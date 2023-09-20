Нужен срочный ремонт очков: куда обращаться в Одессе?

Люди с плохим зрением знают, что когда сломалась оправа очков — это беда. А если это еще и брендовые очки — двойная катастрофа: теперь мы ничего не видим, да и за испорченную дорогую вещь обидно. Куда же обратиться за помощью?

Очки уже давно перестали быть просто средством коррекции зрения, это — популярный аксессуар и завершающий штрих в образе их владельца. Более того, стильная фирменная оправа для очков — как для зрения, так и солнцезащитная — продемонстрирует статус и вкус их обладателя знающим людям.

Можно ли починить поврежденную оправу?

Сломался заушник, износились носоупоры, расшатались винты, перекосилась оправа… Знакомая картина? Внешняя простота очков обманчива, на деле же — это сложная конструкция с большим количеством деталей и элементов, которые можно повредить даже при бережном ношении. Поэтому если вы беретесь за ремонт очков самостоятельно, то рискуете деформировать их еще больше. Разумнее и экономнее для бюджета сразу же обращаться в сервисный центр. Обычно в мастерской есть все необходимое оборудование и основные детали для устранения большинства поломок. Да и не каждый ремонт обязательно будет сложным, дорогим и долгим — опытный мастер способен решить многие проблемы всего за несколько минут. Многие, но не все: некоторые повреждения устранить не удасться. Например, если сломалась пластиковая оправа, дужка или крепление, то выход один — выбирать новые очки.

Где отремонтировать очки в Одессе?

Мастерская по ремонту очков работает пять дней в неделю, с 11:00 до 16:00, выходные — суббота и воскресенье. Для начала вам предложат сделать диагностику неисправности, после чего мастер готов будет озвучить сроки и стоимость ремонта.

Адрес:

Мастерская “Экспресс-оптика», ул. Ришельевская, 55

Телефон: (099) 142-92-31

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