняшниковому насінні;

вітаміном B6 багаті печінка та риба;

вітамін C є в шипшині, цитрусових, зелених листових овочах;

вітамін E – у обліпихі, шпинаті, броколі та моркві.

Проте отримати всі необхідні вітаміни з їжею проблематично, навіть якщо у вас збалансований і здоровий раціон. Тому фахівці рекомендують приймати для профілактики проблем із зором натуральні вітамінні добавки. А які саме, вам може підказати лікар-офтальмолог.

Читайте також: Ретиніт: дуже небезпечне захворювання очей, яке можна упустити.

За матеріалами amrita.ua, фото з відкритих джерел