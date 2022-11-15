Пятна перед глазами: когда идти к врачу?

Если перед глазами у вас стали появляться темные пятна, то это может быть признаком макулодистрофии – опасной патологии сетчатки, угрожающей в первую очередь пожилым людям. Как не пропустить тревожные симптомы, рассказала врач-офтальмолог вышей категории Елена Парамончик.

Макулярная дегенерация: что это и чем опасна?

Возрастная макулярная дегенерация (ВМД, макулодистрофия) – это заболевание, поражающее центральную часть сетчатки – макулу, на которой происходит фокусировка лучей света. Несмотря на свои скромные размеры (со спичечную головку), макула отвечает за четкое центральное зрение, необходимое для выполнения любой работы на близком расстоянии. Если на этом участке происходят возрастные дегенеративные изменения (в основном – разрушение или истончение тканей макулы), центральная часть изображения блокируется, заменяясь мутным пятном. При этом периферийное зрение часто остается нормальным, и глаз хорошо видит боковые объекты.

Причем здесь желтые пятна?

Второе название макулы – желтое пятно. Так этот участок глаза назвали из-за большого скопления в его клетках особых пигментов желтого цвета – лютеина и зеаксантина. Они не вырабатываются организме, а поступают в него с пищей и специальными препаратами. Основная функция этих пигментов – защита фоторецепторов сетчатки от различных негативных воздействий.

Дегенерация макулы относится к самым распространенным возрастным офтальмологическим заболеваниям наряду с катарактой и глаукомой и может протекать в двух формах – сухой (чаще) и влажной. Эта патология сетчатки глаза считается хронической и прогрессирующей и, если ее не обнаружить и не затормозить на ранних стадиях, необратимо нарушается центральное зрение, а при влажной форме может наступить и полная слепота.

Кто в группе риска?

К основным факторам риска развития ВМД относятся возраст старше 50 лет, наследственная предрасположенность, курение, воздействие ультрафиолета, а также наличие гипертонии, сахарного диабета или высокого уровня так называемого плохого холестерина.

Косвенно возникновению проблем со зрением способствует и нездоровый образ жизни: неправильное питание, отсутствие физической активности, лишний вес.

Помимо процесса старения глаза, дегенерацию макулы способны вызвать глазные травмы, инфекции или воспалительные процессы.

Как проявляется макулодистрофия?

На раннем этапе макулодистрофия протекает практически бессимптомно, особенно если вначале проблема возникает только в одном глазу. Изменения зрения человек замечает лишь со временем, при этом симптомы у каждого пациента могут быть разными. Это зависти от формы заболевания и от того, какой участок макулы пострадал.

В частности, могут возникнуть жалобы на затуманенность зрения, расплывчатые буквы при чтении, неодинаковое восприятие объектов каждым глазом, нарушение цветоощущения, появление в центре изображения искаженности, темного или мутного пятна.

Если поражены оба глаза, чтение и мелкая работа становятся почти невозможны.

Проверьте себя

Если вам кажется, что у вас ухудшилось центральное зрение, проведите простой тест: закройте рукой сначала один глаз, затем другой – и посмотрите на прямые линии. Если линии искажаются или кажутся волнистыми, необходимо срочно обратиться к врачу.

Лечение макулярной дегенерации

Чтобы выявить дегенерацию макулы на начальном этапе, важно регулярно проходить профилактический осмотр у офтальмолога. Специалист исследует глаз с помощью офтальмоскопа, проведет необходимые тесты и обследования.

При влажной форме заболевания на ранней стадии для лечения применяются офтальмологический лазер и введение специальных препаратов внутрь глаза.

При сухой форме ВМД возможна только поддерживающая терапия, замедляющая прогрессирование патологии и улучшающая качество жизни пациента: прием антиоксидантных, витаминных и минеральных добавок (в состав должны входить витамины А, C и E, селен, цинк, бета-каротин, Омега-3, лютеин и зеаксантин), подбор оптических средств (очки, увеличительные стекла, специальные лампы).

Измеряем холестерин и сахар

Учитывая, что изменения зрения при макулодистрофии необратимы, профилактика важна вдвойне. Кроме ежегодного прохождения офтальмологического осмотра, необходимо делать и развернутый анализ крови для контроля уровня сахара и холестерина.

Также, чтобы снизить риск развития заболевания, носите солнцезащитные очки, будьте физически активны, следите за весом, включите в рацион больше зелени, свежих овощей и фруктов, морской рыбы, орехов, сведите к минимуму употребление животных жиров.

Ирина Лебединец