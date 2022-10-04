Как пережить нелегкую зиму: советы бывалых

Из-за того, что наступающая зима может оказаться непростой, специалисты советуют срочно утеплить дома и закупить буржуйки, запастись лекарствами, теплой одеждой и едой. «Одесская жизнь» предлагает прислушаться к советам бывалых, которые по собственному опыту знают, что такое холодная и голодная зима.

Из рюкзака альпиниста: сало спасет от голода, а карематы – от холода

При подготовке материала мы обратились за консультацией к легенде альпинизма – первому одесситу, покорившему Эверест, – Мстиславу Горбенко. Директор альпинистского клуба «Одесса» побывал на самых высоких точках мира, одно из его восхождений вошло в Книгу рекордов Гиннеса, а это значит, что он смог выжить в самых суровых условиях – без воды, тепла и света.

– Я знаю людей, которые купили туристические плитки и газовые баллончики на случай, если не будет газа и света. У альпинистов в рюкзаке ведь тоже есть это «снаряжение». Нужны ли такие вещи в повседневной жизни?

– В приобретении туристических плиток (примусов) и газовых баллончиков* всегда есть смысл. Кстати, альпинисты туристические плитки называют «горелки», я сам такие закупил, пока есть возможность. Даже в мирное время приходится их использовать, особенно на даче, если нет света. Расход газового баллончика зависит от мощности, которую вы дадите. Обычно их хватает, чтобы нагреть воду или разогреть что-то. Единственное предупреждение: работающий примус нельзя оставлять без присмотра, особенно на ночь, иначе возможно отравление ударным газом.

*Обычно газовых баллончиков для примуса (горелки) бывает два вида:

туристические газовые баллоны (именно их обычно берут в поход, однако сейчас тяжело найти такие), поверх них насаждается горелка;

цанговые газовые баллончики (они похожи на флакон и пока что есть в наличии), которые подключаются к горелке с помощью дополнительного переходника.

Из опыта одесситов

Некоторые одесситы закупили туристические плитку и газовые баллончики еще в марте, когда война только начиналась. Например, горелка на то время стоила 350 гривен, туристический газовый баллон – 130 гривен, а цанговый газовый баллончик – 85 гривен.

Также было отмечено, что туристический газовый баллон удобен в использовании и более надежен, а вот на цанговых вода закипает быстрее.

– Пользуются ли термобельем альпинисты и эффективно ли оно?

– Конечно, мы пользуемся термобельем. Для тех, кто не знает: это специальное белье, которое впитывает влагу (пот), и поэтому тело человека не охлаждается. Я советую зимой термобелье использовать повседневно, а вот от хлопка лучше отказаться, он не держит тепло.

– У альпинистов есть какие-то советы, как согреться в случае непогоды?

– Есть одна простая формула для того, чтобы согреться, – это формула «ограниченного пространства». Объясняю: невозможно обогреть дом, не имея в нем газа или электричества. Для этого необходимо найти какое-то маленькое пространство, например кухню или спальню, обустроить и утеплить его. Альпинисты, находясь в горах, где температура воздуха минус 40-50 градусов, чтобы не замерзнуть, также утепляют свои палатки, устраняют щели и сквозняки. Такая же ситуация и с телом человека. Если вы носите просторную городскую одежду – пальто, шубы, то можете согреться, однако на время. Но, чтобы сохранить тепло тела, вам нужно ограничить себя в пространстве. Поэтому, кроме термобелья и шерстяных вещей, альпинисты носят специальные пуховые куртки и штаны. Возможно, пуховые штаны обычному человеку не пригодятся, а вот пуховые куртки на змейке, которые плотно облегают, закрывают талию и руки, не дадут замерзнуть в любую погоду и в любом месте.

– В интернете часто советуют на случай холодной зимы купить карематы и спальные мешки, как вы на это смотрите?

– Вообще спальники (пуховые или синтепоновые) и карематы будут уместны, если вы находитесь в убежище. Первые помогут сохранить тепло тела, вторые практичны и удобны в использовании, хорошо держат любую температуру. К тому же эти вещи пригодятся и в мирное время – всем, кто любит выезжать на природу. Ну и не забывайте о бытовых вещах, которые всегда должны быть в доме: спички, свечки, фонарики, батарейки. И термос: хороший термос сможет сутки держать температуру.

– Что едят альпинисты, когда нужно набраться сил и согреться?

– Ну, здесь все просто! Несмотря на какие-либо рекомендации спортивных врачей, украинцы берут с собой в горы сало. Я много лет занимаюсь альпинизмом и точно могу сказать, что в тяжелых условиях организм требует именно этот продукт! А проще говоря – это любая жирная пища. Поэтому, если есть возможность, всегда держите в холодильнике кусок сала.

Что почем?

Туристическая горелка – от 400 гривен.

Газовый баллончик – от 90 гривен.

Карематы (туристические или армейские) – от 300 гривен.

Спальный мешок – 700 гривен.

Термобелье – от 500 гривен за комплект.

Пуховик – натуральный пух от 3000 гривен, эко-пух от 1000 гривен.

Рацион по науке: забудьте о консервах, заморозьте овощи!

В холодную пору года важно не только тепло одеваться и обогревать свое жилище, но и правильно питаться. Как это делать осенью и зимой, нам рассказала нутрициолог и консультант по питанию Наталья Ходеева.

– Заранее хочу предупредить, что в связи с холодами не стоит слишком увеличивать размеры порций и повышать калорийность блюд. Пока есть в продаже свежие овощи, ягоды и фрукты, ими стоит укрепить организм перед холодами. Запастись впрок витаминами практически невозможно, но усилить защитные силы – вполне. Например, прекрасным способом продлить «жизнь» продуктам будет заморозка свежих овощей. Ведь любая продукция, обработанная солью или специями, потеряет свои качества быстрее, чем при простой заморозке, – предупреждает нутрициолог.

БЕЛКИ. Наряду с мясом и рыбой, яйцами и молочными продуктами нужно не забывать о растительных белках – это орехи, бобовые, семена. Обязательно должно быть чередование. Переедать вовсе не стоит – большое количество белка наносит вред почкам и нарушает секрецию инсулина.

ЗЛАКИ дают много энергии, а значит и тепла, потому они обязательно должны быть в зимнем рационе. Также помните, что слишком обработанные каши (например, хлопья с добавлением сахара или фруктов) быстро усваиваются и не могут надолго утолять голод.

ОВОЩИ. В зимний период бывает сложно со свежими овощами, поэтому нужно по возможности употреблять свежие капусту, морковь, свеклу, тыкву, а также запастись консервированными или замороженными овощами. Однако все консервированные продукты содержат повышенное количество соли. Поэтому их употребление должно быть умеренным, а в сочетании с ними не стоит есть колбасы, сыры и другие насыщенные солью продукты.

ЖИРЫ. Их не стоит бояться и избегать, но и увлекаться не стоит, думая, что они согреют. Должно быть чередование растительных и животных жиров – например, пару столовых ложек растительного масла, 10-15 грамм сливочного и немного орехов или семян в течение одного дня.

СУПЫ. Не забывайте есть густые суп, борщ и другие первые блюда, даже просто бульоны: они согревают тело и улучшают процесс пищеварения, насыщают организм всеми нужными веществами.

КОНСЕРВЫ доступны, хорошо хранятся, но в них содержатся вредные элементы, поэтому консервы нужно употреблять дозированно и в сочетании с овощами или крупами, где есть клетчатка, помогающая выводить все вредное из организма.

Как заморозить фрукты и овощи на зиму?

Пока есть возможность, заморозьте на зиму сезонные овощи и фрукты. Например, сладкий перец, кабачки, баклажаны, помидоры, сливы, тыкву и зелень (укроп, петрушку и зеленый лук). Сделать это просто: ополосните плоды под проточной водой, обсушите от влаги, очистите от семян, измельчите на удобные для вас порции, расфасуйте и плотно закройте тару. В качестве тары для фасовки специалисты предлагают покупать пакеты для заморозки (цена от 35 гривен за 25 штук), они компактные и хорошо сохраняют продукты. Заготовки храните в морозильной камере с температурой -18 градусов и ниже.

Утепляем жилье вместе

Эти рекомендации не только помогут утеплить ваш дом, но и сэкономить на дорогостоящих обогревателях и сохранить здоровье.

Заделайте щели в оконных рамах и дверных проемах . Их можно заполнить монтажной пеной (от 90 гривен за флакон 300 миллилитров), шпаклевкой (от 70 гривен за килограмм) или грунтовкой (от 50 гривен за килограмм). Еще в строительных магазинах можно найти клейкий поролоновый уплотнитель для окон и дверей (цена от 60 гривен за 10 метров). Также проверьте стены, в них могут появляться трещины из-за взрывов, через которые сквозняк будет выдувать тепло из дома.

. Их можно заполнить (от 90 гривен за флакон 300 миллилитров), (от 70 гривен за килограмм) или (от 50 гривен за килограмм). Еще в строительных магазинах можно найти клейкий (цена от 60 гривен за 10 метров). Также проверьте стены, в них могут появляться трещины из-за взрывов, через которые сквозняк будет выдувать тепло из дома. Наклейте на стекло окон энергосберегающую пленку (третье стекло). Она не только сохранит тепло в помещении, но и удержит осколки стекла на случай взрывной волны (ее цена от 40 гривен за метр).

Она не только сохранит тепло в помещении, но и удержит осколки стекла на случай взрывной волны (ее цена от 40 гривен за метр). Установите теплоотражающий экран на стену за радиатором (от 100 гривен за метр). Более экономный вариант – сделать отражатель из пищевой алюминиевой фольги (от 50 гривен за 10 метров) и листа картона.

(от 100 гривен за метр). Более экономный вариант – сделать отражатель из пищевой алюминиевой фольги (от 50 гривен за 10 метров) и листа картона. Изолируйте пенополистирольными листами самую холодную зимой стену. Это можно сделать пенопластом (60 гривен за метр), настенной пробковой плиткой (от 130 гривен за рулон) или пробковыми обоями (от 90 гривен за метр). Не забывайте при этом тщательно герметизировать все швы и стыки.

Это можно сделать (60 гривен за метр), настенной (от 130 гривен за рулон) или (от 90 гривен за метр). Не забывайте при этом тщательно герметизировать все швы и стыки. Застелите ковром полы, особенно если живете на первом этаже. Хотя бы в комнатах, где будете проводить больше времени зимой.

Хотя бы в комнатах, где будете проводить больше времени зимой. Подготовьте резиновые грелки. Они помогут согреться, если отключат отопление. За 20 минут до сна грелку, наполненную максимально горячей водой, следует класть посреди кровати, а укладываясь спать – переложить в ноги.

Они помогут согреться, если отключат отопление. За 20 минут до сна грелку, наполненную максимально горячей водой, следует класть посреди кровати, а укладываясь спать – переложить в ноги. Утеплите подъезд. Проверьте наличие стекол во всех окнах, выбитые – закройте фанерой. Наклейте уплотнитель по периметру входной двери, двери в подвал и к люкам на чердак. Обновите слой керамзитовой засыпки или другого утеплителя на чердаке.

Проверьте наличие стекол во всех окнах, выбитые – закройте фанерой. Наклейте уплотнитель по периметру входной двери, двери в подвал и к люкам на чердак. Обновите слой керамзитовой засыпки или другого утеплителя на чердаке. Обзаведитесь вместе с соседями генератором. Он даст электроэнергию. Тогда в каждой квартире, где есть электрообогреватели или газовые котлы, будет тепло.

Анастасия Епурь