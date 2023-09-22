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Что будет, если неправильно подобрать очки

Что будет, если неправильно подобрать очки

Зачем мы приобретаем очки? Казалось бы, странный вопрос: ведь ответ очевиден – чтобы лучше видеть. В то же время, многие ли задумываются над тем, что неправильно подобранная оптика может нам только навредить?

Чем чревато ношение неправильных очков?

Медики не рекомендуют выбирать готовые очки только по своим субъективным ощущениям. Ведь зачастую мы оцениваем оптику только с учетом того, как видим в них в данный момент. Между тем, некорректно подобранные очки могут привести к ухудшению состояния глаз, и, помимо снижения остроты зрения, есть риск развития и других заболеваний.

А последствия неправильно выбранных очков могут быть весьма неприятными, например:

Кроме того, появление неприятных ощущений может быть связано с неправильным подбором стекол или ободка. Слишком жесткие носовые упоры приводят к дискомфорту в области переносицы. А жесткие или просто неподходящие заушники могут сильно давить на виски.

Как правильно подобрать очки?

Чтобы очки не принесли вреда здоровью, нужно ответственно подойти к их выбору. И перед их приобретением рекомендуется посетить специалиста-офтальмолога (а может быть – и окулиста) и получить рецепт, по которому очки будут изготовлены на заказ. Ведь при выборе очков важно учитывать не только диоптрии, но и ряд других параметров, таких как расстояние между зрачками, тип линз, индекс преломления и прочие.

Не следует покупать очки самостоятельно, учитывая только свои собственные ощущения во время примерки.

Если же неприятные симптомы появились после продолжительного ношения очков, лучше обратиться к офтальмологу. Врач поможет подобрать подходящие очки и определит причину дискомфорта.

С учетом состояния здоровья пациента врач сможет порекомендовать материал, из которого лучше изготовить линзы – они могут быть выполнены из пластика или стекла.

А при выборе оправы важно учитывать не только ее форму и оттенок, материал, из которого она выполнена, но и то, насколько она удобна, не спадают ли очки при повороте головы или наклоне. Дужки не должны давить на виски и область за ушами, а упоры не должны вызывать дискомфорта в области носа.

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Источник: odosoptika.com.ua

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