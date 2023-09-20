Новости Одессы и Одесской области

Нужен срочный ремонт очков: куда обращаться в Одессе?

Нужен срочный ремонт очков: куда обращаться в Одессе?

Люди с плохим зрением знают, что когда сломалась оправа очков — это беда. А если это еще и брендовые очки — двойная катастрофа: теперь мы ничего не видим, да и за испорченную дорогую вещь обидно. Куда же обратиться за помощью?

Очки уже давно перестали быть просто средством коррекции зрения, это — популярный аксессуар и завершающий штрих в образе их владельца. Более того, стильная фирменная оправа для очков — как для зрения, так и солнцезащитная — продемонстрирует статус и вкус их обладателя знающим людям. 

Можно ли починить поврежденную оправу?

Сломался заушник, износились носоупоры, расшатались винты, перекосилась оправа… Знакомая картина? Внешняя простота очков обманчива, на деле же — это сложная конструкция с  большим количеством деталей и элементов, которые можно повредить даже при бережном ношении. Поэтому если вы беретесь за ремонт очков самостоятельно, то рискуете деформировать их еще больше. Разумнее и экономнее для бюджета сразу же обращаться в сервисный центр. Обычно в мастерской есть все необходимое оборудование и основные детали для устранения большинства поломок. Да и не каждый ремонт обязательно будет сложным, дорогим и долгим — опытный мастер способен решить многие проблемы всего за несколько минут. Многие, но не все: некоторые повреждения устранить не удасться. Например, если сломалась пластиковая оправа, дужка или крепление, то выход один — выбирать новые очки

Где отремонтировать очки в Одессе?

Мастерская по ремонту очков работает пять дней в неделю, с 11:00 до 16:00, выходные — суббота и воскресенье. Для начала вам предложат сделать диагностику неисправности, после чего мастер готов будет озвучить сроки и стоимость ремонта. 

Адрес:

Мастерская “Экспресс-оптика», ул. Ришельевская, 55 

Телефон: (099) 142-92-31

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить